Как выбрать сладкую клубнику весной-2026: по цвету, хвостику и запаху
Врач Соломатина объяснила, как выбрать вкусную и сладкую клубнику
Розничная цена на клубнику в России начала снижаться, что постепенно переводит ягоду из статуса гастрономической роскоши в разряд сезонного лакомства. Но найти по-настоящему сладкую на старте сезона — квест. Ярко-красный цвет не гарантирует вкуса, а вот отсутствие аромата может намекать на признаки чрезмерной химобработки товара. На что обращать внимание при выборе первых ягод и когда созреет по-настоящему вкусная сезонная клубника, выяснил 360.ru.
Как выбрать сладкую клубнику
Аромат
Главное, на что нужно обращать внимание при выборе спелой клубники, — ее запах, рассказала 360.ru врач-диетолог Елена Соломатина.
«Вкусная ягода очень хорошо пахнет. Аромат говорит о свежести клубники и о ее спелости. Конечно, клубнику зачастую срывают не совсем спелой, поэтому ранние плоды не такие ароматные. Тем не менее, если их правильно хранили, то можно купить вкусные», — рассказала эксперт.
Большие хозяйства имеют технологии охлаждения в несколько этапов, также они правильно доставляют и хранят урожай. Кроме того, не стоит забывать о новых ранних сортах, которые могут долго лежать.
Хвостик
Хвостик должен быть не желтым. Если он сухой и вялый, клубника, скорее всего, достаточно долго хранилась. Это означает, что ягоду много часов везли, а затем хранили на складах.
«Помятые косточки говорят о том, что клубника уже заметно полежавшая», — указала врач.
Поверхность
Свежая клубника выглядит красиво, по-свежему блестит. Также она упругая.
Цвет
Ягода должна быть равномерно ярко-красного или темно-красного цвета — в зависимости от сорта.
Белые и зеленые пятна говорят о незрелости.
«Часто продавцы пытаются объяснить их появление тем, что это такой сорт, что внутри она белая. Хотя такие сорта действительно есть, например ананасная клубника», — уточнила диетолог.
Как понять, что ягода скоро сгниет
На ягодах не должно быть никаких темных точек и пятен. В случае их появления плоды начнут пахнуть кислым. Споры быстро оказываются на здоровых на вид ягодах, и тогда развитие грибковых заболеваний — вопрос времени.
Еще один признак того, что скоро клубника начнет гнить, — это когда после мытья на салфетке остаются немного маслянистые пятна. Скорее всего, такие ягоды обработали фунгицидами, чтобы они как можно дольше не портились.
Если клубника влажная, значит, она тоже скоро испортится. Обычно продавцы снижают на такую продукцию цену, чтобы продать ее поскорее — они знают, что до следующего дня она просто не доживет. То же самое касается черешни и любой другой ягоды.
Также следует отказаться от внешне сухих ягод, которые лежали по соседству с мокрыми и сгнившими. «Ягода, которая скоро сгниет, часто начинает пахнуть кислым, имеет пожухлую плодоножку, потемневшие семечки. Внутри она уже начинает бродить, перестает быть упругой, становится вялой», — отметила Соломатина.
Однако если грибы и микроорганизмы «едят» клубнику, это не совсем плохо. Это признак, что ягода имеет мало добавок, которые позволяют сохранять ее как можно дольше свежей.
Где покупать клубнику — в магазине или на рынке?
Врач отметила, что крупные точки продаж, как правило, имеют сертификаты, поэтому оберегают себя от скандалов и продают качественные продукты, в том числе клубнику.
«Стихийные точки продаж типа тех, что находятся вдоль трасс, лучше избегать. Человек может проехать тысячу километров, где-то по пути купить клубнику, съесть, отравиться нитратами», — отметила диетолог.
Специалист настоятельно рекомендовала приобретать ягоды в проверенных местах. Важно понимать, где клубнику выращивали, как собирали, где потом хранили, — все это напрямую влияет на качество. Ведь при нарушениях на ягодах можно встретить кишечную палочку, листерии или возбудителей дизентерии.
Желательно покупать клубнику в одном и том же месте. Если это не ярмарка выходного дня, а продавец, который стоит в одном и том же месте и дорожит своей репутацией, он сам предложит постоянным покупателям свежую продукцию, сориентирует по цене. Можно опираться на отзывы местных жителей — они подскажут, где вкусная и качественная продукция.
Сертификаты, которые можно попросить у новых продавцов, помогут узнать страну происхождения и безопасность продукции.
Диетолог посоветовала не пробовать ягоду на рынке, так как велик риск отравиться. Хорошую клубнику можно распознать по виду и аромату.
Но даже это не убережет человека от отравления, если клубнику плохо помыть дома. Ее нужно вымыть очень тщательно, а если уже после покупки обнаружилась гнилая ягода, то ее лучше не употреблять в пищу.
Когда должна поспеть клубника
Сезон клубники в Подмосковье начинается в конце мая — начале июня. До этого ягоду везут из Марокко, Израиля, Азербайджана, Узбекистана или Египта, где она зреет раньше. Ее привозят в Россию не самолетами, а по морю — через перевалочные пункты, затем автомобильным путем.
При долгом хранении клубника теряет свои вкусовые качества, в том числе витамин С и антиоксиданты. Соответственно, чем дольше ранняя ягода идет в Россию, тем меньше времени остается на ее продажу.
Ее не сравнить с той, которую только что сорвали на грядке, помыли и сразу съели. Поэтому врач посоветовала покупать сезонную ягоду либо вовсе отказаться от покупки и выращивать собственную.