26 августа 2025 14:31 В небе над Украиной заметили яркий голубой луч. Что это могло быть? Авиаэксперт Цыгикало предположил, чем мог быть ночной луч в небе над Украиной

Неизвестный голубой луч заметили в небе над Украиной. Пока официальных комментариев нет, ученые и пользователи интернета делятся своими предположениями, а любители заговоров уже нашли подходящую историю. В том, что это могло быть, разбирался 360.ru.

Голубой луч над Европой Ночью с 25 на 26 августа киевляне и жители других регионов Украины заметили загадочный вертикальный голубой луч. Он словно пересекал небо с востока на запад. По словам очевидцев, чуть выше двигался какой-то объект. Аналогичную полосу наблюдали в Польше, Румынии, Словакии, Германии, Чехии, Австрии, Швейцарии и Франции. Социальные сети мгновенно заполонило множество фотографий этого явления или объекта. Как ни странно, версий об НЛО было мало. Зато многие украинцы писали, что странный свет — тайный знак. Правда, мнения, к добру он или к худу, разошлись. Последний раз странный свет и непонятный объект видели на Ямале совсем недавно — 20 августа. Позже оказалось, что люди наблюдали отстыковавшуюся ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая выводила биологический спутник на околоземную орбиту.

Теория заговора «Голубой луч» Любители тайн припомнили Blue Beam, или «Голубой луч», — якобы секретный проект NASA, о котором в 1994 году миру поведал канадец Серж Монаст. По его мнению, со спутников планируют запускать голубые лазерные лучи. Они якобы перепрограммируют сознание людей с помощью голограмм и высокотехнологичных звуковых эффектов и заставят отказаться от религий в пользу новой. Все это ради того, чтобы народы подчинились единому мировому правительству: Биллу Гейтсу, глобалистам, Ротшильдам, рептилоидам, Рокфеллерам (нужное подчеркнуть или добавить). А недавние голубые линии над Европой — очередные испытания дьявольских технологий. Правда, доказательств этой гипотезы никто пока не увидел.

Фото: Robert Lehmann / www.globallookpress.com

Слив топлива ракеты Знаменитый британо-американский астроном и астрофизик Джонатан Кристофер Макдауэлл тоже высказал свое мнение о необычном феномене. Исследователь работает в космической обсерватории «Чандра», которую NASA запустила в 1999 году для исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне. На своей странице в соцсети астрофизик уверил читателей, что необычное свечение в ночь на 26 августа вызвал сброс топлива с разгонного блока китайской ракеты-носителя CZ-8A, известной как «Чанчжэн-8», или «Великий поход — 8». Примерно того же мнения придерживаются специалисты NASA. Тем более что след ракетного топлива, в который входят водород и кислород, по их словам, именно так и должен выглядеть.

Фото: Guo Cheng / www.globallookpress.com

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) Однако первое предположение, которое выдвинули в Сети, было о том, что голубой луч над странами ЕС — это след кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Ее открыли в китайской обсерватории в январе 2023 года. У этой версии есть и слабые стороны. Научный журналист Александр Березин рассказал 360.ru, что луч на снимках, которые заполонили интернет, вообще не похож на след от кометы. Разве что при сильной оптической иллюзии, искажающей пропорции.

У очень длинной яркой части следа на фото нет выраженной головной части, которая должна быть у ядра кометы. И более бледного хвоста. Кроме того, узкая часть перед лучом вообще слабо совместима с кометой, чья пыль не может опережать ее головную часть. Александр Березин

К тому же китайская комета была яркой в 2024-м. В этом году она, по всем прогнозам, не могла достичь такой же яркости даже при максимальном приближении к Солнцу, а это событие вообще произойдет только осенью. Сейчас странствующее небесное тело не увидеть без телескопа, добавил журналист. Березин подытожил, что в целом явление не похоже ни на комету, ни на след от падающего метеорита. Это все, что можно сказать определенно. Он на 80% уверен в правильности предположения о сливе ракетного топлива.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Оптическая иллюзия Член-корреспондент и директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в разговоре с 360.ru тоже отверг версию о комете C/2023 A3. Те, кто поспешил о ней рассказать, ссылались на наблюдения годичной давности, когда небесное тело действительно можно было заметить невооруженным глазом с Земли.

Сначала нужно посмотреть, где именно было видно свечение. Тогда можно примерно оценить его высоту на небе. Если полоса была видна из всех европейских стран, то она находится далеко от Земли. Если ее видели только в одном регионе, то это, скорее всего, атмосферное явление. Варианты могут быть разные. Анатолий Петрукович

Ученый предположил, что очевидцы все же наблюдали инверсионный след от ракеты. На большой высоте и подсвеченный солнцем, он должен был быть заметен издалека. Нужно анализировать состояние атмосферы. Кстати, луч был виден достаточно низко над горизонтом, так что вполне мог оказаться оптической иллюзией из-за непрямолинейного распространения солнечного света в атмосфере. «Думаю, в течение нескольких дней разберутся. Вообще, наша планета находится не в пустом пространстве, на нее постоянно падает огромное количество межпланетного вещества. Просто человеческий глаз фиксирует это редко: либо когда оно горит в верхних слоях атмосферы, либо специфически подсвечивается Солнцем под правильным углом», — уточнил Петрукович.

Фото: NASA/STScI/HST / www.globallookpress.com

След баллистической ракеты Старший научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анатолий Казанцев объяснил странное свечение следом от спутника или ракеты. Тогда большинство самозванных интернет-знатоков предположили, что дело в пуске «Орешника», «Тополя» или других военных испытаниях. Однако обозреватель военной авиации Николай Цыгикало решительно отверг последние версии. В беседе с 360.ru он напомнил, что при старте баллистической ракеты газы дают турбулентность и расширение, так что в атмосфере след очень быстро искривится. «Ночное свечение видели в ряде государств Европы, оно находилось выше атмосферы. Тот же „Орешник“ в космосе светиться не будет — нет обтекания воздухом. Похоже, явление чисто космическое: либо комета (известны прямые игловидные хвосты), либо слив топлива. След не классический, нельзя вынести точный вердикт», — подытожил Цыгикало.