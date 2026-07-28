В панике кусаются даже неядовитые: как себя вести при встрече с крупным пауком
Биолог Сафонов: водящиеся в Подмосковье пауки никогда не нападут первыми
Большинство пауков в Московской области безобидны и атакуют только мух и насекомых-вредителей. Несмотря на это, ткач паутины иногда может проявить агрессию даже по отношению к человеку. Как не оказаться укушенным при встрече, выяснил 360.ru.
Что делать, если дома завелся паук
Водящиеся в Подмосковье пауки хоть и неядовиты, но могут атаковать человека, когда защищаются. Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с 360.ru посоветовал сохранять спокойствие при встрече с паукообразными, не убивать их и не загонять в угол.
Любой паук, который обитает на территории Подмосковья, сам нас боится и нападать абсолютно точно не будет.
Он порекомендовал убрать паука из дома веником. Можно использовать для этой цели пылесос, а затем вытряхнуть незваного гостя на улицу. Биолог также напомнил о распространенном методе с банкой или стаканом: накрыть емкостью восьминогого соседа, после чего подсунуть лист бумаги.
Специалист подчеркнул, что категорически нельзя брать паука голой рукой или пытаться схватить пальцами. Даже если он неядовит, с большой вероятностью укусит противника в целях самообороны.
«Важно не загонять паука в угол, потому что, если ему некуда бежать, он стопроцентно резко будет бросаться в нашу сторону», — уточнил Сафонов.
Он также призвал не убивать пауков, потому что большинство подмосковных видов безвредны: уничтожают мух, комаров и насекомых-вредителей. Также существуют редкие виды, которые охраняются законом.
Какие пауки есть в Подмосковье
Биолог уточнил, что всего в Московской области существует 20 семейств пауков, которые делятся примерно на 100 видов.
«Это достаточно богатая численность пауков для нашей средней полосы», — добавил он.
Чаще всего жители могут встретить пауков-волков, скакунчиков, пауков-кругопрядов, пауков-тенетников, дымовых и воронковых пауков. Большими размерами среди своих сородичей выделяются крупные крестовики.
«Мы их всегда встречаем при входе лес. Их невозможно не заметить: они плетут сети в садах очень активно», — рассказал биолог.
Размах ног самки крестовика обыкновенного составляет около трех-четырех сантиметров. Это большой паук с характерным белым крестом на брюшке.
На юге Подмосковья также иногда можно встретить южнорусского тарантула, который вместе с ногами может достигать семи-восьми сантиметров. Он считается самым крупным пауком в регионе, заключил специалист.