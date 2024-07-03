Сегодня 15:06 Торпеда или колхозница? Как правильно выбрать дыню Телеведущая Ганичкина объяснила, как правильно выбрать дыню 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Интересное

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Дыня, как и арбуз, считается летним лакомством. Непрофессионалу сложно определить спелость плода, однако это все же возможно. Как правильно выбрать дыню и какой сорт предпочесть, разбирался 360.ru.

Когда можно покупать дыни в 2024 году В России первые дыни созревают в конце июля. На юге их сезон начинается немного раньше. Тем не менее «пик» сбора приходится на середину августа, и 2024 год не будет исключением.

Как выбрать спелую и сладкую дыню-колхозницу Признаки хорошей дыни Колхозница, в отличие от других сортов дыни, небольшая и круглая, имеет яркую желтую корку практически без сеточки. Отличается не только внешним видом, но и вкусом — она более освежающая, имеет пряные нотки с легкой горчинкой.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Сладкую и спелую дыню-колхозницу трудно распознать по виду, но все же есть некоторые хитрости: Цвет плода должен быть насыщенным;

Обратите внимание на целостность кожуры. Если присутствуют повреждения либо загнивания, от покупки лучше отказаться, так как в местах «ран» могут появиться бактериальные вкрапления, которые испортят тыквину;

Дыня должна быть тяжелой. Легкие, как правило, совсем не сочные;

По плоду можно щелкнуть пальцами. Звук должен быть глухим.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Советы по выбору «Надо взять дыню и чуть-чуть надавить на противоположную сторону от хвостика. Если она продавливается, это вкусный плод», — рассказала 360.ru кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая, ведущая программ «Советы огородникам», «Огород — круглый год» «Дачные феи» Октябрина Ганичкина. Если пальцы проваливаются, дыня перезрела. Ганичкина добавила, что спелая дыня ароматно пахнет.

Фото: Unsplash

Как выбрать спелую и сладкую дыню-торпеду Признаки хорошей дыни Торпеда — сорт дыни родом из Узбекистана, с более вытянутой и овальной формой и менее насыщенной окраской кожуры. Вот несколько признаков спелого плода: Выбирайте торпеду в конце августа — середине сентября. Именно на это время приходится пик сбора. Если взять раньше, она может оказаться жесткой и несладкой;

Кожура не должна быть сморщенной;

Слегка надавив на торпеду, можно понять, смазывали ли ее жидкостью для придания блеска и продления срока хранения. В этом случае останется жирный след;

Не следует брать грязные плоды. Скорее всего, их собирали в дождливую погоду, значит, внутри может быть гниль, такие дыни не будет храниться долго.

Торпеда должна быть мягкой на ощупь;

Дыни этого сорта ароматно пахнут;

Корку дыни покрывает сеточка, которая должна быть выпуклой, кремового цвета и ярко очерченной.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Гуляби, Канарская, Далматин Кроме колхозницы и торпеды, существует множество других сортов дынь. Гуляби — дыня с медовым вкусом. В Россию ее завезли из Персии в XVI веке. Сейчас их выращивают в Казахстане, Таджикистане и Астраханской области. Зрелый плод может весить пять килограммов, имеет вытянутую форму. Своего максимального веса дыня достигает спустя несколько недель после сбора урожая — чем дольше она пролежит, тем сочнее и мягче станет. Канарская, или канареечная, дыня — зимний сорт. Довольно крупная, скорее круглая и желтая с мякотью бледно-зеленого либо белого цвета.

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

По вкусу плод похож на грушу с медовыми нотками. Цвет напоминает окрас канарейки — отсюда и название. Далматин получил свое название по цвету шкурки — она черно-белая и пятнистая. Вес такой тыквины составляет в среднем 1,5-2 килограмма. Мякоть белого цвета, сочная и мягкая.

Как не отравиться дыней Дыни не содержат бактерии, которые способны вызвать отравление. Однако если плод плохо помыть, он может навредить здоровью человека.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

По этой причине дыни нельзя покупать на обочинах дорог. Дома тыквину нужно хорошо помыть, вытереть и только после этого разрезать.

Интересно Лучше всего съедать дыню сразу. Если часть все же осталась, плод ни в коем случае нельзя хранить в пакете. Остатки следует отправить в холодильник, накрыв чистым полотенцем или тканью. Лучше всего съедать дыню сразу. Если часть все же осталась, плод ни в коем случае нельзя хранить в пакете. Остатки следует отправить в холодильник, накрыв чистым полотенцем или тканью.

Если дыня не успела дозреть, ее можно оставить поспевать при комнатной температуре в помещении без доступа прямых солнечных лучей. Важно помнить: плод с повреждениями в таком положении долго не пролежит.

Фото: Unsplash

Где лучше покупать дыни Дыни рекомендуют пориобретать в проверенных местах. Например, в магазинах — они имеют документы, подтверждающие качество продукции. Их также нужно просить у продавцов на рынках или в торговых павильонах. Как уже сказано выше, не покупайте дыни у продавцов на дорогах, особенно там, где тыквины лежат на земле либо асфальте: они могут быть заражены или повреждены.