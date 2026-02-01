Сегодня 16:17 Домашняя комбуча. Как вырастить чайный гриб с нуля Биолог Воробьев объяснил, чем полезен для здоровья чайный гриб 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Эксклюзив

Чайный гриб, или комбуча, переживает новую волну популярности как натуральный ферментированный напиток с богатой историей. Многих привлекают его освежающий вкус и потенциальная польза, но процесс выращивания с нуля кажется сложным. Как правильно создать гриб в банке, в чем секрет его здоровой жизнедеятельности и как распознать, что «питомец» заболел, — в материале 360.ru.

В чем польза чайного гриба Чайный гриб, или комбуча, — это симбиоз дрожжевых грибов и уксуснокислых бактерий, внешне напоминающих плотную медузу. Он живет в сладком чайном растворе и ферментирует его, превращая в приятный кисло-сладкий и слабогазированный напиток. Один из положительных эффектов комбучи для человека заключается в том, что она создает вокруг себя кислую среду, в которой гибнут вредные микроорганизмы, рассказал 360.ru профессор доктор биологических наук гидробиолог Юрий Симаков. Кислая среда создается за счет нескольких колоний грибов, которые при добавлении сахаров перебраживают в молочную кислоту, — за счет этого напиток имеет кисловатый вкус, пояснил агроном и биолог Михаил Воробьев. «При этом выделяются побочные продукты, такие как витамины, аминокислоты. Это делает безалкогольный напиток полезным и освежающим», — уточнил он.

Комбуча богата пробиотиками, органическими кислотами и витаминами группы В. За счет этого напиток улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет, способствует детоксикации печени и нормализации обмена веществ. Регулярное употребление чайного гриба нормализует давление, улучшает состояние волос и кожи и снижает плохой холестерин. Как вырастить чайный гриб дома Есть несколько способов получить собственный чайный гриб: попросить часть у знакомых, купить набор для выращивания и создать его с нуля — из магазинной комбучи. Первым способом всегда пользуется Воробьев — просит часть чайного гриба у соседей. Другим проще купить зачаток чайного гриба на маркетплейсах: там он продается в пакетах не более чем за 200 рублей либо сразу вместе с лимонадницей. Цены на наборы варьируются от 800 до 1,2 тысячи рублей.

«Надо взять пленку, в которой работает и окисляется набор организмов, в том числе грибы, которые выделяют хитиновые вещества. Эту пленку следует посадить в банку с сахаром и накрыть марлей. Затем нужно просто наблюдать, как гриб будет постепенно расти. Через две-три недели он начнет работать», — рассказал Симаков. Если же хочется вырастить чайный гриб самостоятельно и с нуля, потребуется купить в магазине непастеризованную комбучу без добавок. У пастеризованной длительный срок годности, она более прозрачная за счет того, что все грибы и бактерии в ней убивают. Непастеризованная хранится меньше, а напиток получается мутным, часто с осадком, но еще содержит в себе живые культуры, которые можно попытаться вырастить.

Понадобится: бутылка (0,5 литра) непастеризованной комбучи. Чем натуральнее и менее ароматизированная, тем лучше;

чистая стеклянная банка на один-три литра. Ее следует тщательно вымыть без использования агрессивной химии, так как остатки мыла погубят гриб. Лучше обдать кипятком;

марля, бумажное полотенце или кофейный фильтр, резинка;

тростниковый сахар;

чай — черный, зеленый или смесь, без ароматизаторов и масел, листовой или в пакетиках;

чистая вода. Ее следует предварительно отфильтровать или отстоять, чтобы в ней было меньше хлора. Сначала следует заварить крепкий чай — две чайные ложки или два-три пакетика на 0,5 литра воды. Далее дать ему настояться 10-15 минут. После нужно процедить или удалить пакетики.

В чай добавить две-три столовые ложки сахара — примерно 50-70 граммов. Размешать до полного растворения. Добавить 0,5 литра воды — получится литр теплого и сладкого чая комнатной температуры. Смесь перелить в чистую банку, залить туда 500 миллилитров магазинной комбучи.

Интересно Если на дне бутылки остался осадок, его также следует отправить в банку. Если на дне бутылки остался осадок, его также следует отправить в банку.

