В панике кусаются даже неядовитые: как себя вести при встрече с крупным пауком

Биолог Сафонов: водящиеся в Подмосковье пауки никогда не нападут первыми

Большинство пауков в Московской области безобидны и атакуют только мух и насекомых-вредителей. Несмотря на это, ткач паутины иногда может проявить агрессию даже по отношению к человеку. Как не оказаться укушенным при встрече, выяснил 360.ru.

Водящиеся в Подмосковье пауки хоть и неядовиты, но могут атаковать человека, когда защищаются. Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с 360.ru посоветовал сохранять спокойствие при встрече с паукообразными, не убивать их и не загонять в угол.

Любой паук, который обитает на территории Подмосковья, сам нас боится и нападать абсолютно точно не будет.

Он порекомендовал убрать паука из дома веником. Можно использовать для этой цели пылесос, а затем вытряхнуть незваного гостя на улицу. Биолог также напомнил о распространенном методе с банкой или стаканом: накрыть емкостью восьминогого соседа, после чего подсунуть лист бумаги.

Специалист подчеркнул, что категорически нельзя брать паука голой рукой или пытаться схватить пальцами. Даже если он неядовит, с большой вероятностью укусит противника в целях самообороны.

«Важно не загонять паука в угол, потому что, если ему некуда бежать, он стопроцентно резко будет бросаться в нашу сторону», — уточнил Сафонов.

Он также призвал не убивать пауков, потому что большинство подмосковных видов безвредны: уничтожают мух, комаров и насекомых-вредителей. Также существуют редкие виды, которые охраняются законом.