Стать автором своей жизни. Как правильно взять аскезу и чем она опасна

Психолог Валуева дала советы, как правильно брать аскезу без вреда для себя

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Все чаще в медиапространстве встречается такое понятие, как аскеза. Ее берут, чтобы получить что-то взамен или очистить свои тело и душу. Как правильно практиковать аскезу, чтобы она принесла пользу, а не вред, и какую выбрать, выяснял 360.ru.

Что такое аскеза

Аскеза — добровольное ограничение в определенных удовольствиях и потребностях. Она берет корни в различных религиозных и философских традициях, рассказала 360.ru дипломированный психолог Анастасия Валуев.

В переводе с греческого языка аскеза — «упражнение». Она может быть полезна в плане личностного роста при правильном подходе. Многие используют аскезы для исполнения желаний: человек берет аскезу, держит ее, после чего желание должно исполниться.

Интересно

В православной культуре аскеза — практика для духовного совершенствования. Обычно христианине берут аскезы, если какой-то из грехов буквально захватил их. О таком состоянии можно сказать «обуяла страсть».

Результатом аскезы в религиозном смысле становится освобождение от греха и спасение души. Он достигается за счет упорной работы воли и молитв.

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В чем цели аскезы

Аскезу берут, чтобы начать управлять волей, своими желаниями и жизнью в целом.

«Ты берешь руководство своей жизнью в свои руки и становишься ее автором», — уточнила Валуева.

В светском контексте аскеза может быть способом самопознания, развития силы воли и достижения личных целей. Также ее иногда практикуют как средство для преодоления зависимостей и вредных привычек.

Цели аскезы так или иначе связаны с самосовершенствованием, развитием личности и достижением внутренней гармонии.

Какие виды аскезы бывают

Аскеза может принимать разные формы и виды, в зависимости от целей и контекста. Рассмотрим несколько основных.

Аскезы тела

Телесная аскеза включает практики, направленные на ограничение физических потребностей и удовольствий: пост, голодание, отказ от определенных продуктов питания или вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя. Физические упражнения и практики направлены на укрепление воли и дисциплины.

Juan Barbosa/Keystone Press Agency
Фото: Juan Barbosa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аскезы речи

Аскеза речи — отказ от сквернословия, бранных слов. Кроме того, человек может запретить себе сплетничать, осуждать, врать и ссориться с другими людьми.

Аскеза на общение

Социальная аскеза заключается в ограничении общения или иного взаимодействия с людьми: практикующие могут избегать шумных компаний, вечеринок и других многолюдных мероприятий. Они предпочтут уединение и тишину, чтобы сосредоточиться на духовных практиках. Первыми социальными аскезниками можно считать монахов-отшельников.

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Аскезы ума

Умственная аскеза связана с контролем над своими мыслями и умом. Человек стремится к ясности ума, концентрации и сосредоточенности, занимается изучением философии, науки или других областей знания, практикует медитацию и другие методы, направленные на развитие ума. Иногда аскезу ума путают с эмоциональной.

Эмоциональная аскеза

Этот вид аскезы направлен на контроль и управление своими эмоциями: речь идет о том, чтобы не поддаваться гневу, зависти, ревности и другим негативным эмоциям. В таком случае тоже можно практиковать медитацию, молиться или выбрать другие методы, направленные на достижение эмоционального равновесия.

Как работает аскеза

Аскеза работает через сознательное ограничение себя в определенных удовольствиях или потребностях. Это помогает сосредоточиться на более важных вещах и развить самодисциплину. В результате человек может стать более целеустремленным и уверенным в себе.

IMAGO/Juergen Wiesler
Фото: IMAGO/Juergen Wiesler/Global Look Press

Польза и вред аскезы

Психолог Дарья Дугенцова в разговоре с 360.ru назвала главные достоинства и недостатки такой практики.

Плюсы:

«Плюсов действительно очень много, а минусы появляются, если человек морально не готов к такому эксперименту», — уточнила психолог.

Аскеза может надломить и привести к низкой самооценке, пониманию того, что нет выдержки. Практикующий аскезу может перестать верить в себя.

Валуева добавила, что аскеза может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при отсутствии наблюдения мастера. Чтобы этого не случилось, нужно подготовиться к аскезе и держать ее правильно.

Juan Barbosa/Keystone Press Agency
Фото: Juan Barbosa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как правильно взять аскезу

Подготовка и применение аскезы требует осторожности, чтобы избежать психологических и физических последствий, объяснила Валуева.

Прежде чем брать аскезу, нужно:

«Аскеза должна быть осознанная, например духовное развитие или очищение разума и тела. Во время соблюдения аскезы это даст мотивацию и силы для ее выдерживания», — отметила Валуева.

«Неконтролируемая аскеза может привести к физическим и психологическим перегрузкам: повышенной тревожности, депрессии, социальной изоляции», — рассказала психолог.

Если учесть все возможные последствия, человек более осознанно будет держать аскезу.

Wosunan Photostory/Ingram Images
Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press

«Можно начинать с небольшого ограничения: к примеру, отказа от социальных сетей, после чего следует оценить свою реакцию. Если аскезу берут на еду, то сначала можно отказаться от одного продукта», — уточнила специалист.

Дугенцова порекомендовала в первый раз взять аскезу на пару дней или неделю — это время будет своеобразным тестовым режимом. Если захотите практиковать аскезу и дальше, можно заключить с собой договор.

Возьмите лист бумаги и напишите некий «договор», где пропишите ФИО, даты выполнения аскезы, от чего вы отказываетесь. Все пункты должны быть четкими и понятными. Нарисуйте пустые фигурки, равные количеству дней аскезы. Каждый пройденный день вы будете закрашивать карандашом, дабы видеть результат. Это важно для психики.

Дарья Дугенцова

После этого поставьте подпись под договором и повесьте бумагу с аскезой на видное место.

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