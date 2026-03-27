Сегодня 16:10 Как включить кондиционер после зимы: простая инструкция и мифы о сплит-системах Мастер Баннов рассказал, как запустить кондиционер после зимы без поломок

С приходом тепла многие включают кондиционер после долгой зимы, даже не подозревая, какие опасности скрывает застоявшаяся техника. Плесень в дренажной системе, скопившаяся пыль и пересохшие уплотнители могут не только вывести устройство из строя, но и навредить здоровью. Как правильно завести сплит-систему после простоя, что проверить и можно ли обойтись без вызова мастера, разбирался 360.ru.

Как подготовить кондиционер к работе после зимы Перед первым включением кондиционера после зимнего периода нужно вызвать специалиста для его обслуживания, рассказал 360.ru мастер по ремонту и обслуживанию кондиционеров Владислав Баннов. «В обслуживание входит мойка внутреннего блока, обработка химией от бактерий, плесени, различных грибков», — отметил эксперт. Если этого не сделать, в помещении может образоваться плесень и те самые грибки, которые при включении вылетят в воздух. «Во время работы кондиционера в нем образуются конденсат и комнатная пыль, которая, как говорят, на 80% состоит из человеческой кожи. То есть это биологический материал и вода, которые считаются рассадниками различных микробов», — объяснил Баннов. Кроме того, бактерии внутри внутреннего блока размножались всю зиму и при первом включении после холодов все это настоявшееся и наросшее нечто вылетает в жилое помещение.

Если внешний блок находится рядом с оживленной автотрассой или стройкой, понадобится и его чистка тоже. Также важно помнить о том, что, если курить в помещении со сплит-системой, табачный дым может осесть на теплообменнике, что ухудшит качество выдуваемого воздуха или приведет к неприятному запаху. Советы по запуску кондиционера после зимы: Перед включением нужно убедиться, что на улице та температура, при которой технику можно включать. Обычно в инструкции по эксплуатации пишут показатели в пределах от -5 до +3 градусов. Однако величины могут отличаться— лучше посмотреть их в инструкции к конкретному кондиционеру;

Перед запуском следует заменить фильтры, почистить внутренний блок и при необходимости — внешний. Это можно сделать самостоятельно или вызвать профессионала;

Убедиться, что возле обоих блоков нет посторонних предметов. Иногда в трубке для отвода конденсата можно заметить затычки, которые вставили шутники или дети;

Проверить целостность блоков. Даже если на них есть маленькая трещина, запускать кондиционер нельзя. В этом случае потребуется ремонт или замена;

При первом включении следует убедиться, что нет перебоев в работе, постороннего шума, неприятного запаха, вибраций или треска. Иногда техника начинает хуже холодить — все эти признаки можно считать поводом к вызову специалиста. До его приезда пользоваться кондиционером нельзя;

Если система после первого запуска работает стабильно, следует протестировать все режимы, скорости и температуры, работу шторки. Это некритичные ошибки, но они также требуют осмотра специалиста. Правила и ошибки установки кондиционеров Чтобы проблем с запуском техники после зимы не возникло, систему необходимо изначально правильно смонтировать. Баннов рассказал о том, как это сделать и какие ошибки приводят к поломках после холодного времени года. «Трасса не должна быть слишком короткой — хотя бы два метра, а лучше три. Если блоки расположены близко друг к другу и трасса составляет менее двух-трех метров, делают специальную петлю. Ее называют маслозадерживающей», — отметил мастер.

Еще одно важное правило — соблюдать уровень, чтобы не было наклонов одного из блоков при установке. «В каждой комнате есть рабочая зона. Кондиционер устанавливают так, чтобы прямые потоки воздуха из него не попадали на пользователя. В спальне, например, его чаще всего вешают над кроватью, чтобы человек не попадал под сквозняк», — пояснил эксперт. Распространенные вопросы о кондиционерах Современные сплит-системы не нужно обслуживать ежегодно — правда или миф? И да, и нет. У многих кондиционеров нет функции очистки. Их следует приводить в порядок вручную, отметил Баннов. Однако некоторые современные сплит-системы оснащают автоматической самоочисткой. Она просушивает внутренние элементы и теплообменник, удаляя лишнюю влагу и снижая риск образования плесени в помещении.

Нужно ли включать кондиционер зимой, чтобы не было долгого периода непрерывного простоя техники? Нет, не нужно. Систему лучше не включать до +5 градусов на улице. В наружном блоке находится компрессор, который можно сравнить с машиной зимой, — если ее завести и не прогреть, это чревато поломкой авто. Так же и с компрессором, который сам по себе не прогреется. Как понять, что с кондиционером что-то не так? Техника начинает плохо холодить, при работе кондиционера появляется неприятный запах и посторонний шум. Если есть хотя бы один из перечисленных признаков, следует выключить систему и вызвать специалиста по обслуживанию кондиционера.