Сегодня 10:49 Историю легендарного Самотлорского месторождения рассказали на ВДНХ 0 0 0 Фото: Пресс-служба «Роснефти» Интересное

Природа

ХМАО

Нефть

Россия

Технологии

ВДНХ

Выставка-форум «Россия»

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ посетителей экспозиции познакомили с историей легендарного Самотлорского месторождения. Факты о нем и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, представили в рамках Дней региона на выставке-форуме «Россия» 2–4 июля.

Самотлорское месторождение — крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире. Промышленная разработка началась 55 лет назад, а в 1981 году была добыта уже миллиардная тонна нефти. На данный момент суммарный объем накопленной добычи составил 2,9 миллиарда тонн нефти. Если попробовать перевезти всю добытую на Самотлоре нефть в вагонах-цистернах, то длина цепочки будет в три раза больше, чем путь от Земли до Луны. «Самотлор открыли в 1965 году. И события в Нижневартовске стали развиваться очень бурно: строительство, приток людских ресурсов — это шло невиданными темпами», — рассказал ветеран-нефтяник Владимир Повх, сын легендарного бурового мастера Степана Повха.

Фото: пресс-служба «Роснефти»

Побывать на месторождении, не уезжая из Москвы, можно было, воспользовавшись очками виртуальной реальности. Гости павильона смогли увидеть знаковые места Нижневартовска.

С разработки этого месторождения началась эра новой крупнейшей нефтегазовой провинции страны и мира — Западной Сибири. Здесь формировалась вся отечественная нефтедобывающая отрасль. В 1965 году открытие Самотлора превратило Советский Союз в энергетическую державу. Сегодня новые технологии пришли не только на предприятие, но и в сам регион. «Роснефть» реализует в ХМАО-Югре проект подключения к интернету семей, живущих в родовых угодьях и ведущих традиционный образ жизни. Его уникальность в том, что технологии появляются прямо на стойбищах, не нарушая привычного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера. За три года компания установила 60 точек доступа в семи районах округа. «Уникальная возможность появилась пользоваться „Госуслугами“, обратиться к врачу при необходимости. Молодежь наша стала возвращаться на стойбища, многие из них стали блогерами и ведут свои социальные сети», — подчеркнула вице-президент общественной организации «Спасение Югры» Екатерина Жукова.

Фото: пресс-служба «Роснефти» 1/4 Фото: пресс-служба «Роснефти» 2/4 Фото: пресс-служба «Роснефти» 3/4 Фото: пресс-служба «Роснефти» 4/4

Одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти» — сохранение национальной культуры и традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера в регионах присутствия.

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ можно узнать о природе Югры, парках региона — «Самаровском Чугасе» и «Сибирских Увалах». Название первого переводится с хантыйского как «одинокий остров, покрытый тайгой и возвышающийся над поймой реки». Это излюбленное место ценителей живой природы и прогулок на свежем воздухе. Развитие парков компания поддерживает в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством региона.