Сегодня 20:20 Как вырастить авокадо из косточки дома: пошаговая инструкция и секреты Садовод Ганичкина рассказала, как смогла вырастить авокадо из косточки 0 0 0 Фото: James Wakibia/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Вырастить роскошное дерево авокадо из обычной косточки, оставшейся после ужина, проще, чем кажется. Этот увлекательный эксперимент не только украсит интерьер, но и подарит чувство гордости за собственный мини-сад. Как правильно подготовить косточку, чтобы она проросла, какой способ проращивания выбрать, как ухаживать за капризным тропическим гостем в условиях обычной квартиры? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Как выбрать авокадо для посадки по спелости и цвету В выборе косточки для будущего растения следует отдавать предпочтение темно-зеленым плодам без пятен. Если слегка надавить на него с обеих сторон, не должно оставаться вмятин — у зрелого авокадо структура быстро восстановится. Можно дозреть фрукт дома. Его следует положить в коробку или бумажный пакет с яблоком или бананом. Подготовка косточки Косточку нужно хорошо помыть, снять кожицу. И на этом все. Как проращивать косточку авокадо дома: три способа Во влажной ткани Этим методом пользовалась кандидат сельскохозяйственных наук и телеведущая Октябрина Ганичкина. «У меня выросло растение высотой более метра. Листья очень красивые и крупные, дерево такое стройное», — рассказал 360.ru эксперт. Косточку заворачивают во влажную ткань, а затем в полиэтиленовый пакет, чтобы влага не испарилась. Держать так нужно неделю или две — до появления первого корешка.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

В стакане с водой После этапа подготовки косточку помешают в узкий стакан таким образом, чтобы она держалась за счет стенок сосуда, а вода закрывала ее половину. Воду в стакане важно менять каждые два-три дня, а сам сосуд — держать в теплом и светлом месте. Пересаживать можно, когда корешки отрастут на пять-семь сантиметров. На зубочистках Если узкого стакана дома нет, можно воспользоваться обычным, но с помощью зубочисток. Их вставляют в три-четыре отверстия глубиной два-три миллиметра, проделанные шилом или толстой иглой.

Отверстия не следует делать по швам, иначе косточка развалится.

Далее надо набрать в стакан воду и поместить семя тупым концом вниз. Так оно будет держаться зубочистками за края сосуда на весу, а его нижняя часть окажется в воде. Важно, чтобы места проколов не промокали, иначе кость начнет гнить. Воду следует менять, как и в методе с узким стаканом, раз в несколько дней. Хранить косточку — в теплом и светлом месте. Корешки должны появиться через месяц. Нужно дождаться, пока они отрастут на пять сантиметров.

Фото: Brian Overcast/dpa / www.globallookpress.com

Пересадка и уход за ростком Как только росток и корешки достигнут нужной длины, косточку следует посадить в горшок с грунтом ростком вниз. Ее закапывают не полностью, иначе она может начать гнить.

На первое время подойдет небольшой горшок — диаметром и глубиной 10-15 сантиметров. Либо обычный пластиковый стаканчик из-под сметаны, однако в нем следует проделать дырочки для отвода лишней влаги после полива. В идеале, конечно, сразу посадить в керамический горшок.

Важно уделить особое внимание подбору грунта. Подойдет смесь для цитрусовых или тропических растений. Можно сделать ее самостоятельно: смешать универсальный грунт с песком и торфом в соотношении 1:1:1. Вместо последнего компонента подойдут древесная зола или доломитовая мука. «Как вариант — брать почву для декоративных цветов», — предложила Ганичкина. На дно горшка выкладывают дренаж толщиной в один сантиметр. Сразу после высадки ростка его следует обильно полить теплой водой и поставить в светлое место. Если все сделано правильно и авокадо понравится климат в квартире, через несколько недель оно даст первый росток.

Фото: РИА «Новости»

«Всегда надо поливать авокадо предварительно отстоянной и теплой водой. Примерно раз в 8-10 дней», — рассказала Ганичкина. Убедиться, что почва хорошо пролилась, можно карандашом — отступить от косточки примерно 12 сантиметров и воткнуть его в землю. Если он влажный по всей длине, значит, влаги достаточно и почва хорошо пролилась. Кроме того, таким образом в грунт пускается воздух, что хорошо для будущего растения. Поставить горшок лучше всего на подоконник, посоветовала телеведущая, на солнечную сторону. Если этого нет, может понадобиться дополнительная подсветка. Ее также нужно включать зимой, когда значительно сокращается дневной свет. Косточка может начать гнить. На это будут указывать летающие у земли мушки. В этом случае стоит однократно пролить землю фитовермом — он защитит растение от тли и клещей. Периодически авокадо следует подкармливать. Ганичкина использует для этого комплексное удобрение. «Ни в коем случае не нужно кормить минеральными удобрениями», — предупредила эксперт.

Фото: XAMAX/dpa / www.globallookpress.com

Будет ли авокадо цвести и плодоносить в условиях квартиры Взрослое здоровое дерево своими крупными листьями будет напоминать фикус. Однако в условиях квартиры вряд ли принесет сочные плоды, как в магазине. «У меня пока ни разу не цвело и не плодоносило, честно скажу. Возможно, если появится освещенность лучше, например окно побольше, то оно зацветет», — предположила Ганичкина. Польза авокадо Плоды авокадо содержат жирные кислоты, например омега-6 и омега-9, а также витамин Е и провитамин А, рассказала 360.ru врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. «Как источник таких веществ авокадо действительно полезно. Кроме того, это насыщающий фрукт», — отметила специалист. Однако он может и навредить. Хоть жирные кислоты и полезны, их в одном плоде очень много. Потому рекомендуется есть одно авокадо в день — не более. Белоусова уточнила, что фрукт отлично подходит для людей, следящих за своей фигурой.

Фото: Приготовление салата из авокадо с печеными овощами / Медиасток.рф

Интересные факты об авокадо Авокадо — ягода, потому что у него мясистая мякоть, семечко и развивается оно из цветка с одним пестиком. Однако его все же относят к категории фруктов;

Второе название авокадо — персея американская;

Авокадо — двоюродный брат корицы и лаврового листа, так как относится к семейству лавровых;

Самое раннее упоминание авокадо обнаружили археологи в Перу. Оно относится к периоду около 7000 года до нашей эры;

У ацтеков авокадо называлось «ауакатль», что означает «лесное масло», а по другой версии — «яичко дерева». Древний народ культивировал его в III тысячелетии до нашей эры и высоко ценил питательные свойства продукта.

Сегодня по всему миру выращивают свыше 500 сортов авокадо;

Его популярность легко объяснить пользой для человеческого организма. Это универсальный продукт, который содержит много жиров. Можно съесть как отдельно, так и в составе салатов или тоста.