Сегодня 19:08 «На костях мучеников». Как Иоанн Кронштадтский предвидел возрождение России

Россия

Религия

Святой Иоанн Кронштадтский предвидел немало событий, касающихся судьбы России. Прозорливый батюшка предсказал революцию и расправу над царской семьей, в верующие считают, что его пророчества сбываются и сейчас.

Жизнь Иоанна Кронштадтского Будущий святой рос слабым ребенком. Все изменилось после того, как он увидел ангела-хранителя, который сообщил ему, что в дальнейшем будет оберегать от невзгод .Так и случилось. В возрасте девяти лет отец отвез Иоанна в приходское Архангельское училище, оттуда он перешел в семинарию. Окончив Санкт-Петербургскую духовную академию, священнослужитель пришел в Андреевский собор Кронштадта, которому посвятил 56 лет жизни.

Фото: РИА «Новости»

Уникальные способности Верующие сразу поняли, что Иоанн наделен уникальными способностями. На службу к батюшке приезжали не только со всей России, но и из-за границы. В их числе — тяжело больные люди. Иоанн всем помогал: некоторые уезжали от него полностью здоровыми. За исцелением обращались даже представители других религий. Однажды к Иоанну пришел еврей, маленькая дочь которого заболела скарлатиной. Будущий святой приложил руку ко любу мужчины — тот вернулся домой и обнаружил свою дочь абсолютно здоровой. «Таких чудес в биографии Иоанна Кронштадтского было немало. Со временем желающих пообщаться с батюшкой стало так много, что он был вынужден отказаться от индивидуальной исповеди, проводя лишь общие. Но, даже несмотря на это, количество верующих не уменьшалось, а с каждым днем увеличивалось», — рассказала верующая Раиса Васильевна, чьи слова привел MK.ru.

Фото: РИА «Новости»

Пророчества о России Иоанн Кронштадтский много говорил о судьбе России. Он знал о либеральных течениях в обществе — батюшке это категорически не нравилось. Во время общения с прихожанами он напоминал, что сила России — в единстве и вере. «Россия забыла Бога спасающего, она утратила веру в Него. Оставила закон Божий, поработила себя всяким страстям, обоготворила слепой разум человеческий. Всюду разврат и богохульство», — сетовал священнослужитель. Он предвидел тяжелые времена для церкви. Отрекшиеся от церкви разобьются, как глиняные горшки, предупреждал Иоанн. По его словам, Россия никогда не останется без помощи Бога. Но чтобы Господь помогал, люди должны вернуться к духовным истокам и не забывать о молитве.

Молиться нужно и за своих родных, и за представителей власти, от которых зависят судьбы народа. Русский человек должен гордиться тем, что родился в России. Иоанн Кронштадтский святой

Кронштадтский предрекал серьезные испытания, после которых страна станет еще сильнее. Незадолго до смерти он сказал, что Россия с достоинством пройдет все испытания, которые выпадут на ее долю, и возродится. Верующие считают, что пророчество сбывается в наши дни, когда страна борется с врагом на границе. «На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая — по старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога и Святую Троицу — и будет по завету князя Владимира, — как единая Церковь. Я вижу восстановление мощной России, более сильной и могучей», — предсказал Иоанн.