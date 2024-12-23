Сегодня 07:10 Эх, банька! Как и где правильно париться, чтобы не навредить себе Врач Мурашкина рассказала, кому противопоказана баня 0 0 0 Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / Global Look Press Интересное

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Баня — не просто место, где можно помыться: это целый ритуал, который имеет свои особенности и правила. В чем польза для организма и как правильно париться, чтобы получить удовольствие и не навредить здоровью, выяснил 360.ru.

В чем суть русской бани Суть русской бани заключается в воздействии на организм высокой температуры и влажности, что способствует расширению сосудов, улучшению кровообращения и выведению токсинов из организма. Для достижения максимального эффекта используют веники, которые готовят из веток разных деревьев, таких как береза, дуб или пихта. Веники помогают усилить кровообращение и оказывают массажный эффект на кожу. Регулярное посещение русской бани способствует укреплению иммунитета, снятию стресса и улучшению общего состояния организма. История бани на Руси Слово «баня» произошло от старославянского и восходит к латыни, где baneum или balneum имеет корни в греческом языке.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / Global Look Press

Впервые слово «баня» употребили в древнеславянских текстах XI века. Им назвали обряд омовения и очищения. Например, в договоре Олега Вещего с Византией в 907 году упоминается пункт, что русские купцы могут мыться в Константинополе в собственных банях. Они существовали и ранее, о чем писал Геродот. В V веке до нашей эры этот древнегреческий летописец посещал территорию племен Северного Причерноморья. Тогда баня представляла собой не бревенчатое строение, а шалаш с раскаленными чанами. В отличие от немытой Европы, русские бани существовали всегда. Еще дочь Ярослава Мудрого Анна, которую выдали замуж за французского короля Генриха I, писала отцу:

За что я тебя так прогневала и за что ты меня так ненавидишь, что отправил в эту грязную Францию, где я толком даже умыться не могу?

На Руси бани называли мовницами, мовями, мыльнями и влазнями. Они стали местом не только для очищения тела, но и для оздоровления и профилактики болезней. Ведь чередование высоких температур с выходом на холод или обливанием холодной водой считали лучшим способ закаливания и укрепления иммунитета.

Фото: Freepik

Какие бывают бани и в чем их различия Существует множество видов бань. Каждый имеет свои преимущества и особенности, поэтому выбор зависит от личных предпочтений и целей. Русская баня Одна из самых популярных в России. Отличается высокой температурой (60–100 градусов) и влажностью (40–70%) В русской бане используют березовые или дубовые веники, которые помогают усилить кровообращение и улучшить обмен веществ. Иногда используют ароматические масла и травы, создавая неповторимую атмосферу. Такая баня подходит тем, кто хочет получить максимальный эффект от веников и пара.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Финская сауна Еще один популярный вид бани, который отличается от русской более высокой температурой (90–120 градусов) и низкой влажностью (5–20%). Финская сауна имеет свои традиции, например использование эфирных масел и трав для аромата. Сауна помогает расслабиться и снять стресс, способствует улучшению кровообращения. Она подойдет для любителей высоких температур и сухого воздуха.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Инфракрасная сауна Это небольшая кабина, в которой инфракрасные излучатели помогают телу нагреваться. В отличие от традиционной сауны, она не нагревает воздух, а воздействует на тело. Это позволяет получить пользу при более низкой температуре и влажности, что делает такую сауну комфортнее и безопаснее для некоторых людей. Регулярное посещение инфракрасной сауны может способствовать улучшению кровообращения, расслаблению мышц и общему оздоровлению организма. Перед походом следует проконсультироваться с врачом, особенно если есть какие-либо заболевания или ограничения по здоровью.

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com / Global Look Press

Гималайская баня В такой бане поддерживается особый микроклимат с высокой влажностью и комфортной температурой. Воздух насыщен отрицательно заряженными ионами и минералами, что способствует улучшению самочувствия и общему оздоровлению организма. Посещение гималайской бани помогает снять стресс, улучшить кровообращение и укрепить иммунитет.

Фото: Freepik

Турецкая баня — хаммам Еще один вид бани, который имеет свои особенности. Температура в хаммаме обычно ниже, чем в финской сауне или русской бане (40–50 градусов), но влажность высокая (80–90%). В хаммаме есть специальные комнаты для массажа и релаксации, что делает его идеальным местом для отдыха и восстановления сил. Турецкая баня — для тех, кто предпочитает более мягкий способ расслабиться.

Фото: Gilles Barbier/imageBROKER.com / Global Look Press

В чем польза бани для организма За счет повышенной температуры в бане раскрываются поры, отшелушиваются ороговевшие клетки кожи. Тем самым улучшается структура кожи, рассказала 360.ru семейный врач высшей категории Александра Мурашкина. «В бане происходит лимфодренаж, укрепляются стенки сосудов, соответственно, питание в клетки поступает лучше и больше», — добавила специалист. Баня полезна и для дыхательной системы за счет влажного воздуха. Если добавить аромамасла, получится своеобразная ингаляция, что положительно влияет на дыхательную и нервную системы, добавила врач.

