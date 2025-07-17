Грозят ссоры и срывы сделок. Как знакам зодиака пережить ретроградный Меркурий в июле

Астролог Зак рассказал, как ретроградный Меркурий повлияет на людей летом-2025

Victor Lisitsyn
Фото: Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com

В июле на людей и события в мире начнет влиять ретроградный Меркурий. Астрологи предупреждают: возможны сбои в коммуникациях, технические неполадки и неожиданные повороты в делах. Какие сферы жизни попадут под удар в этот раз, как избежать фатальных ошибок и даже извлечь выгоду из непростого периода, выяснил 360.ru.

Что такое ретроградный Меркурий

Это астрономическое явление, когда планета с точки зрения земного наблюдателя начинает двигаться в обратном направлении. В реальности такое положение вещей не более чем оптическая иллюзия, связанная с разницей орбит Земли и Меркурия.

Астрологи считают этот период временем сбоев в коммуникациях, технических неполадок и неожиданных поворотов судьбы. Традиционно под удар попадают переговоры, документы, транспорт и электроника — все, что связано с функцией Меркурия как планеты-посредника.

В 2025 году он ретрограден три раза:

NASA/Keystone Press Agency
Фото: NASA/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Что принесет ретроградный Меркурий в 2025 году

На летнем этапе люди будут склонны чаще, чем обычно, допускать ошибки и принимать неверные решения. Это связано с тем, что ретроградный Меркурий привносит путаницу в мысли и речь, рассказал 360.ru. астролог Борис Зак.

Важные решения, принятые в этот период, часто оказываются ошибочными, а договоренности, достигнутые в ретроградный Меркурий, не сдерживаются. Мой недавний анализ показал, что мировые политики практически никогда не назначают на это время переговоры, которые могут глобально на что-то повлиять.

Борис Зак

Планета также способствует ошибкам в документах, разного рода ДТП, опозданиям на самолеты и поезда и другим неприятностям.

Как планета действует на разные знаки зодиака

Ретроградный Меркурий действует одинаково практически на все зодиаки. В июле–августе 2025 года исключением будут только Львы, так как обратное движение планеты произойдет именно в этом знаке.

«Львам необходимо быть особенно внимательными со словами: велик риск не просто не договориться с другими людьми, а в пух и прах поссориться. Лучше отложить все важные дела на период после ретроградного Меркурия», — добавил Зак.

Alexander Legky
Фото: Alexander Legky/www.globallookpress.com

Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия в июле–августе 2025 года

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Что можно делать в период ретроградного Меркурия в июле–августе 2025 года

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