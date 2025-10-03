Земля — не шар. Как ученые определили истинную форму планеты
Человечество прошло долгий путь, чтобы от мифов про черепаху на трех слонах прийти к современной картине мира. Даже сейчас, когда просторы космоса бороздят спутники, многие люди спорят о том, что представляет из себя Земля. Что же ученые узнали про нашу планету за последние годы?
Первыми оказались философы
Одними из первых, кто научным путем решился познавать мир, стали древнегреческие мыслители. Еще в VI веке до нашей эры философ и математик Пифагор выдвинул гипотезу о том, что Земля имеет форму шара. К такому выводу он пришел после долгих наблюдений за Луной и Солнцем.
Позже догадки Пифагора попробовал доказать знаменитый автор «Логики» и «Метафизики» Аристотель. Он изучил, как проходят лунные затмения, и обратил внимание, что тень, которую Земля отбрасывает на Луну, всегда округлая.
Были в античности и попытки измерить размеры планеты. Одним из первопроходцев в этом деле стал Эратосфен Киренский — математик, астроном, географ, филолог и поэт и глава легендарной Александрийской библиотеки.
В III веке до нашей эры он заметил, что в день летнего солнцестояния в Сиене (сейчас это город Асуан в Египте), Солнце в полдень светило прямо в колодец, а в более северной Александрии в этот же момент предметы отбрасывали тень.
Эратосфен Киренский сравнил углы и определил расстояние между городами, после чего вычислил окружность Земли. Он понял, что угол составлял примерно 1/50 часть искомого значения и умножил расстояние между городами на 50, получив 40 тысяч километров.
Этот результат был очень близок к реальной окружности планеты. Точность измерений расстояния между городами вызывала сомнения, но ошибка оказалась минимальной для времени, когда не было ни спутников, ни GPS.
Земля не шарообразная
Уже в Средневековье выдающийся физик Исаак Ньютон усомнился в том, что Земля представляет собой шар. Он знал, что планета вращается вокруг своей оси, а значит на экваторе действует сила инерции, которой нет на полюсах. Но если Земля имеет форму идеального шара, то силы должны распределяться равномерно, чего не происходит.
Для наглядности Ньютон предложил мысленный эксперимент с двумя шахтами: одну пробурить от полюса к центру планеты, другую — от экватора. Если заполнить получившиеся ходы водой, то для равновесия экваториальный колодец должен оказаться длиннее.
Вывод оказался ошеломляющим для того времени: Земля — сплюснутый у полюсов эллипсоид.
Что говорят сторонники плоской Земли
Человечество запускает в космос ракеты, создает нейросети и передовые лекарства, но теория плоской Земли по-прежнему жива и даже набирает популярность.
Несмотря на фотографии с орбиты, «плоскоземельцы» считают, что планета представляет из себя диск с куполом, где в центре расположен Северный полюс. Где же тогда находится Южный полюс? Сторонники плоской Земли утверждают, что его вовсе нет.
В качестве аргумента они задают оппонентам вопрос: если планета напоминает эллипс, то почему самолеты летят прямо и горизонт кажется ровным?
Настоящие пилоты отвечают на это, что лайнер постоянно корректирует нос и опускает его под действием гравитации. Автопилоты специально оснащаются датчиками тангажа, которые фиксируют угол наклона и выравнивают траекторию. Горизонт Земли округлый, и это четко показывают фотографии с Международной космической станции.
Земля похожа на инопланетный корабль
Планета продолжает подкидывать своим жителям все новые загадки: ученые обнаружили, что ее форма меняется со временем из-за тектонических процессов, движения материков и даже больших метеоритных ударов геоид.
Из-за таяния ледников масса планеты перераспределяется, поэтому локальные уровни гравитации немного изменяются и смещают ось вращения. Земляне могут не замечать небольших изменений, но ученые их фиксируют и изучают.
Современные технологии поставили точку в спорах о форме Земли, подтвердив догадку Ньютона и добавив новые штрихи к картине. С помощью спутников, GPS и лазерных измерений специалисты выяснили, что диаметр Земли по экватору больше, чем от полюса к полюсу.
Средний диаметр насчитывает 12 742 километра, а радиус — 6371 километр. Площадь поверхности превышает 510 миллионов квадратных километров, при этом планета не является идеальным эллипсоидом.
Чтобы описать эту сложную фигуру, ученые ввели термин «геоид», который учитывает все впадины, неровности и колебания гравитации. Если убрать с Земли все океаны и моря, то она начинает выглядеть скорее как инопланетный объект, а не как приятный и привычный голубой шар.