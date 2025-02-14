Сегодня 01:41 Расчетливые, сумасшедшие и упорные. Как влюбляются разные знаки зодиака 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Влюбившись, мы ведем себя по-разному. Одни готовы совершать безумные поступки, другие тщательно скрывают чувства, а третьи проявляют упорство, чтобы добиться взаимности. Как разные знаки зодиака завоевывают сердца и чего ждать от их них, 360.ru рассказала астролог и астронумеролог Наталья Дмитриева.

Овен Овен похож на завоевателя. В любви такие люди быстрые на чувства и яркие признания. Пришел, увидел, победил! А если не оценили, Овен так же быстро уйдет. Телец Люди этого знака — эстеты и гурманы. Их избранник должен обладать красотой внутренней и внешней. Когда Тельцы влюбляются, их жизнь начинает играть яркими красками. В такие периоды они становятся особенно привлекательными, ведь ими управляет Венера. Близнецы Близнецы — позитивные, легкие и слегка безбашенные. Готовы перевернуть весь мир в поисках любви, а найдя ее, радоваться, словно дети. В своей влюбленности Близнецы совершают неординарные поступки: звезду с неба достанут, все к вашим ногам бросят. Рак Представители этого знака очень ранимые и глубоко переживают любые эмоции. В любви Раки переживают всю гамму чувств, подобных американским горкам. Они часто обижаются и закрываются, что провоцирует сложности.

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Лев Этот знак зодиака — победитель. Как говорится в известном фильме: царь, просто царь. Когда Львы влюбляются, они способны на широкие жесты. Цветы, бриллианты, яхты, яркие чувства — что угодно. Дева У Дев язык острый, точно бритва, четкий ум и план вашего захвата от первого до последнего шага. Когда они влюбляются, быстро теряют голову. Но перед этим долго проверяют своего избранника и только потом дают волю чувствам. Весы Этот знак зодиака в любви ведет себя как тонкий дипломат. Для Весов партнер должен быть идеален почти во всем. Когда они влюбляются, ныряют в омут с головой. За этим обязательно следует восхищение объектом их любви, радость и розовые очки.

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Скорпион Скорпионы — холодные, расчетливые и безумно сексапильные люди. Любят, когда все идет только по их плану. Такие люди видят слабости других и могут использовать их в своих целях. Если влюбляются всерьез, в их сети трудно не попасться. Стрелец Люди этого знака — высокие романтики! Стрельцы легкие на подъем и позитивно настроенные, нужен такой же партнер. Они любят искренне и с открытым сердцем. В периоды влюбленности жизнь наполняется нестандартными идеями, крутыми путешествиями и прогрессивными взглядами. Со Стрельцами вы точно не соскучитесь! Козерог Представителям этого знака зодиака крайне трудно противостоять. Они подобны стойкому оловянному солдатику, когда влюбляются: идут до конца с упорством танка и добиваются любви. Козероги любят глубоко, язык их любви чаще проявляется в материальном плане.

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Водолей Самые сумасшедшие и креативные как в любви, так и в жизни. Им в голову приходят такие идеи, о которых другие и не догадаются. Если Водолей влюбляется, то сводит объект своего внимания с ума! Таких людей стоит бояться. Если Водолею не понравится что-то в партнере, он все разрушит до основания и уйдет. Если же требуется что-то создать, он сделает это со скоростью метеора. В рамки загнать нельзя: это человек-шок. Рыбы Представители этого знака обладают мощнейшей интуицией. Они сканируют партнеров моментально и понимают, кто перед ними. В любви Рыбы трепетные и глубокие, романтичны и очень быстро привыкают к избраннику. Бывают наивны, как дети, и непосредственны.