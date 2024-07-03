Торпеда или колхозница? Как правильно выбрать дыню
Телеведущая Ганичкина объяснила, как правильно выбрать дыню
Дыня, как и арбуз, считается летним лакомством. Непрофессионалу сложно определить спелость плода, однако это все же возможно. Как правильно выбрать дыню и какой сорт предпочесть, разбирался 360.ru.
Когда можно покупать дыни в 2024 году
В России первые дыни созревают в конце июля. На юге их сезон начинается немного раньше. Тем не менее «пик» сбора приходится на середину августа, и 2024 год не будет исключением.
Как выбрать спелую и сладкую дыню-колхозницу
Признаки хорошей дыни
Колхозница, в отличие от других сортов дыни, небольшая и круглая, имеет яркую желтую корку практически без сеточки. Отличается не только внешним видом, но и вкусом — она более освежающая, имеет пряные нотки с легкой горчинкой.
Сладкую и спелую дыню-колхозницу трудно распознать по виду, но все же есть некоторые хитрости:
- Цвет плода должен быть насыщенным;
- Обратите внимание на целостность кожуры. Если присутствуют повреждения либо загнивания, от покупки лучше отказаться, так как в местах «ран» могут появиться бактериальные вкрапления, которые испортят тыквину;
- Дыня должна быть тяжелой. Легкие, как правило, совсем не сочные;
- По плоду можно щелкнуть пальцами. Звук должен быть глухим.
Советы по выбору
«Надо взять дыню и чуть-чуть надавить на противоположную сторону от хвостика. Если она продавливается, это вкусный плод», — рассказала 360.ru кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая, ведущая программ «Советы огородникам», «Огород — круглый год» «Дачные феи» Октябрина Ганичкина.
Если пальцы проваливаются, дыня перезрела. Ганичкина добавила, что спелая дыня ароматно пахнет.
Как выбрать спелую и сладкую дыню-торпеду
Признаки хорошей дыни
Торпеда — сорт дыни родом из Узбекистана, с более вытянутой и овальной формой и менее насыщенной окраской кожуры. Вот несколько признаков спелого плода:
- Выбирайте торпеду в конце августа — середине сентября. Именно на это время приходится пик сбора. Если взять раньше, она может оказаться жесткой и несладкой;
- Кожура не должна быть сморщенной;
- Слегка надавив на торпеду, можно понять, смазывали ли ее жидкостью для придания блеска и продления срока хранения. В этом случае останется жирный след;
- Не следует брать грязные плоды. Скорее всего, их собирали в дождливую погоду, значит, внутри может быть гниль, такие дыни не будет храниться долго.
- Торпеда должна быть мягкой на ощупь;
- Дыни этого сорта ароматно пахнут;
- Корку дыни покрывает сеточка, которая должна быть выпуклой, кремового цвета и ярко очерченной.
Гуляби, Канарская, Далматин
Кроме колхозницы и торпеды, существует множество других сортов дынь.
Гуляби — дыня с медовым вкусом. В Россию ее завезли из Персии в XVI веке. Сейчас их выращивают в Казахстане, Таджикистане и Астраханской области.
Зрелый плод может весить пять килограммов, имеет вытянутую форму. Своего максимального веса дыня достигает спустя несколько недель после сбора урожая — чем дольше она пролежит, тем сочнее и мягче станет.
Канарская, или канареечная, дыня — зимний сорт. Довольно крупная, скорее круглая и желтая с мякотью бледно-зеленого либо белого цвета.
По вкусу плод похож на грушу с медовыми нотками. Цвет напоминает окрас канарейки — отсюда и название.
Далматин получил свое название по цвету шкурки — она черно-белая и пятнистая. Вес такой тыквины составляет в среднем 1,5-2 килограмма. Мякоть белого цвета, сочная и мягкая.
Как не отравиться дыней
Дыни не содержат бактерии, которые способны вызвать отравление. Однако если плод плохо помыть, он может навредить здоровью человека.
По этой причине дыни нельзя покупать на обочинах дорог. Дома тыквину нужно хорошо помыть, вытереть и только после этого разрезать.
Интересно
Если дыня не успела дозреть, ее можно оставить поспевать при комнатной температуре в помещении без доступа прямых солнечных лучей. Важно помнить: плод с повреждениями в таком положении долго не пролежит.
Где лучше покупать дыни
Дыни рекомендуют пориобретать в проверенных местах. Например, в магазинах — они имеют документы, подтверждающие качество продукции. Их также нужно просить у продавцов на рынках или в торговых павильонах.
Как уже сказано выше, не покупайте дыни у продавцов на дорогах, особенно там, где тыквины лежат на земле либо асфальте: они могут быть заражены или повреждены.