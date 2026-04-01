Белое золото огорода. Как и когда сажать чеснок в 2026 году, чтобы получить огромный урожай

Выращивание чеснока часто кажется элементарным процессом, пока садовод не сталкивается с пустыми головками или урожаем, который гниет уже к ноябрю. В 2026 году климатические изменения диктуют новые правила игры, требуя ювелирной точности в сроках и выборе сортов. Как выбрать нужный чеснок, когда сажать его весной и осенью, какие дни будут для этого самыми лучшими — в материале 360.ru.

Когда сажать чеснок в 2026 году: даты на весну

Планирование посадки ярового (весеннего) чеснока в 2026 году требует от агронома учета не только календарных дат, но и специфических климатических триггеров.

Основным ориентиром для начала работ служит температура почвы: культуру рекомендуется погружать в грунт, когда дневная температура воздуха стабильно держится на отметке около +8 в течение как минимум одной недели.

Для различных географических зон России в 2026 году прогнозируются следующие временные окна для посадки:

Южные регионы (Ростовская область, Краснодарский край): конец марта.

Центральная Россия (Подмосковье, Черноземье): период с 5 по 20 апреля.

Северные территории, Урал и Сибирь: с середины апреля до второй половины мая (оптимально — майские праздники).

Важно учитывать прогноз схода снежного покрова. В 2026 году в Центральной России активное таяние началось после 20 марта, а полный сход снега на открытых участках ожидается к началу апреля. Это означает, что почва будет готова к обработке в первой декаде апреля.

Благоприятные дни 2026 года по лунному календарю: