Изысканно и полезно. Как приготовить креветки по рецептам топовых шеф-поваров Шеф-повар Невейкина посоветовала использовать для поке с креветками соус якитори

Креветки считаются легким и универсальным продуктом, который можно быстро приготовить и эффектно подать. Шеф-повара модных ресторанов поделились своими лучшими рецептами с этим полезным ингредиентом.

Поке с тигровыми креветками, чука и соусом якитори Блюда подойдут как для спокойного ужина дома, так и для особого случая. Шеф-повар rockets.concept store Мария Невейкина в беседе с РБК посоветовала приготовить поке с тигровыми креветками, чука и соусом якитори. Чтобы сделать две порции, необходимо взять 300 граммов риса, по 80 граммов помидоров узбекских и огурцов луховицких, 60 граммов авокадо хаас, 50 граммов чуки и 150 граммов тигровых креветок. Также для блюда потребуется по 40 граммов майонеза и соуса якитори, 10 граммов кинзы, 5 граммов кунжута. По вкусу можно добавить соус шрирача, который придаст поке остроты. Рис требуется тщательно промыть и отварить до готовности. Креветки следует очистить от панциря и кишечной вены, после чего обжарить на оливковом масле по одной минуте с каждой стороны до готовности. Затем нужно их посолить и поперчить.

Шеф-повар рекомендовала обжарить кунжут на сухой сковороде до золотистого цвета, а помидоры, огурцы и авокадо нарезать крупными кубиками. Вслед за этим можно смешать майонез с соусом шрирача, регулируя остроту по вкусу. На финальном этапе рис выкладывается на дно миски. Помидоры, огурцы, авокадо и креветки размещаются по кругу. «Полейте соусом якитори и добавьте майонез со шрирачей. Посыпьте кунжутом и украсьте листьями кинзы», — говорится в рецепте. Фаршированные цветы цукини в кляре С креветками можно сочетать разные ингридиенты. Необычным вариантом станет цветок цукини — деликатесный сезонный продукт с нежным сладковатым вкусом. Шеф-повар ресторана Anna Bistro Александр Ефремов рассказал, как вкуснее всего приготовить их с рикоттой, креветками и апельсиновым дрессингом. Для одной порции потребуется два цветка цукини, 50 граммов кляра темпура, 20 граммов муки темпура, пол столовой ложки оливкового масла и щепотка соли. Для начинки необходимо взять 100 граммов креветок, 130 граммов рикотты, 20 граммов сливочного сыра, один грамм лимонной цедры, 1,5 столовой ложки сливок 33%, половину столовой ложки оливкового масла и половину чайной — масла лемонрасса. Апельсиновый дрессинг готовится из 50 миллилитров свежевыжатого сока апельсина и такого же количества японского соуса шисо. Шеф-повар призвал аккуратно ополоснуть цветы под холодной водой, слегка раскрыть лепестки и убрать пестик или тычинку, которые могут придавать еде горечь. После обсушки нужно отделить плод цукини и нарезать его максимально тонкими кружочками, заправить оливковым маслом и щепоткой соли.

Для начинки необходимо мелко порубить креветки ножом. После этого специалист посоветовал смешать рикотту, сливочный сыр и сливки до однородной массы, а затем добавить креветки, оливковое масло, масло лемонграсса и цедру лимона. «Посолите и поперчите по вкусу. Переложить начинку в кондитерский мешок. Аккуратно наполните каждый цветок фаршем, слегка закручивая кончики лепестков, чтобы зафиксировать форму», — говорится в рецепте. Фаршированные цветки обваливают в муке темпура и окунают в жидкий кляр. Во фритюре она жарятся пару минут. Готовые цветы выкладываются на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло. Соус готовится просто: нужно смешать сок апельсина или мандарина с соусом шисо и перемешать до состояния эмульсии. Для сервировки ломтики заправленного цукини выкладываются на плоскую тарелку, а сверху них — цветы. Перед подачей блюдо поливают соусом.