Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

Астролог Дмитриева: Марс в ганданте напомнит человеку о прошлой карме

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Фото: Doukdouk/http://imagebroker.com/#/search//Global Look Press

В среду, 29 мая, начнется особый астрологический период — Марс в ганданте. Он подразумевает противостояние двух стихий: воды и огня. Это время сулит людям проблемы с управлением гневом и самоконтролем, апатию и снижение мотивации. Но с Красной планетой можно договориться. Астрологи рассказали 360.ru, как пережить этот период, не навредив себе и окружающим.

Марс в ганданте. Что это значит?

Ганданта — переход между двумя противоположными знаками зодиака: от водного к огненному. Такое положение оказывает ослабляющее действие на ту планету, которая через него проходит.

«Есть три такие ямы в гороскопе. Когда планеты двигаются, каждая рано или поздно в эту яму попадает. Яма — это очень ослабляющее положение. Если такое встречается в гороскопе, это сулит большие сложности по взаимодействию с энергией этой планеты», — рассказал астролог и психолог Михаил Сосновый.

Время разрушения

Марс в положении ганданты вызывает проблемы с контролированием гнева и агрессии. Хотя может быть и противоположная реакция — апатия, лень и падение мотивации.

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Фото: Doukdouk/http://imagebroker.com/#/search//Global Look Press

Астролог и энергопрактик Ирина Березовская предупредила, что этот период может быть эмоционально насыщенным и даже напряженным. Эмоции могут сыграть с человеком злую шутку и разрушить то, чего он добивался долгие годы.

В такие периоды возможны вспышки эмоций, какие-то конфликты. Ситуации могут выходить из-под контроля, сложно себя держать в руках. Люди идут на поводу эмоций, и это может дорого стоить. Плоды, которых вы добивались долгое время, могут быть разрушены этими вспышками эмоций.

Ирина Березовская

Астронумеролог Наталья Дмитриева добавила, что этот период окажется сложным для тех, у кого есть нерешенные проблемы.

«Это время ставит перед человеком задачи, которые связывают его с прошлой кармой. Поднимаются на поверхность минувшие, нерешенные ситуации, отношения, и начинают создавать препятствия», — объяснила эксперт.

Фото: Freepik

Как себя вести при Марсе в ганданте?

Есть и хорошая новость. По словам Дмитриевой, встреча воды и огня — это всегда трансформация, создание нового. Так что именно в эти дни рождаются перспективные идеи, появляются озарение и вдохновение. Дмитриева посоветовала в этот период выбирать размеренный творческий досуг вместо активного и экстремального.

«Мольберт и ноты, стихи и проза — вот лучшее времяпровождение с 29 мая по 4 июня включительно», — выразила уверенность эксперт.

Фото: Freepik

Определенные дела и начинания могут оказаться неуспешными, предупредила Дмитриева. По ее словам, не стоит покупать гаджеты и автомобили до 4 июня: техника, купленная в ганданту Марса, с большой вероятностью будет ломаться.

Также астролог не рекомендует в этот период начинать ремонт, менять жилье, покупать и даже арендовать недвижимость. Кроме того, надо быть осторожным с оружием и любыми острыми предметами.

«Епархия Марса — это любые острые предметы, например ножницы парикмахера, нож в руках повара, ружье охотника. Людям, связанным по роду деятельности с такими предметами рекомендуется быть очень осторожными», — подчеркнула астронумеролог.

Астрологи сходятся на том, что спокойно и без потерь пережить Ганданту Марса поможет самодисциплина.

Марс — небесный главнокомандующий. Он влияет на ясное осознание цели, порядка и дисциплины. Поэтому разгильдяйство, безответственность и непунктуальность могут сослужить плохую службу в эти дни.

Наталья Дмитриева

Cамоконтроль и дисциплина помогут держать эмоции в узде, добавила Березовская. Она также предложила в этот период соблюдать экологичность в словах и поступках, стараться действовать по принципу «не навреди».

Другой способ использовать ганданту Марса во благо — добрые дела и благотворительность.

IMAGO/Paul Marriott
Фото: IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press

«Делать что-то, что будет проявлять огненную энергию в позитивном ключе. Быть щедрым, делиться, быть открытым, нести в мир свет и тепло, радость. Огненную энергию трансформировать во что-то позитивное, яркое, открытое. Здесь мы просто переигрываем эту энергию и поворачиваем себе на пользу», — посоветовала Березовская.

Сосновый предложил еще один простой лайфхак — в прямом смысле слова тушить огненную энергию водой: плавать в бассейнах и естественных водоемах. Тем более, что этот период в большинстве регионов России обещает быть жарким.

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

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