13 мая 2026 16:23 Как выбрать сладкую клубнику весной-2026: по цвету, хвостику и запаху Врач Соломатина объяснила, как выбрать вкусную и сладкую клубнику

Розничная цена на клубнику в России начала снижаться, что постепенно переводит ягоду из статуса гастрономической роскоши в разряд сезонного лакомства. Но найти по-настоящему сладкую на старте сезона — квест. Ярко-красный цвет не гарантирует вкуса, а вот отсутствие аромата может намекать на признаки чрезмерной химобработки товара. На что обращать внимание при выборе первых ягод и когда созреет по-настоящему вкусная сезонная клубника, выяснил 360.ru.

Как выбрать сладкую клубнику Аромат Главное, на что нужно обращать внимание при выборе спелой клубники, — ее запах, рассказала 360.ru врач-диетолог Елена Соломатина. «Вкусная ягода очень хорошо пахнет. Аромат говорит о свежести клубники и о ее спелости. Конечно, клубнику зачастую срывают не совсем спелой, поэтому ранние плоды не такие ароматные. Тем не менее, если их правильно хранили, то можно купить вкусные», — рассказала эксперт. Большие хозяйства имеют технологии охлаждения в несколько этапов, также они правильно доставляют и хранят урожай. Кроме того, не стоит забывать о новых ранних сортах, которые могут долго лежать. Хвостик Хвостик должен быть не желтым. Если он сухой и вялый, клубника, скорее всего, достаточно долго хранилась. Это означает, что ягоду много часов везли, а затем хранили на складах. «Помятые косточки говорят о том, что клубника уже заметно полежавшая», — указала врач.

Фото: Поля клубники фермерского хозяйства «Вилла изобилия» в деревне Прончищево округа Серпухов / Медиасток.рф

Поверхность Свежая клубника выглядит красиво, по-свежему блестит. Также она упругая. Цвет Ягода должна быть равномерно ярко-красного или темно-красного цвета — в зависимости от сорта. Белые и зеленые пятна говорят о незрелости. «Часто продавцы пытаются объяснить их появление тем, что это такой сорт, что внутри она белая. Хотя такие сорта действительно есть, например ананасная клубника», — уточнила диетолог. Как понять, что ягода скоро сгниет На ягодах не должно быть никаких темных точек и пятен. В случае их появления плоды начнут пахнуть кислым. Споры быстро оказываются на здоровых на вид ягодах, и тогда развитие грибковых заболеваний — вопрос времени. Еще один признак того, что скоро клубника начнет гнить, — это когда после мытья на салфетке остаются немного маслянистые пятна. Скорее всего, такие ягоды обработали фунгицидами, чтобы они как можно дольше не портились.

Фото: Совхоз имени Ленина / Медиасток.рф

Если клубника влажная, значит, она тоже скоро испортится. Обычно продавцы снижают на такую продукцию цену, чтобы продать ее поскорее — они знают, что до следующего дня она просто не доживет. То же самое касается черешни и любой другой ягоды. Также следует отказаться от внешне сухих ягод, которые лежали по соседству с мокрыми и сгнившими. «Ягода, которая скоро сгниет, часто начинает пахнуть кислым, имеет пожухлую плодоножку, потемневшие семечки. Внутри она уже начинает бродить, перестает быть упругой, становится вялой», — отметила Соломатина. Однако если грибы и микроорганизмы «едят» клубнику, это не совсем плохо. Это признак, что ягода имеет мало добавок, которые позволяют сохранять ее как можно дольше свежей.

Фото: Сбор клубники в совхозе имени Ленина / Медиасток.рф

Где покупать клубнику — в магазине или на рынке? Врач отметила, что крупные точки продаж, как правило, имеют сертификаты, поэтому оберегают себя от скандалов и продают качественные продукты, в том числе клубнику. «Стихийные точки продаж типа тех, что находятся вдоль трасс, лучше избегать. Человек может проехать тысячу километров, где-то по пути купить клубнику, съесть, отравиться нитратами», — отметила диетолог. Специалист настоятельно рекомендовала приобретать ягоды в проверенных местах. Важно понимать, где клубнику выращивали, как собирали, где потом хранили, — все это напрямую влияет на качество. Ведь при нарушениях на ягодах можно встретить кишечную палочку, листерии или возбудителей дизентерии.

Желательно покупать клубнику в одном и том же месте. Если это не ярмарка выходного дня, а продавец, который стоит в одном и том же месте и дорожит своей репутацией, он сам предложит постоянным покупателям свежую продукцию, сориентирует по цене. Можно опираться на отзывы местных жителей — они подскажут, где вкусная и качественная продукция. Сертификаты, которые можно попросить у новых продавцов, помогут узнать страну происхождения и безопасность продукции. Диетолог посоветовала не пробовать ягоду на рынке, так как велик риск отравиться. Хорошую клубнику можно распознать по виду и аромату. Но даже это не убережет человека от отравления, если клубнику плохо помыть дома. Ее нужно вымыть очень тщательно, а если уже после покупки обнаружилась гнилая ягода, то ее лучше не употреблять в пищу.

Фото: Коломенская клубника от ООО «Вкус и польза» / Медиасток.рф

Когда должна поспеть клубника Сезон клубники в Подмосковье начинается в конце мая — начале июня. До этого ягоду везут из Марокко, Израиля, Азербайджана, Узбекистана или Египта, где она зреет раньше. Ее привозят в Россию не самолетами, а по морю — через перевалочные пункты, затем автомобильным путем. При долгом хранении клубника теряет свои вкусовые качества, в том числе витамин С и антиоксиданты. Соответственно, чем дольше ранняя ягода идет в Россию, тем меньше времени остается на ее продажу. Ее не сравнить с той, которую только что сорвали на грядке, помыли и сразу съели. Поэтому врач посоветовала покупать сезонную ягоду либо вовсе отказаться от покупки и выращивать собственную.