Грозят ссоры и срывы сделок. Как знакам зодиака пережить ретроградный Меркурий в июле

В июле на людей и события в мире начнет влиять ретроградный Меркурий. Астрологи предупреждают: возможны сбои в коммуникациях, технические неполадки и неожиданные повороты в делах. Какие сферы жизни попадут под удар в этот раз, как избежать фатальных ошибок и даже извлечь выгоду из непростого периода, выяснил 360.ru.

Что такое ретроградный Меркурий

Это астрономическое явление, когда планета с точки зрения земного наблюдателя начинает двигаться в обратном направлении. В реальности такое положение вещей не более чем оптическая иллюзия, связанная с разницей орбит Земли и Меркурия.

Астрологи считают этот период временем сбоев в коммуникациях, технических неполадок и неожиданных поворотов судьбы. Традиционно под удар попадают переговоры, документы, транспорт и электроника — все, что связано с функцией Меркурия как планеты-посредника.

В 2025 году он ретрограден три раза: