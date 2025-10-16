От Королевца до Калининграда. Как родина Канта отошла России

Кенигсберг, нынешний Калининград, дважды отходил к русским. В первый раз — по своей воле в XVIII веке, второй — уже в веке XX. Его забрали по праву победителей. После развала СССР этот уникальный эксклав остался с Россией и сегодня он один из самых красивых городов Балтики.

Русский Кенигсберг Его основали в 1255 году рыцари Тевтонского ордена. Справили крепость, назвали «Королевская гора», то есть Кенигсберг, вокруг постепенно сложился город. Правда, соседние народы, чтоб не ломать языки, давали ему свои названия: например, в допетровской Руси его именовали Королевец. С начала XVIII века Кенигсберг был столицей Восточной Пруссии — здесь проходила коронация ее королей. Все изменилось из-за Семилетней войны. После того, как русские войска взяли Мемель, а следом — практически без сопротивления — большую часть Восточной Пруссии, кенигсбергский гарнизон позорно бежал.

Фото: Коронование Фридриха I королем Пруссии в Кенигсберге, 1701 год / Публичное достояние

Вот тут-то и горожане отправили делегацию к русскому командованию с просьбой принять Кенигсберг в состав Российской империи. Очевидцы отмечали, что жители руководствовались не страхом, а искренним желанием сменить гражданство. Похоже, прусский король основательно их допек. Так что символические ключи от города отправили в Петербург. Наконец, 24 января 1759 года жителям прочли манифест Елизаветы Петровны. Присягнули высшие чины городской администрации и университета, включая доцента Эммануила Канта, а затем и все остальные. Дворяне украсили дома портретами императрицы, в церквях установили порядок молитв за нее, утвердили русские праздники, начали выпускать новые деньги.

Фото: Портрет Елизаветы Петровны кисти Шарля ван Лоо / Публичное достояние

Праздник был недолгим. Елизавета умерла 5 января 1762 года, а новый император Петр III заключил союз с королем Пруссии Фридрихом II и вернул ему все завоеванные земли, в том числе и Кенигсберг. Говорят, немец обиделся на попытавшийся сбежать от него город и никогда больше его не посещал.

Интересно Зимой 1776 года в Кенигсберге в семье адвоката родился один из самых выдающихся немецких литераторов Эрнст Теодор Вильгельм Гофман (впоследствии сменивший третье имя на «Амадей» в честь Моцарта). Он учился в реформатской школе, брал уроки музыки и живописи, в Кенигсбергском университете получил диплом юриста. Зимой 1776 года в Кенигсберге в семье адвоката родился один из самых выдающихся немецких литераторов Эрнст Теодор Вильгельм Гофман (впоследствии сменивший третье имя на «Амадей» в честь Моцарта). Он учился в реформатской школе, брал уроки музыки и живописи, в Кенигсбергском университете получил диплом юриста.

Из Кенигсберга в Калининград Второй раз Кенигсберг стал русским, точнее — советским, снова в результате войны, на этот раз Второй мировой. В августе 1944 года город дважды разутюжила бомбами британская авиация. В начале апреля 1945-го его взяла штурмом Красная армия. Тогда, кстати, впервые применили тактику начала пехотной атаки до окончания артподготовки. Судьбу населенного пункта решили намного раньше. По итогам Потсдамской и Ялтинской конференций более трети территории бывшей Восточной Пруссии, в том числе Кенигсберг, передали Советскому Союзу. Ему нужен был незамерзающий порт на Балтике. Причем отошел он именно РСФСР, а не Белорусской или Литовской союзным республикам.

Фото: Кенигсберг во время штурма., 1945 год. Сергей Баранов / Публичное достояние

Говорят, что так решил лично Иосиф Сталин. Литовцам, которых он не слишком любил за «лесных братьев», достался порт Мемель, в 1950 году получивший название Клайпеда. Сегодня он — третий по величине город после Вильнюса и Каунаса. Кстати, когда прибалты кричат о «зверствах и ужасах СССР», они отчего-то не рвутся возвратить немцам их собственность. Кенигсберг решено было переименовать, и он чуть не стал Балтийском. Однако тут кстати умер «всенародный староста» Михаил Калинин. Никакого отношения к городу он не имел, но 4 июля 1946 года в память о нем название сменили. Это при том, что уже были Калинин (нынешняя Тверь) и Калининград в Московской области (теперь — Королев).

Фото: Калининградский порт. Aleksandr Schemlyaev / www.globallookpress.com

Калининград России При распаде СССР границы союзных республик остались неизменными. Поскольку Калининград и Калининградская область были частью РСФСР, их сохранили в составе Российской Федерации. Международное сообщество признало новый статус территории, и в 1991 году город стал российским эксклавом. Из-за войны и чиновников множество исторических памятников в Калининграде не сохранилось, включая и Кенигсбергский университет на Острове Канта, Кнайпхофе. Так что если вам покажут любимую скамейку философа или тропинку, не верьте. Тут полно новоделов, фасады некоторых домов даже закрывали специальными «манишками» под старину.

Фото: Бранденбургские ворота — одни из восьми сохранившихся городских ворот Кенигсберга. Aleksandr Schemlyaev / www.globallookpress.com

Тем не менее в Калининграде есть что посмотреть: сохранившиеся старинные крепости, уникальный Музей янтаря, невероятная набережная с Музеем мирового океана и удивительными кораблями. Можно устроить охоту на хомлинов — семерых маленьких бронзовых человечков, калининградских домовых, что разбросаны по всему городу. Подсказка: дедушка Карл сидит на Медовом мосту.

Фото: Хомлин дедушка Карл на Медовом мосту у Кафедрального собора, Калининград. Пелагия Тихонова / РИА «Новости»

Еще одна фишка города — марципан. В небольшом музее можно увидеть невероятные марципановые скульптуры, а уж купить эти конфеты с самыми разными начинками получится решительно везде. Кстати, в окрестностях Калининграда тоже много всего интересного, не говоря уж о Балтийском море.