Фото: Freepik

Кому баня вредна и запрещена Баня противопоказана людям с хроническими недугами или в период обострения заболеваний. «Баня нежелательна для людей с повреждениями кожи, в том числе хроническими», — уточнила Мурашкина. Что можно и нельзя делать в бане и после нее В бане можно наслаждаться паром, делать массаж с помощью веников, расслабляться, пить теплые безалкогольные напитки — травяные чаи, воду с лимоном. Алкоголь и кофеин строго запрещены: они могут вызвать проблемы с сердцем и сосудами. После процедуры не рекомендуется сразу прыгать в сугроб или обливаться ледяной водой, особенно если вы не привыкли к резким перепадам температур. Это может привести к переохлаждению организма и простудным заболеваниям. Лучше постепенно адаптироваться к более низкой температуре, например принять прохладный душ.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Стоит избегать слишком долгого пребывания в парилке, особенно при наличии проблем со здоровьем. Если есть какие-либо заболевания, перед посещением бани лучше проконсультироваться с врачом. Веники для бани Веники — не просто аксессуар, а важный элемент, который помогает создать неповторимую атмосферу и получить максимум удовольствия от посещения парной. Существует множество их видов, каждый имеет особенности и преимущества. Наиболее популярными считают березовые, дубовые, липовые, эвкалиптовые и хвойные веники. Березовые — это классика: они приятно пахнут и помогают снять усталость.

Фото: Bernd WeiÃŸbrod/dpa / Global Look Press

Дубовые веники более прочные и долговечные, листья содержат дубильные вещества, которые оказывают положительное воздействие на кожу. Липовые идеально подходят для профилактики простудных заболеваний, а эвкалиптовые — для облегчения дыхания и укрепления иммунитета. Хвойные веники, например из ели или пихты, обладают выраженным ароматом и стимулируют кровообращение.

Интересно При выборе веника обратите нимание на его качество. Листья должны быть зелеными, без признаков плесени или желтизны. Стоит учитывать размер веника: он должен быть удобным. Не менее важно правильно запаривать веник, чтобы он стал мягким и ароматным. При выборе веника обратите нимание на его качество. Листья должны быть зелеными, без признаков плесени или желтизны. Стоит учитывать размер веника: он должен быть удобным. Не менее важно правильно запаривать веник, чтобы он стал мягким и ароматным.

Эфирные масла в бане Для начала убедитесь, что у вас нет аллергии на конкретное масло. Не рекомендуется использовать эфирные масла в больших количествах — это может вызвать головные боли и другие неприятные ощущения.

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Чтобы насладиться ароматерапией в бане, разведите несколько капель эфирного масла в воде и распылите состав на горячие камни или стены. Это поможет маслу равномерно распространиться по помещению. Выбор масла зависит от ваших предпочтений и желаемого эффекта. Например, масла лаванды и чайного дерева известны успокаивающими свойствами, а масла эвкалипта и мяты — освежающими. Выбирайте проверенные бренды — хороший продукт не стоит слишком дешево. Однако при испарении в бане некачественные масла могут быть опасными, вызвать головную боль и тошноту.

Фото: Taylor Heery / Unsplash

Топ-5 общественных бань Москвы Чтобы насладиться процессом и провести время с пользой для здоровья, есть общественные бани. 360.ru составил список лучших банных комплексов в столице. «Сандуны» Адрес: Неглинная ул., 14, стр. 3-7. Комплекс знаменит тем, что в нем бывал великий русский писатель Александр Пушкин. В «Сандунах» есть турецкий зал, каминный, общий в готическом стиле, номерные залы, которые можно забронировать на компанию, античный бассейн. Подробности — на сайте.

Фото: РИА «Новости»

Селезневские бани Адрес: Селезневская ул., 15, стр. 1 и 2. Баня сохранила облик XIX века, но внутри интерьер довольно современный. Есть три общих мужских зала и один женский, деревянные номера, которые можно забронировать. В комплексе предлагают спа-услуги, ресторан, салон красоты. Подробнее — на сайте. Ржевские бани Адрес: Банный пр-д., 3, стр. 1. Во время Великой Отечественной войны в этих банях обслуживали военных, которых отправляли на фронт с Ржевского вокзала. В комплексе есть купели с травами, бассейн, комнаты отдыха и другие услуги. На сайте можно узнать цену посещения.

Фото: Интерьер Сандуновских бань / РИА «Новости»

Измайловские бани Адрес: 6-я Парковая ул., 21. Интерьер сочетает сталинский ампир и славянско-народный стиль. Есть залы и парные для мужчин и женщин, мыльни с теплыми скамьями из мрамора, салон красоты, массажный кабинет и другие услуги. Подробности — на сайте. Банная усадьба Адрес: Яузская ал., 8. Для любителей русского стиля — рубленые терема с баней на Лосином Острове. Гостей парят на матрасе, сене, с вениками, делают массаж с солью, медом. Можно забронировать купель с травами, на молоке, с медом. После отправьтесь на ужин в ресторане с борщом и другими блюдами русской кухни.