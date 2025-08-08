08 августа 2025 01:43 Иван Поддубный. Легенда, перед которой трепетали фашисты 0 0 0 Фото: Иван Поддубный, 1917 год / Публичное достояние Интересное

Спортсмены

Цирки

СССР

Войны

Россия

История

Иван Поддубный стал настоящим символом несокрушимой русской силы. Наивный, сильный, честный, он никогда не шел на сделку с совестью, не прощал обмана и предательства. Как жил легендарный чемпион, что украла у него первая жена, за что к атлету подсылали наемных убийц и как оккупанты уважали «Русского медведя» — в материале 360.ru.

Биография Ивана Поддубного Иван Поддубный родился осенью в 1871 году в украинском селе Красеновка. Отец был казацкого рода, человеком недюжинной силы — это унаследовали его дети, причем не только четверо сыновей, но и три дочери. Рассказывают, что одна из них, Матрена, как-то сорвала с парня фуражку и, играючи, сунула под огромный мешок, который молодой человек не смог сдвинуть. Самыми сильными были старший, Иван, и его младший брат Митрофан: легко могли за рога пригнуть быка к земле. Однако оба признавали, что не дотягивали до мощи главы семьи — Максима Поддубного. По материнской линии преобладали долгожители: немало родни славились тем, что справили сотый день рождения. Еще от матери дети получили идеальный музыкальный слух.

Фото: Иван Поддубный с родителями и младшим братом / Публичное достояние

Вот только особо зажиточных в роду не водилось. Иван с детства батрачил, потом отправился «в люди». Трудился портовым грузчиком сначала в Севастополе, потом в Феодосии. Там же устроился было приказчиком в фирму. Так бы и рос по службе, но вмешалась судьба: в город приехал цирк Ивана Бескаравайного.

Интересно Есть легенда, что Поддубный уехал из деревни из-за любви. Он посватался к дочери состоятельного односельчанина. Девушка отвечала взаимностью, да только ее отец не желал себе в зятья пусть, но бедняка. Вот парень и решил двинуть на заработки, чтобы разбогатеть для женитьбы. Есть легенда, что Поддубный уехал из деревни из-за любви. Он посватался к дочери состоятельного односельчанина. Девушка отвечала взаимностью, да только ее отец не желал себе в зятья пусть, но бедняка. Вот парень и решил двинуть на заработки, чтобы разбогатеть для женитьбы.

Помимо акробатов, дрессированных собачек и клоунов, неотъемлемой частью представлений были борцовские схватки. Причем публика тоже могла попытать удачу в схватке с профи. Подубный, поднаторевший на кулачных портовых схватках, решил попробовать свою силу. Дальше в описани схватки биографы расходятся. Одни говорят, что сила молодого богатыря проиграла опыту заезжего борца. Другие рассказывают о триумфе новичка, который легко опрокинул цирковых чемпионов, в том числе Георга Луриха — двукратного чемпиона модной тогда французской борьбы, которую сегодня называют греко-римской. Как бы то ни было, но после того представления приказчик Поддубный начал все свободное время проводить в тренировках в борьбе и с гирями. Спустя год после премьеры, в 1897-м, 27-летний силач оставил контору и начал работать в цирке.

Фото: Цирковая труппа. Jack Crombie / www.globallookpress.com

Месть Поддубного Поддубный блистал на арене: легко играл пудовыми гирями, выступал с русской борьбой на поясах. После пару лет атлет перебрался в труппу братьев Труцци — итальянцев, открывших собственный цирк в Таганроге — и освоил приемы французской борьбы, которая была в те времена очень популярна у публики и местами напоминала современный реслинг. Боролись в «шике» и «буре». Первое — схватка на публику, эффектные броски и приемы, акробатические трюки, нарочитые гримасы. Словом, все, как в боях WWE. Второе — реальные состязания, где победитель получал большие деньги. Поддубный легко выступал в обеих категориях и считался непобедимым.

Слава о богатыре разнеслась по Российской империи, и в 1903 году Санкт-Петербургское атлетическое общество пригласило Поддубного представлять страну на чемпионате мира по борьбе в знаменитом парижском мюзик-холле Casino de Paris. Условия были жесткими: участвовали 130 борцов, проигравший хотя бы одну схватку сразу выбывал.

Интересно В Париже Поддубного тщательно измерили и занесли его параметры в медицинскую карточку: рост — 184 сантиметров, вес — 118 килограммов, бицепс — 46 сантиметров, обхват груди на выдохе — 134 сантиметра, бедро — 70 сантиметров, шея — 50 сантиметров. В Париже Поддубного тщательно измерили и занесли его параметры в медицинскую карточку: рост — 184 сантиметров, вес — 118 килограммов, бицепс — 46 сантиметров, обхват груди на выдохе — 134 сантиметра, бедро — 70 сантиметров, шея — 50 сантиметров.

Для Поддубного это был первый турнир за рубежом. Тем не менее он легко победил соперников и вышел на поединок со всемирно известным борцом Раулем ле Буше. При первом же столкновении оказалось, что француз обмазался каким-то маслом, так что руки соперника попросту соскальзывали при захвате. Жалобы судьям не помогли. Мало того, победу в итоге присудили ле Буше. Не за то, что он победил русского, а за «за красивые и умелые уходы от острых приемов». Публика ревела в ярости от такой несправедливости, а Поддубный был откровенно шокирован. Он даже хотел совсем оставить борьбу, но друзья убедили: лучше устроить матч-реванш.

Фото: Иван Поддубный и Рауль ле Буше готовятся бороться / Публичное достояние

Во время следующей встречи на турнире в Петербурге Поддубный 20 минут держал француза в коленно-локтевой позе. Публика сходила с ума от восторга, свистела и улюлюкала, пока судьи не отдали победу русскому атлету. У Ле Буше приключилась сильная истерика, и он обещал во что бы то ни стало отомстить обидчику. Это решение стоило французу жизни. В феврале 1907 года в Ницце он нанял бандитов для убийства русского богатыря, который как раз приехал на очередной чемпионат. Когда покушение не удалось, Ле Буше отказался платить головорезам, а те в ответ проломили ему голову. Официально было объявлено, что борец не смог оправиться после осложнений гриппа.

Фото: Руль ле Буше, 1904 год / Публичное достояние

Поддубный против самурая Поддубный довольно скоро стал настоящей звездой среди борцов, и снискать славу победителя «Русского медведя» хотели многие. В 1910 году в Париже ему бросил вызов японец, который владел какой-то невероятной техникой ближнего боя. Русский атлет не раздумывая согласился. Перед поединком японец решил поиздеваться над русским и громко заявил: так как Россия проиграла русско-японскую войну, убивать своего противника он, так и быть, не станет. Но непременно переломает все кости. Трудно описать, в какую ярость пришел Поддубный от этой наглости. Японец действительно был мастером, особенно хорошо ему удавалась коленная подсечка. Он буквально отправил в полет здоровенного русского борца. Поддубный сумел приземлиться на четвереньки и, когда противник собирался ударить его ногой в голову, ухватил, поднял и грохнул бедром об колено. Полумертвого японца унесли с ринга.

Интересно Поддубный был удивительно честным человеком. Он наотрез отказывался от договорных поединков. Как-то директор одного из цирков предложил ему за большие деньги поддаться противнику. Рассвирепевшей атлет заставил его съесть бумагу с договором. Поддубный был удивительно честным человеком. Он наотрез отказывался от договорных поединков. Как-то директор одного из цирков предложил ему за большие деньги поддаться противнику. Рассвирепевшей атлет заставил его съесть бумагу с договором.

Как Поддубного обманули в США При всей силе и мощи Поддубный оставался удивительно наивным человеком. Мало того, некоторые, как писатель Александр Куприн, называли его «человеком огромной силы и такой же глупости». Что ж, атлет действительно верил людям и каждый раз ужасно досадовал, столкнувшись с обманом, которого любой другой запросто бы избежал. Яркий тому пример — американские гастроли. Имя Поддубного собирало полные залы в Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско. Публика буквально сходила с ума от восторга, глядя, как уже возрастной силач не особо напрягаясь побеждал более молодых соперников. Вот только за все эти чудеса русский богатырь не получил ни цента. Оказалось, борец подписал контракт не читая. А там было отмечено, что свой гонорар он получит лишь после гражданства США. Поддубный от такого условия отказался и вернулся домой с пустыми карманами. Но в одном из американских банков до сих пор хранится его денежный счет — надо думать, с процентами.

