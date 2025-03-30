Как и когда сажать горох в мае 2025 года: лунный календарь и подготовка

Фото: Медиасток.рф

Май — идеальное время для посадки гороха. Эта культура не только насыщает почву азотом, но и дарит сочные стручки, богатые белком. Чтобы получить хороший урожай, важно правильно выбрать сроки, подготовить семена и обеспечить гороху хороший уход. Разбираемся, как сажать горох в 2025 году по всем правилам.

Почему горох лучше сажать в мае?

Горох — холодостойкая культура, которая прорастает уже при +4…+6°C. Однако для активного роста ему нужно стабильное тепло (+15…+20°C).

В большинстве регионов России в мае почва уже достаточно прогрета, но еще сохраняет влагу после таяния снега.

Преимущества майской посадки:

Фото: Медиасток.рф

Когда сажать горох в мае 2025 года?

Оптимальные сроки зависят от региона и погоды. Ориентироваться можно на прогрев почвы — не менее +8°C на глубине пяти сантиметров.

Также есть лунный календарь. Благоприятные дни в мае 2025 года:

6–10 мая (растущая луна) — лучший период для посева.

19–22 мая (убывающая луна) — подходит для поздних сортов.

Неблагоприятные дни:

15–17 мая (полнолуние и новолуние).

Фото: РИА «Новости»

Выбор сорта гороха для посадки

Существует три основных вида гороха:

Сахарный — сладкие стручки едят целиком (например, «жегалова-112»).

Лущильный — только зерна, подходит для супов и консервации («альфа», «вера»).

Мозговой — для заморозки.

Выбор места для посадки

Критерии идеального участка:

Лучшие предшественники:

Не сажайте после:

Подготовка почвы

Осенью (если возможно):

Подготовка семян

1. Калибровка:

2. Замачивание (не обязательно, но ускоряет прорастание):

3. Обеззараживание (если семена не магазинные):

Фото: Медиасток.рф

Схема посадки гороха

Глубина заделки:

На легких почвах — четыре-пять сантиметров.

На тяжелых (глина, суглинок) — два-три сантиметра.

Расстояние:

Между семенами — пять-семь сантиметров.

Между рядами:

Для низкорослых сортов — 30-40 сантиметров.

Для высокорослых — 50-70 сантиметров.

Как сажать:

Уход после посадки

Полив:

До цветения — один раз в неделю (если нет дождей).

Во время цветения и плодоношения — два-три раза в неделю.

Важно! Не допускайте пересыхания почвы — горох сбрасывает завязи.

Подкормки:

Спустя две недели после всходов — настой золы (один стакан на 10 литров воды).

В начале цветения — фосфорно-калийные удобрения (по инструкции).

Опора:

Низкорослые сорта могут обойтись без подвязки. Высокорослые (выше 60 сантиметров) нуждаются в опоре:

Защита от вредителей:

От тли — опрыскивание мыльным раствором (50 граммов хозяйственного мыла на 10 литров воды).

От гороховой плодожорки — опудривание табачной пылью или золой.

Фото: Медиасток.рф

Когда ждать урожай?

Ранние сорта — через 45-50 дней после всходов.

Среднеспелые — 60-65 дней.

Поздние — 70-80 дней.

Интересно

Совет: Собирайте стручки регулярно, каждые два-три дня — это стимулирует образование новых завязей.

Частые ошибки при посадке гороха

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