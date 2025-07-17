Грозят ссоры и срывы сделок. Как знакам зодиака пережить ретроградный Меркурий в июле
Астролог Зак рассказал, как ретроградный Меркурий повлияет на людей летом-2025
В июле на людей и события в мире начнет влиять ретроградный Меркурий. Астрологи предупреждают: возможны сбои в коммуникациях, технические неполадки и неожиданные повороты в делах. Какие сферы жизни попадут под удар в этот раз, как избежать фатальных ошибок и даже извлечь выгоду из непростого периода, выяснил 360.ru.
Что такое ретроградный Меркурий
Это астрономическое явление, когда планета с точки зрения земного наблюдателя начинает двигаться в обратном направлении. В реальности такое положение вещей не более чем оптическая иллюзия, связанная с разницей орбит Земли и Меркурия.
Астрологи считают этот период временем сбоев в коммуникациях, технических неполадок и неожиданных поворотов судьбы. Традиционно под удар попадают переговоры, документы, транспорт и электроника — все, что связано с функцией Меркурия как планеты-посредника.
В 2025 году он ретрограден три раза:
- 15 марта — 7 апреля — первая фаза;
- 18 июля — 11 августа — вторая фаза;
- 10 ноября — 29 ноября — третья фаза.
Что принесет ретроградный Меркурий в 2025 году
На летнем этапе люди будут склонны чаще, чем обычно, допускать ошибки и принимать неверные решения. Это связано с тем, что ретроградный Меркурий привносит путаницу в мысли и речь, рассказал 360.ru. астролог Борис Зак.
Важные решения, принятые в этот период, часто оказываются ошибочными, а договоренности, достигнутые в ретроградный Меркурий, не сдерживаются. Мой недавний анализ показал, что мировые политики практически никогда не назначают на это время переговоры, которые могут глобально на что-то повлиять.
Борис Зак
Планета также способствует ошибкам в документах, разного рода ДТП, опозданиям на самолеты и поезда и другим неприятностям.
Как планета действует на разные знаки зодиака
Ретроградный Меркурий действует одинаково практически на все зодиаки. В июле–августе 2025 года исключением будут только Львы, так как обратное движение планеты произойдет именно в этом знаке.
«Львам необходимо быть особенно внимательными со словами: велик риск не просто не договориться с другими людьми, а в пух и прах поссориться. Лучше отложить все важные дела на период после ретроградного Меркурия», — добавил Зак.
Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия в июле–августе 2025 года
В это время не рекомендуется:
- принимать важные решения;
- менять работу;
- запускать какую-либо рекламу;
- начинать обучение, если оно ранее не планировалось;
- запускать незапланированные проекты;
- покупать любую технику.
Что можно делать в период ретроградного Меркурия в июле–августе 2025 года
Лучше посвятить себя следующему:
- возобновить работу над ранее приостановленными проектами или процессом обучения или начать новый, только если он был запланирован. В целом избегать спонтанности;
- проанализировать те сферы жизни, в которых последнее время встречались трудности;
- отремонтировать сломанную технику.