Фото: Иван Поддубный с братьями / Публичное достояние

Личная жизнь чемпиона Поддубного Когда Поддубный только начал цирковую карьеру, он влюбился в 40-летнюю венгерскую канатоходку. Атлет был готов жениться, а вот дама была против, они скоро расстались. Затем борец встретил маленькую и хрупкую гимнастку Марию Дозмарову. Эта любовь была взаимной, но накануне свадьбы девушка упала из-под купола цирка и разбилась насмерть. В 1910 году Поддубный, который регулярно наезжал на родину, женился на приглянувшейся односельчанке Антонине Квитко-Хоменко. Чемпион купил 200 гектаров земли, в соседней деревне Богодуховке — два дома, маслобойку, две мельницы, одна из которых была в Оржице на Полтавщине. Атлет даже на некоторое время прекратил гастроли и зажил барином.

Фото: Иван Поддубный / Википедия

Однако долго он дома не усидел и спустя пару лет снова отправился на соревнования. Тем временем его благоверная сбежала с другим, прихватив «на память» золотые медали законного мужа. Говорят, потом женщина вернулась, каялась и просила прощения, но Поддубный не простил предательства. В 1923 году на гастролях в Ростове атлет познакомился со вдовой Марией Машониной. Так он женился третий и последний раз, наконец-то счастливо. Пара поселилась в собственном двухэтажном доме с садом в Ейске у Азовского моря. Пасынок стал учеником Поддубного, который перешел на тренерскую работу.

Интересно В самом конце Гражданской войны в Одессе Поддубного едва не расстреляли. Знаменитого силача спутали с организатором еврейских погромов по фамилии Поддубнов. К счастью, чекисты вовремя во всем разобрались. В самом конце Гражданской войны в Одессе Поддубного едва не расстреляли. Знаменитого силача спутали с организатором еврейских погромов по фамилии Поддубнов. К счастью, чекисты вовремя во всем разобрались.

Орден Поддубного и немцы После революции Поддубный даже не помышлял о том, чтобы оставить Родину, хотя его наверняка бы приняли с распростертыми руками как в Европе, так и за океаном. Атлет выступал в цирках СССР и за границей, всякий раз собирая аншлаги. Он ни в чем не уступал своим соперникам, годившимся ему в сыновья и внуки. В 1939-м Поддубный участвовал в параде физкультурников на Красной площади. В том же году его наградили орденом Трудового Красного Знамени. Свою последнюю схватку Иван Поддубный провел в 1941 году — борцу тогда уже исполнилось 70 лет. Кстати, за все годы спортивной карьеры (а это более чем 40 лет!) русского атлета так никто и не положил на лопатки. Когда грянула война, Поддубный наотрез отказался от эвакуации: дескать, старый уже, скоро помру, чего уж бегать. При этом все два года оккупации он демонстративно носил свой орден. Первый же патруль гитлеровцев остановил наглеца, но в участке мгновенно узнали первого шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе.

Фото: Плакат с изображением Ивана Поддубного / Публичное достояние

Немцы легко проглотили отказ Поддубного снять орден. Не согласился он и поехать в Германию тренировать тамошних спортсменов. Единственное, что силач принял от врагов, — место маркера в бильярдной для офицеров и вышибалой в баре: надо же было кормить семью. Так и работал с красным орденом на груди, вышвыривая на улицу перебравших фашистов. После войны советские следователи расследовали «сотрудничество» атлета с врагами, но состава преступления в его действиях не нашли. В 1945 году Поддубный получил звание Заслуженного мастера спорта СССР. Через два года, 8 августа 1949-го, легендарный борец умер. Он жил очень бедно, впроголодь и в конце концов даже начал распродавать и менять на продукты свои чемпионские награды. Однако сердце атлета не выдержало. В последний путь Поддубного собирали всем миром — у него не было даже костюма.