Накрыть раствор марлей в несколько слоев либо бумажным фильтром, закрепить резинкой. Так содержимое будет защищено от пыли, но не перестанет дышать. Поставить банку в темное и теплое место (около 22-27 градусов), где ее не будут трясти. Солнца и сквозняков раствор тоже боится. В первую неделю могут появиться пленка на поверхности, пузырьки, кислый или уксусный запах — это нормально. В период со второй по четвертую неделю на поверхности начнет формироваться плотная, желеобразная, полупрозрачная пленка — это и есть новый чайный гриб. Сначала она будет тонкой, как паутинка. Банку нельзя трогать и взбалтывать. Пробовать напиток можно в период с третьей по шестую неделю, когда гриб окрепнет. Для этого его нужно аккуратно достать руками, промыть прохладной водой. Около 2/3 готового напитка требуется слить в чистую банку для употребления. Его можно пить или использовать как закваску для следующей партии.

Интересно Оставшиеся 1/3 напитка в банке — это стартовая жидкость, или уксусная матка, которая защитит гриб от плесени. Оставшиеся 1/3 напитка в банке — это стартовая жидкость, или уксусная матка, которая защитит гриб от плесени.

Далее следует заварить новую порцию сладкого чая, остудить и перелить в банку со стартовой жидкостью, туда же поместить гриб. Следующий напиток будет готов каждые 5-10 дней в зависимости от температуры.

Где хранить комбучу и чем кормить Хранить гриб нужно при комнатной температуре и в темноте — при тех же условиях, при которых его выращивали в первый раз, рассказал Симаков. «Кормят его так же, добавляя 2/3 сладкого теплого чая», — указал эксперт. Советы, которые помогут сделать все правильно: главное — соблюдение чистоты и гигиены. Каждый раз при обновлении нужно мыть руки и споласкивать посуду кипятком;

нельзя заливать гриб горячим чаем — он убьет живые грибы и бактерии;

нельзя заменять сахар медом или искусственными подсластителями.

Что может пойти не так Первый тревожный звоночек — появление плесени, предупредил Воробьев. «Если забыть про чайный гриб, то в нем начнут размножаться всевозможные конкуренты полезным культурам. Поэтому его время от времени нужно доставать и промывать под проточной водой», — отметил биолог. Чтобы плесень не образовывалась, гриб иногда необходимо делить. Это следует делать, когда он начинает занимать слишком много места в банке, — в этом случае полезной жидкости остается мало, отметил Воробьев.

Интересно Расслойку нужно делать аккуратно. Обычно гриб в руках сам начинает распадаться на пластины. Его можно кому-то подарить, оставить как запасной или использовать для параллельного приготовления напитка во второй банке. Расслойку нужно делать аккуратно. Обычно гриб в руках сам начинает распадаться на пластины. Его можно кому-то подарить, оставить как запасной или использовать для параллельного приготовления напитка во второй банке.

Если же плесень появилась, чайный гриб придется вылить и начать процесс сначала. Какие еще могут быть проблемы: Гриб тонет и лежит на дне. Если он молодой, то это нормально в первые три дня после заливки свежим чаем, впоследствии он сам поднимется. Если старый — его можно расслоить и сделать более легким. Еще такое случается, если грибу не хватает питательных веществ из-за малого количества сахара или некрепкого чая.

Темные пятна и нити. Это не плесень, а скопление диких дрожжей, которые могли попасть из-за чайной пыли. Если напиток пахнет нормально, то их можно аккуратно убрать при промывании, или профильтровать готовую комбучу через марлю.

Кислый или уксусный напиток. Гриб перебродил и съел все сахара. В этом случае его придется чаще обновлять. Получившийся уксус можно не выливать, а использовать как стартовую жидкость или в хозяйстве.

Комбуча слишком сладкая, без кислинки и газа. В этом случае гриб недобродил, или ему было холодно. Следует переставить его в более теплое место и увеличить время брожения. Если напиток кажется в меру кислым, но без газа, то при розливе в бутылку можно добавить чайную ложку сахара на 0,5 литра уже готовой комбучи.

На поверхности появляются дырки и разрывы, гриб становится рваным. В этом случае дело в химическом или термическом ожоге. Такое бывает, если залить культуру слишком горячим чаем или если на него попадают нерастворившиеся крупинки сахара.

Запах тухлых яиц — началось сероводородное брожение, напиток придется вылить.

Появление продовых мошек. Это происходит, когда банка плохо закрыта. Мухи слетаются на продукт брожения и откладывают там яйца. По этой причине марлю следует складывать в несколько слоев. А если мухи уже завелись, то гриб лучше вылить.

Гриб не растет. Дело в слишком чистом сахаре, например рафинированном, или неподходящем чае. Некоторые травяные сборы не содержат нужных танинов и азотистых веществ. В этом случае следует заменить сахар на тростниковый и подобрать другой чай, также можно увеличить их концентрацию.