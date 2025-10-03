Человечество прошло долгий путь, чтобы от мифов про черепаху на трех слонах прийти к современной картине мира. Даже сейчас, когда просторы космоса бороздят спутники, многие люди спорят о том, что представляет из себя Земля. Что же ученые узнали про нашу планету за последние годы?

Первыми оказались философы

Одними из первых, кто научным путем решился познавать мир, стали древнегреческие мыслители. Еще в VI веке до нашей эры философ и математик Пифагор выдвинул гипотезу о том, что Земля имеет форму шара. К такому выводу он пришел после долгих наблюдений за Луной и Солнцем.

Позже догадки Пифагора попробовал доказать знаменитый автор «Логики» и «Метафизики» Аристотель. Он изучил, как проходят лунные затмения, и обратил внимание, что тень, которую Земля отбрасывает на Луну, всегда округлая.

Были в античности и попытки измерить размеры планеты. Одним из первопроходцев в этом деле стал Эратосфен Киренский — математик, астроном, географ, филолог и поэт и глава легендарной Александрийской библиотеки.

В III веке до нашей эры он заметил, что в день летнего солнцестояния в Сиене (сейчас это город Асуан в Египте), Солнце в полдень светило прямо в колодец, а в более северной Александрии в этот же момент предметы отбрасывали тень.

Эратосфен Киренский сравнил углы и определил расстояние между городами, после чего вычислил окружность Земли. Он понял, что угол составлял примерно 1/50 часть искомого значения и умножил расстояние между городами на 50, получив 40 тысяч километров.

Этот результат был очень близок к реальной окружности планеты. Точность измерений расстояния между городами вызывала сомнения, но ошибка оказалась минимальной для времени, когда не было ни спутников, ни GPS.