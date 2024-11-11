Сегодня 19:51 Стать автором своей жизни. Как правильно взять аскезу и чем она опасна Психолог Валуева дала советы, как правильно брать аскезу без вреда для себя 0 0 0 Фото: Unsplash Интересное

Религия

Психология

Все чаще в медиапространстве встречается такое понятие, как аскеза. Ее берут, чтобы получить что-то взамен или очистить свои тело и душу. Как правильно практиковать аскезу, чтобы она принесла пользу, а не вред, и какую выбрать, выяснял 360.ru.

Что такое аскеза Аскеза — добровольное ограничение в определенных удовольствиях и потребностях. Она берет корни в различных религиозных и философских традициях, рассказала 360.ru дипломированный психолог Анастасия Валуев. В переводе с греческого языка аскеза — «упражнение». Она может быть полезна в плане личностного роста при правильном подходе. Многие используют аскезы для исполнения желаний: человек берет аскезу, держит ее, после чего желание должно исполниться.

Интересно В православной культуре аскеза — практика для духовного совершенствования. Обычно христианине берут аскезы, если какой-то из грехов буквально захватил их. О таком состоянии можно сказать «обуяла страсть». В православной культуре аскеза — практика для духовного совершенствования. Обычно христианине берут аскезы, если какой-то из грехов буквально захватил их. О таком состоянии можно сказать «обуяла страсть».

Результатом аскезы в религиозном смысле становится освобождение от греха и спасение души. Он достигается за счет упорной работы воли и молитв.

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В чем цели аскезы Аскезу берут, чтобы начать управлять волей, своими желаниями и жизнью в целом. «Ты берешь руководство своей жизнью в свои руки и становишься ее автором», — уточнила Валуева. В светском контексте аскеза может быть способом самопознания, развития силы воли и достижения личных целей. Также ее иногда практикуют как средство для преодоления зависимостей и вредных привычек.

Цели аскезы так или иначе связаны с самосовершенствованием, развитием личности и достижением внутренней гармонии.

Какие виды аскезы бывают Аскеза может принимать разные формы и виды, в зависимости от целей и контекста. Рассмотрим несколько основных.

Аскезы тела Телесная аскеза включает практики, направленные на ограничение физических потребностей и удовольствий: пост, голодание, отказ от определенных продуктов питания или вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя. Физические упражнения и практики направлены на укрепление воли и дисциплины.

Фото: Juan Barbosa/Keystone Press Agency / Global Look Press

Аскезы речи Аскеза речи — отказ от сквернословия, бранных слов. Кроме того, человек может запретить себе сплетничать, осуждать, врать и ссориться с другими людьми. Аскеза на общение Социальная аскеза заключается в ограничении общения или иного взаимодействия с людьми: практикующие могут избегать шумных компаний, вечеринок и других многолюдных мероприятий. Они предпочтут уединение и тишину, чтобы сосредоточиться на духовных практиках. Первыми социальными аскезниками можно считать монахов-отшельников.

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Аскезы ума Умственная аскеза связана с контролем над своими мыслями и умом. Человек стремится к ясности ума, концентрации и сосредоточенности, занимается изучением философии, науки или других областей знания, практикует медитацию и другие методы, направленные на развитие ума. Иногда аскезу ума путают с эмоциональной. Эмоциональная аскеза Этот вид аскезы направлен на контроль и управление своими эмоциями: речь идет о том, чтобы не поддаваться гневу, зависти, ревности и другим негативным эмоциям. В таком случае тоже можно практиковать медитацию, молиться или выбрать другие методы, направленные на достижение эмоционального равновесия. Как работает аскеза Аскеза работает через сознательное ограничение себя в определенных удовольствиях или потребностях. Это помогает сосредоточиться на более важных вещах и развить самодисциплину. В результате человек может стать более целеустремленным и уверенным в себе.

Фото: IMAGO/Juergen Wiesler / Global Look Press

Польза и вред аскезы Психолог Дарья Дугенцова в разговоре с 360.ru назвала главные достоинства и недостатки такой практики. Плюсы: Аскеза — удобный вид ограничений для проверки своей выдержки и улучшения качества жизни.

Человек сам устанавливает временной промежуток ограничений.

Можно отказаться от привычек, которые негативно влияют на психику или здоровье.

⁠По достижение цели повышается самооценка.

«Плюсов действительно очень много, а минусы появляются, если человек морально не готов к такому эксперименту», — уточнила психолог. Аскеза может надломить и привести к низкой самооценке, пониманию того, что нет выдержки. Практикующий аскезу может перестать верить в себя. Валуева добавила, что аскеза может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при отсутствии наблюдения мастера. Чтобы этого не случилось, нужно подготовиться к аскезе и держать ее правильно.

Фото: Juan Barbosa/Keystone Press Agency / Global Look Press

Как правильно взять аскезу Подготовка и применение аскезы требует осторожности, чтобы избежать психологических и физических последствий, объяснила Валуева. Прежде чем брать аскезу, нужно: Четко определить цель. Нужно понять, зачем вам аскеза. «Аскеза должна быть осознанная, например духовное развитие или очищение разума и тела. Во время соблюдения аскезы это даст мотивацию и силы для ее выдерживания», — отметила Валуева. Изучите возможные риски. «Неконтролируемая аскеза может привести к физическим и психологическим перегрузкам: повышенной тревожности, депрессии, социальной изоляции», — рассказала психолог. Если учесть все возможные последствия, человек более осознанно будет держать аскезу. Начинайте с маленьких шагов, чтобы организм и психика адаптировались к изменениям постепенно.

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images / Global Look Press

«Можно начинать с небольшого ограничения: к примеру, отказа от социальных сетей, после чего следует оценить свою реакцию. Если аскезу берут на еду, то сначала можно отказаться от одного продукта», — уточнила специалист. Чтобы справляться со стрессом, обучитесь техникам саморегуляции: практикам релаксации, медитации, дыхания, осознанности. Они помогут поддерживать эмоциональный баланс и не испытывать сильного внутреннего сопротивления.

Лучше держать аскезу под наблюдением наставника, потому что в этом деле важны поддержка окружения. Пообщайтесь с людьми, которые имеют подобный опыт.

Дугенцова порекомендовала в первый раз взять аскезу на пару дней или неделю — это время будет своеобразным тестовым режимом. Если захотите практиковать аскезу и дальше, можно заключить с собой договор.

Возьмите лист бумаги и напишите некий «договор», где пропишите ФИО, даты выполнения аскезы, от чего вы отказываетесь. Все пункты должны быть четкими и понятными. Нарисуйте пустые фигурки, равные количеству дней аскезы. Каждый пройденный день вы будете закрашивать карандашом, дабы видеть результат. Это важно для психики. Дарья Дугенцова

После этого поставьте подпись под договором и повесьте бумагу с аскезой на видное место.