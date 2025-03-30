30 марта 2025 15:08 Как и когда сажать горох в мае 2025 года: лунный календарь и подготовка 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Интересное

Сад и огород

Удобрения

Май — идеальное время для посадки гороха. Эта культура не только насыщает почву азотом, но и дарит сочные стручки, богатые белком. Чтобы получить хороший урожай, важно правильно выбрать сроки, подготовить семена и обеспечить гороху хороший уход. Разбираемся, как сажать горох в 2025 году по всем правилам.

Почему горох лучше сажать в мае? Горох — холодостойкая культура, которая прорастает уже при +4…+6°C. Однако для активного роста ему нужно стабильное тепло (+15…+20°C). В большинстве регионов России в мае почва уже достаточно прогрета, но еще сохраняет влагу после таяния снега.

Преимущества майской посадки: Минимальный риск возвратных заморозков.

Длинный световой день ускоряет рост.

Урожай можно собрать уже в июле.

Фото: Медиасток.рф

Когда сажать горох в мае 2025 года? Оптимальные сроки зависят от региона и погоды. Ориентироваться можно на прогрев почвы — не менее +8°C на глубине пяти сантиметров. Также есть лунный календарь. Благоприятные дни в мае 2025 года: 6–10 мая (растущая луна) — лучший период для посева. 19–22 мая (убывающая луна) — подходит для поздних сортов. Неблагоприятные дни: 15–17 мая (полнолуние и новолуние).

Фото: РИА «Новости»

Выбор сорта гороха для посадки Существует три основных вида гороха: Сахарный — сладкие стручки едят целиком (например, «жегалова-112»). Лущильный — только зерна, подходит для супов и консервации («альфа», «вера»). Мозговой — для заморозки.

Выбор места для посадки Критерии идеального участка: Хорошая освещенность — горох любит солнце, но переносит и легкую полутень.

Защита от ветра — особенно важно для высокорослых сортов.

Рыхлая некислая почва (pH 6-7). Если земля слишком плотная, добавьте песок или компост.

Умеренная влажность — застой воды приводит к гниению корней.

Лучшие предшественники: Огурцы, тыква, кабачки

Картофель, капуста

Помидоры, лук

Не сажайте после: Других бобовых (фасоль, чечевица)

Подсолнечника

Подготовка почвы Осенью (если возможно): Перекопайте грядку на штык лопаты.

Внесите перегной (3-4 кг/м²) или компост.

Добавьте золу (1 стакан/м²) для снижения кислотности.

Весной (за одну-две недели до посадки):

Разрыхлите землю граблями.

Внесите суперфосфат (30-40 г/м²) и калийную соль (20 г/м²).

Подготовка семян 1. Калибровка: Отберите крупные неповрежденные горошины.

Мелкие и пятнистые лучше не сажать — они дадут слабые всходы. 2. Замачивание (не обязательно, но ускоряет прорастание): Замочите семена в теплой воде (+35…+40°C) на 12-15 часов.

Можно добавить стимулятор роста («Эпин», «Циркон»). 3. Обеззараживание (если семена не магазинные): Подержите 20 минут в слабом растворе марганцовки.

Промойте чистой водой.

Фото: Медиасток.рф

Схема посадки гороха Глубина заделки: На легких почвах — четыре-пять сантиметров. На тяжелых (глина, суглинок) — два-три сантиметра. Расстояние: Между семенами — пять-семь сантиметров. Между рядами: Для низкорослых сортов — 30-40 сантиметров. Для высокорослых — 50-70 сантиметров. Как сажать: Сделайте бороздки глубиной четыре-пять сантиметров.

Пролейте их водой.

Разложите семена с нужным интервалом.

Присыпьте землей, слегка уплотните.

Можно замульчировать тонким слоем перегноя (один-два сантиметра).

Уход после посадки Полив: До цветения — один раз в неделю (если нет дождей). Во время цветения и плодоношения — два-три раза в неделю. Важно! Не допускайте пересыхания почвы — горох сбрасывает завязи. Подкормки: Спустя две недели после всходов — настой золы (один стакан на 10 литров воды). В начале цветения — фосфорно-калийные удобрения (по инструкции).

Опора: Низкорослые сорта могут обойтись без подвязки. Высокорослые (выше 60 сантиметров) нуждаются в опоре: Сетка для вьющихся растений.

Шпагат, натянутый между колышками.

Прутья или ветки, воткнутые рядом с кустами. Защита от вредителей: От тли — опрыскивание мыльным раствором (50 граммов хозяйственного мыла на 10 литров воды). От гороховой плодожорки — опудривание табачной пылью или золой.

Фото: Медиасток.рф

Когда ждать урожай? Ранние сорта — через 45-50 дней после всходов. Среднеспелые — 60-65 дней. Поздние — 70-80 дней.

Интересно Совет: Собирайте стручки регулярно, каждые два-три дня — это стимулирует образование новых завязей. Совет: Собирайте стручки регулярно, каждые два-три дня — это стимулирует образование новых завязей.

Частые ошибки при посадке гороха Слишком ранняя посадка — в холодной земле семена загнивают.

Глубокая заделка — ростки не могут пробиться на поверхность.

Загущенные посадки — растения болеют, урожайность падает.

Недостаток полива во время цветения — горох сбрасывает завязи.