Яркие вспышки на небосклоне советского кино: топ-5 актрис, ушедших с экранов на пике славы

Краткий момент славы — и забвение. Яркие, запоминающиеся роли — еще не гарантия успешной карьеры. Советский кинематограф взрастил много талантливых актрис, но не все из них смогли остаться на вершине. Как сложилась судьбы пяти красавиц, блиставших на экранах, а потом пропавших из виду навсегда.

Елена Метелкина — Нийя из фильма «Через тернии к звездам» Утонченное и как будто неземное лицо актрисы словно было создано для научной фантастики. Метелкина взлетела на звездный небосклон благодаря роли Нийи в картине «Через тернии к звездам», который называли визитной карточкой советской фантастики.

Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»

Метелкина не планировала становиться актрисой, она была манекенщицей. После фантастического взлета Елена снялась еще в нескольких фильмах. Одна из самых запоминающихся ролей — Инопланетная женщина Полина. Вскоре после этого Метелкина исчезла с экранов. Она заявила, что актерская профессия ей не близка. Елена была замужем, но муж оказался брачным аферистом, и суд признал брак недействительным. В 90-е Метелкина изменила свою жизнь и посвятила ее религии. Сейчас Елена живет скромно и служит в храме. Ей исполнился 71 год.

Валентина Воилкова — Рита из «Покровских ворот» Актриса в роли Риты создала образ красивой и слегка ироничной женщины, он стал одним из главных украшений картины. Воилкова сделала героиню очень обаятельной.

Фото: Кадр из фильма «Покровские ворот»

Однако эта роль не стала судьбоносной — Воилкова исчезла с экранов, сыграв всего в 14 фильмах, среди ролей эпизодические в фильмах «Приключения Электроника» и «Обыкновенное чудо». Актриса кончила ГИТИС в 1979 году. Валентина Воилкова сознательно отказалась от кинокарьеры, вышла замуж за француза и уехала жить в Париж. Сейчас Воилкова занимается дубляжом и переводом фильмов на французский язык. О своем решении оставить позади кинематограф не жалеет, она нашла свое счастье. Сейчас Валентине Воилковой 67 лет.

Ирина Азер — Люська из «Большой перемены» Настоящее имя — Ирен Абдур-Резаевна Азер. Ее красота покоряла миллионы. В фильме «Большая перемена» она сыграла ученицу вечерней школы Люську. Роскошная блондинка с изящными манерами привлекала внимание зрителей. Также в ее фильмографии «Внимание, черепаха!» Ролана Быкова, «Мой друг дядя Ваня», «Не стреляйте в белых лебедей». Всего она сыграла в 33 фильмах.

Фото: кадр из фильма «Большая перемена»
Фото: Ирина Азер в роли учительницы в фильме «Внимание, черепаха!».

После нескольких ярких ролей Азер ушла из кинематографа, несмотря на блестящие перспективы. Последний раз на экране она появилась в 1992 году роли экскурсовода в картине «Графиня». Ирина Азер перестала появляться на публике, ее дальнейшая судьба практически неизвестна. Предположительно, 76-летняя актриса с дочкой живет в Калифорнии и воспитывает внуков.

Елена Майорова — Ира Санько из фильма «Одиноким предоставляется общежитие» Невероятно глубокая и эмоциональная актриса. Ее главной любовью была театральная сцена, она служила в «Современнике».

Фото: Кадр из фильма «Затерянный в Сибири»

Однако за внешним благополучием скрывались внутренние переживания, которые давили на актрису. В ее фильмографии 40 ролей. Елена Майорова трагически скончалась в 1997 году в возрасте 39 лет. С ожогами 85% поверхности тела актрису госпитализировали в институт Склифосовского, где и она и умерла. Похоронена в Москве на Троекуровском кладбище.

Ирина Юревич — Лена Снегирева из фильма «Ижорский батальон» Актриса дебютировала в кино в 14 лет, всего в ее фильмографии 17 ролей. Ирина Юревич служила в МХТ имени Чехова. Входила в число самых красивых актрис Советского Союза, ее появление на экране даже в маленьких ролях становилось украшением картины. Наиболее запомнилась она по ролям в кинофильмах «Ижорский батальон», «Принцесса на горошине», «Завтрак на траве», «Неоконченный урок» и «Уходя — уходи».

Фото: кадр из фильма «Ижорский батальон»

Последний раз на экране она появилась в 1989 году, а в 1993 году ушла из театра. Сейчас Ирине Юревич 70 лет. Она до сих пор никак не комментирует свою актерскую карьеру.