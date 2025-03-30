Как и когда сажать горох в мае 2025 года: лунный календарь и подготовка
Май — идеальное время для посадки гороха. Эта культура не только насыщает почву азотом, но и дарит сочные стручки, богатые белком. Чтобы получить хороший урожай, важно правильно выбрать сроки, подготовить семена и обеспечить гороху хороший уход. Разбираемся, как сажать горох в 2025 году по всем правилам.
Почему горох лучше сажать в мае?
Горох — холодостойкая культура, которая прорастает уже при +4…+6°C. Однако для активного роста ему нужно стабильное тепло (+15…+20°C).
В большинстве регионов России в мае почва уже достаточно прогрета, но еще сохраняет влагу после таяния снега.
Преимущества майской посадки:
- Минимальный риск возвратных заморозков.
- Длинный световой день ускоряет рост.
- Урожай можно собрать уже в июле.
Когда сажать горох в мае 2025 года?
Оптимальные сроки зависят от региона и погоды. Ориентироваться можно на прогрев почвы — не менее +8°C на глубине пяти сантиметров.
Также есть лунный календарь. Благоприятные дни в мае 2025 года:
6–10 мая (растущая луна) — лучший период для посева.
19–22 мая (убывающая луна) — подходит для поздних сортов.
Неблагоприятные дни:
15–17 мая (полнолуние и новолуние).
Выбор сорта гороха для посадки
Существует три основных вида гороха:
Сахарный — сладкие стручки едят целиком (например, «жегалова-112»).
Лущильный — только зерна, подходит для супов и консервации («альфа», «вера»).
Мозговой — для заморозки.
Выбор места для посадки
Критерии идеального участка:
- Хорошая освещенность — горох любит солнце, но переносит и легкую полутень.
- Защита от ветра — особенно важно для высокорослых сортов.
- Рыхлая некислая почва (pH 6-7). Если земля слишком плотная, добавьте песок или компост.
- Умеренная влажность — застой воды приводит к гниению корней.
Лучшие предшественники:
- Огурцы, тыква, кабачки
- Картофель, капуста
- Помидоры, лук
Не сажайте после:
- Других бобовых (фасоль, чечевица)
- Подсолнечника
Подготовка почвы
Осенью (если возможно):
- Перекопайте грядку на штык лопаты.
- Внесите перегной (3-4 кг/м²) или компост.
- Добавьте золу (1 стакан/м²) для снижения кислотности.
- Весной (за одну-две недели до посадки):
- Разрыхлите землю граблями.
- Внесите суперфосфат (30-40 г/м²) и калийную соль (20 г/м²).
Подготовка семян
1. Калибровка:
- Отберите крупные неповрежденные горошины.
- Мелкие и пятнистые лучше не сажать — они дадут слабые всходы.
2. Замачивание (не обязательно, но ускоряет прорастание):
- Замочите семена в теплой воде (+35…+40°C) на 12-15 часов.
- Можно добавить стимулятор роста («Эпин», «Циркон»).
3. Обеззараживание (если семена не магазинные):
- Подержите 20 минут в слабом растворе марганцовки.
- Промойте чистой водой.
Схема посадки гороха
Глубина заделки:
На легких почвах — четыре-пять сантиметров.
На тяжелых (глина, суглинок) — два-три сантиметра.
Расстояние:
Между семенами — пять-семь сантиметров.
Между рядами:
Для низкорослых сортов — 30-40 сантиметров.
Для высокорослых — 50-70 сантиметров.
Как сажать:
- Сделайте бороздки глубиной четыре-пять сантиметров.
- Пролейте их водой.
- Разложите семена с нужным интервалом.
- Присыпьте землей, слегка уплотните.
- Можно замульчировать тонким слоем перегноя (один-два сантиметра).
Уход после посадки
Полив:
До цветения — один раз в неделю (если нет дождей).
Во время цветения и плодоношения — два-три раза в неделю.
Важно! Не допускайте пересыхания почвы — горох сбрасывает завязи.
Подкормки:
Спустя две недели после всходов — настой золы (один стакан на 10 литров воды).
В начале цветения — фосфорно-калийные удобрения (по инструкции).
Опора:
Низкорослые сорта могут обойтись без подвязки. Высокорослые (выше 60 сантиметров) нуждаются в опоре:
- Сетка для вьющихся растений.
- Шпагат, натянутый между колышками.
- Прутья или ветки, воткнутые рядом с кустами.
Защита от вредителей:
От тли — опрыскивание мыльным раствором (50 граммов хозяйственного мыла на 10 литров воды).
От гороховой плодожорки — опудривание табачной пылью или золой.
Когда ждать урожай?
Ранние сорта — через 45-50 дней после всходов.
Среднеспелые — 60-65 дней.
Поздние — 70-80 дней.
Интересно
Частые ошибки при посадке гороха
- Слишком ранняя посадка — в холодной земле семена загнивают.
- Глубокая заделка — ростки не могут пробиться на поверхность.
- Загущенные посадки — растения болеют, урожайность падает.
- Недостаток полива во время цветения — горох сбрасывает завязи.