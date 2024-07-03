Торпеда или колхозница? Как правильно выбрать дыню

Телеведущая Ганичкина объяснила, как правильно выбрать дыню

Фото: Телеканал «360»

Дыня, как и арбуз, считается летним лакомством. Непрофессионалу сложно определить спелость плода, однако это все же возможно. Как правильно выбрать дыню и какой сорт предпочесть, разбирался 360.ru.

Когда можно покупать дыни в 2024 году

В России первые дыни созревают в конце июля. На юге их сезон начинается немного раньше. Тем не менее «пик» сбора приходится на середину августа, и 2024 год не будет исключением.

Как выбрать спелую и сладкую дыню-колхозницу

Признаки хорошей дыни

Колхозница, в отличие от других сортов дыни, небольшая и круглая, имеет яркую желтую корку практически без сеточки. Отличается не только внешним видом, но и вкусом — она более освежающая, имеет пряные нотки с легкой горчинкой.

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сладкую и спелую дыню-колхозницу трудно распознать по виду, но все же есть некоторые хитрости:

Svetlana Vozmilova
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Советы по выбору

«Надо взять дыню и чуть-чуть надавить на противоположную сторону от хвостика. Если она продавливается, это вкусный плод», — рассказала 360.ru кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая, ведущая программ «Советы огородникам», «Огород — круглый год» «Дачные феи» Октябрина Ганичкина.

Если пальцы проваливаются, дыня перезрела. Ганичкина добавила, что спелая дыня ароматно пахнет.

Фото: Unsplash

Как выбрать спелую и сладкую дыню-торпеду

Признаки хорошей дыни

Торпеда — сорт дыни родом из Узбекистана, с более вытянутой и овальной формой и менее насыщенной окраской кожуры. Вот несколько признаков спелого плода:

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Гуляби, Канарская, Далматин

Кроме колхозницы и торпеды, существует множество других сортов дынь.

Гуляби — дыня с медовым вкусом. В Россию ее завезли из Персии в XVI веке. Сейчас их выращивают в Казахстане, Таджикистане и Астраханской области.

Зрелый плод может весить пять килограммов, имеет вытянутую форму. Своего максимального веса дыня достигает спустя несколько недель после сбора урожая — чем дольше она пролежит, тем сочнее и мягче станет.

Канарская, или канареечная, дыня — зимний сорт. Довольно крупная, скорее круглая и желтая с мякотью бледно-зеленого либо белого цвета.

Victor Lisitsyn
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

По вкусу плод похож на грушу с медовыми нотками. Цвет напоминает окрас канарейки — отсюда и название.

Далматин получил свое название по цвету шкурки — она черно-белая и пятнистая. Вес такой тыквины составляет в среднем 1,5-2 килограмма. Мякоть белого цвета, сочная и мягкая.

Как не отравиться дыней

Дыни не содержат бактерии, которые способны вызвать отравление. Однако если плод плохо помыть, он может навредить здоровью человека.

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

По этой причине дыни нельзя покупать на обочинах дорог. Дома тыквину нужно хорошо помыть, вытереть и только после этого разрезать.

Интересно

Лучше всего съедать дыню сразу. Если часть все же осталась, плод ни в коем случае нельзя хранить в пакете. Остатки следует отправить в холодильник, накрыв чистым полотенцем или тканью.

Если дыня не успела дозреть, ее можно оставить поспевать при комнатной температуре в помещении без доступа прямых солнечных лучей. Важно помнить: плод с повреждениями в таком положении долго не пролежит.

Фото: Unsplash

Где лучше покупать дыни

Дыни рекомендуют пориобретать в проверенных местах. Например, в магазинах — они имеют документы, подтверждающие качество продукции. Их также нужно просить у продавцов на рынках или в торговых павильонах.

Как уже сказано выше, не покупайте дыни у продавцов на дорогах, особенно там, где тыквины лежат на земле либо асфальте: они могут быть заражены или повреждены.

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Торпеда или колхозница? Как правильно выбрать дыню

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