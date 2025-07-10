Сегодня 13:37 Трезвый марафон с бесславным концом. История горбачевской антиалкогольной кампании 0 0 0 Фото: Знак, запрещающий алкоголь. Patrick Pleul / www.globallookpress.com Интересное

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Россияне в этом году отметили 40-летие горбачевской антиалкогольной кампании. Руководство СССР два года пыталось причинить людям добро. Результат: расшатанная экономика, обозленные граждане и реки самогона. Как боролись с пьянством на Руси и в США, вспоминали в материале 360.ru.

Трезвость в царской России Первую в России антиалкогольную кампанию на государственном уровне начал второй русский царь династии Романовых — Алексей Михайлович. В марте 1647 года он запретил держать в кельях Соловецкого монастыря «пьянственное питье». А потом еще удивлялись, с чего это там не приняли церковную реформу сподвижника царя патриарха Никона! Спустя два года такие же несчастья постигли все остальные обители. Затем пришла очередь народа: при активном содействии того же Никона началась так называемая «кабацкая реформа». Появились жесткие ограничения по объему торговли, нельзя было отпускать вино в долг и в заклад, вести продажи ночью, в воскресенья и праздники, обслуживать духовенство.

Фото: Портрет Алексея Михайловича из Царского титулярника, 1672 год / Публичное достояние 1/2 Фото: Портрет из «Жития святейшего патриарха Никона», начало XVIII века / Публичное достояние 2/2

Много было и других нюансов. Тех, кто сам кустарно производил спиртное (говоря современным языком — самогонщиков), ссылали «в дальние сибирские города безо всякой пощады». Неизвестно, чем бы все это закончилось, но подоспела война с Польшей и антиалкогольная кампания логично схлопнулась на долгое время. Есть расхожая байка, что Петр I однажды учредил медаль «За пьянство». Здоровенную чугунную восьмиконечную звезду вешали любителям возлияний на шею с помощью железного кольца на заклепках, чтоб не сняли. По другой версии, «награду» давали выпивохам Демидовских заводов в Каменске-Уральском.

Фото: Единственный экземпляр медали «За пьянство», первая половина XVIII века. Остальные подобные артефакты, как правило, новодел под старину / Государственный исторический музей

В конце XIX века началась мода на общества трезвости. Правда, отношение к ним было неоднозначное. Писатель Иван Бунин рассказывал, что главный русский боец с пьянством Лев Толстой говорил по поводу этих кампаний: «Вздор! Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить!» Последний российский император Николай II, который, по воспоминаниям очевидцев, и сам был не дурак заложить за воротник, в самом начале Первой мировой войны от большого ума решил запретить продажу водки, вина и пива. Шутники утверждали, что именно это решение и стало истинной причиной Октябрьской революции.

Фото: Солдатский митинг, надпись на плакате: «Николая Кровавого в Петропавловскую крепость!», июль 1917 года. / Публичное достояние

Антиалкогольная кампания СССР Молодой Советский Союз считал пьянство негативным «приданым» прежнего режима. Петроградский реввоенсовет уже 8 ноября 1917 года издал приказ: «Впредь до особого распоряжения воспрещается производство алкоголя и всяких алкогольных напитков». Месяц спустя советские власти продлили запрет на торговлю водкой. Чуть позже, 19 декабря 1919 года, приняли постановление за подписью Ленина «О воспрещении на территории страны изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ». Нарушение грозило суровым наказанием: от пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: Антиалкогольный плакат Владимира Маяковского. Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

Однако уже через год пошли первые послабления. Сначала разрешили производить и продавать вино крепостью до 12 градусов, потом до 20, дали добро на продажу пива. Наконец, 28 августа 1925 года вышло постановление о возобновлении производства и торговли спиртными напитками на всей территории Советского Союза. Правда, летом 1928-го в Ленинграде в дни отдыха и революционные праздники запретили продавать алкоголь навынос (да, и пиво тоже). Виновных ждал штраф до 100 руб­лей или месяц принудительных работ. Однако производства спиртного больше не закрывали.

Фото: Антиалкогольный плакат Госмедиздата, СССР, 1929 год / Публичное достояние

«Сухой закон» в США Между тем на другой стороне глобуса тоже решили ударить по пьянству. В США давно действовали многочисленные общества трезвости, но именно законодательно бороться с зеленым змием решили в 1920 году. Восемнадцатой поправкой к Конституции объявили общенациональный запрет на производство, продажу и транспортировку алкоголя. Тогда и появился эвфемизм «сухой закон». Намерения были самые благие и они легко разверзли дорогу в ад. Оказалось, мало что так объединяет людей, как запрет на спиртное. Расцвела мафия, появилось огромное количество банд бутлегеров — нелегальных торговцев крепким. Ребята подходили к делу серьезно: все при оружии, а под капотом их с виду обычных авто скрывалась усиленная «начинка», чтоб не догнали копы.

Интересно Слово «бутлегер» произошло от английского bootleg — «голенище». Именно за голенищем сапог во время Гражданской войны в США солдаты проносили спиртное в армейские лагеря. Этот термин снова вспомнили во время «сухого закона». Модифицированные автомобили бутлегеров иногда участвовали в гонках для своих. Из этих соревнований выросла знаменитая Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей, или NASCAR. Именно о ней идет речь во всех трех частях мультиков «Тачки». Слово «бутлегер» произошло от английского bootleg — «голенище». Именно за голенищем сапог во время Гражданской войны в США солдаты проносили спиртное в армейские лагеря. Этот термин снова вспомнили во время «сухого закона». Модифицированные автомобили бутлегеров иногда участвовали в гонках для своих. Из этих соревнований выросла знаменитая Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей, или NASCAR. Именно о ней идет речь во всех трех частях мультиков «Тачки».

А уж как запрет развивал смекалку! Бойко торговали виноградным соком с «предупреждающими» этикетками, как избежать брожения сока в вино, и незапрещенными ингредиентами для создания спиртного в домашних условиях. Появилось «медицинское вино», самогоноварение поднялось на высочайший уровень. Открывались подпольные бары. И разумеется, люди массово травились техническим спиртом. Но не те, кто поддерживал «сухой закон»: некий бутлегер с 10-летним стажем Джордж Кэссиди признался The Washington Post, что 80% конгрессменов и сенаторов пили качественное спиртное во времена запрета. Наконец в 1933 году ограничения на алкоголь отменили.

Фото: Сухой закон в США: полицейские переливают контрабандный бренди.Scherl / www.globallookpress.com

Борьба с пьянством в 70-е Советский Союз, да и весь мир, учли опыт США и боролись с алкоголем более сдержанно. После Великой Отечественной войны было две попытки снизить градус пьянства — в 1958 и 1972 годах, но без фанатизма. Столовые и чайные отказывались от продажи спиртного, на специальных стендах вешали агитационные плакаты, выпускали журнал «Трезвость и культура». Работали вытрезвители (они появились еще в 30-х), куда доставляли перебравших граждан. Это было, кстати, платное удовольствие с извещением на производство. В 70-х открыли лечебно-трудовые профилактории, или ЛТП. Туда принудительно отправляли злостных алкоголиков: под присмотром медиков и милиции они работали и избавлялись от пагубной привычки.

Фото: Сотрудница милиции сопровождает нарушителей на исправительные работы. Е. Стоналов / РИА «Новости»

Попасть в такое заведение считалось жутким позором. Однако подобные меры действительно сдерживали часть пьющего населения, а кое-кого — единиц, но все-таки! — даже спасали от пьянки. За алкоголиком присматривали на работе, дома навещали участковый и общественники. Тем не менее ситуация с алкоголизмом в стране складывалась аховая. К 1985 году число алкоголиков в СССР превышало 48 миллионов — то есть примерно каждый шестой пил горькую. По данным МВД, 67% всех убийств, 75% телесных повреждений, грабежей и разбоев, и 40% от всех ДТП совершали пьяные люди. Ежегодно от пьянства умирало около полутора миллиона человек. Дети алкоголиков появлялись на свет со страшными уродствами: 3,5% от всех новорожденных в стране имели тяжелые психические и физические отклонения, 13% — с отклонениями средней тяжести. А у тех, кому повезло родиться в норме, пример пьющих взрослых с детства формировал убеждение, что употребление спиртного — непременный атрибут жизни.

Фото: Выпивший мужчина на лавке в Иваново. Robert King / www.globallookpress.com

Антиалкогольная кампания Горбачева Приход к власти Михаила Горбачева наконец-то позволил членам ЦК КПСС Михаилу Соломенцеву и Егору Лигачеву протолкнуть проект антиалкогольной кампании, от которой отказались два предыдущих руководителя страны. Благо новый генсек сам был малопьющим и точно знал, что такое алкоголик в семье, — его шурин беспробудно пил много лет.

Фото: Член Политбюро ЦК КПСС Михаил Соломенцев. Лев Иванов / РИА «Новости» 1/2 Фото: Член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев. Алексей Бойцов / РИА «Новости» 2/2

Так 7 мая 1985 года были приняты постановления «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». И — началось! В стране стали массово закрывать магазины, торговавшие ликеро-водочной продукцией, а те, что остались, могли продавать лишь с 14:00 до 19:00, в воскресенье — выходной. Цены на водку подскочили вдвое. Категорически запретили распивать в театральных буфетах и общественных местах, из парков и с улиц исчезли бочки с разливным пивом. За перегар на работе штрафовали, лишали премии и даже могли уволить, коммунисты вылетали из партии. Проверяли пьесы и книги, фильмы либо безбожно резали, удаляя из них все кадры, где хоть мельком появлялось спиртное, либо вовсе запрещали к показу по телевидению и в кино. На новогодних «голубых огоньках» запретили шампанское — все подчеркнуто пили лимонад, соки и минералку.

Фото: Милиционер забирает пьяного в медвытрезвитель, Москва. Алексей Дитякин / РИА «Новости»

В прессе и по телевизору людям рассказывали о пользе трезвости, снимали тематические фильмы, организовывали соответствующие общества, всюду развешивали агитационные плакаты о борьбе с самогонщиками и алкоголизмом, врачи рассказывали о вреде пьянства и его разрушительных последствиях для психики и организма, алкоголиков высмеивали в карикатурах. Статистика утверждает, что за два года кампании сильно снизились смертность и общий уровень преступности, а продолжительность жизни и количество новорожденных увеличилось. А вот экономика начала скрипеть по швам. Появившийся дефицит бюджета тянулся до развала СССР. Кстати, пресловутые вырубленные виноградники на юге России, в Крыму и в Молдавии не нанесли того урона, о котором принято плакать. Просто львиная часть — 92% — ягод были технических сортов и лишь 2% — столовых. Вот и решили увеличить производство последних. А очистка-вырубка лозы шла постоянно, это обычное дело и без всякой антиалкогольной кампании.

Фото: Антиалкогольная демонстрация на Пушкинской площади, Москва. Андрей Столяров / РИА «Новости»

Провал кампании против пьянства Рая не получалось: никто не хотел становиться счастливым из-под палки. Отнимая у народа алкоголь, нужно было что-то предложить взамен и это «что-то» должно было быть посерьезней абстрактных лозунгов и призывов. Так что русские люди со своей смекалкой легко догнали и перегнали американцев времен их «сухого закона», причем без стрельбы и прочих ковбойских штучек. Советские граждане послушно ходили на митинги против пьянства, носили значки «Общества трезвости», устраивали «безалкогольные свадьбы» (еще бы, ведь государство доплачивало молодоженам за отказ от спиртного!) и тихонько разливали вино, водку и самогон под столами или в подсобках кафе и банкетных залов. Совсем неприхотливые люди удовлетворялись одеколоном.

Интересно Популярный анекдот того времени: с Урала в Кремль доставили срочную телеграмму «Срочно вышлите эшелон водки! Народ протрезвел, спрашивает про царя-батюшку!» Популярный анекдот того времени: с Урала в Кремль доставили срочную телеграмму «Срочно вышлите эшелон водки! Народ протрезвел, спрашивает про царя-батюшку!»

Кстати о самогоне: дрожжи, сахар и даже копеечные карамельки, что годами пылились на прилавках, исчезли — как будто в стране и так не хватало дефицита! Собственный «спиртосодержащий продукт» научились гнать даже рафинированные интеллигенты и при случае не хуже Остапа Бендера могли продиктовать десяток рецептов. Возле «спецух» — специальных магазинов, продающих спиртное, — змеились огромные очереди, которые требовали ограничить товар по одной-две поллитры в руки, чтобы всем хватило. Так что среди страждущих нередко стояли дети для увеличения количества этих самых рук. Бутылка водки стала универсальной валютой, которая решала почти любые вопросы.

Фото: Антиалкогольная демонстрация на Пушкинской площади, Москва. Андрей Столяров / РИА «Новости»

Алкоголь в России Последняя массовая борьба с пьянством в СССР бесславно завершилась в 1987 году. Если на недовольство людей правительство могло, как обычно, наплевать, то начавшийся экономический кризис такого отношения не допускал. Пропаганду трезвости быстро свернули, продажи алкоголя резко пошли вверх: люди закупали впрок, опасаясь повторения истории.

Со временем свободный доступ к большому ассортименту алкогольных напитков разной крепости, как отечественным, так и зарубежным, сбил ажиотаж потребления. Сегодня россияне пьют на уровне европейцев. По данным Росстата, среди женщин периодически выпивают 49%, среди мужчин — 67%. Самая пьющая возрастная группа от 35 до 44 лет — 79% мужчин и 64% женщин. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что каждый третий россиянин старше 15 лет из тех, кто употребляет алкоголь, подвержен «эпизодическому тяжелому пьянству», то есть может выпить 60 граммов чистого алкоголя за один сеанс. В привычных мерках это чуть больше литра пива или 150 миллилитров водки. Чудаки эти господа из ВОЗ…