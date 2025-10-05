Сегодня 11:20 Грядет переломный момент. «Дед Ванга» предсказал будущее России 0 0 0 Фото: Guillaumin/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Интересное

Целитель из глубинки в одночасье стал секретным агентом КГБ. Его отправляли в Китай, он искал бомбы перед Олимпиадой и давал прогнозы Ельцину. Журналисты прозвали его «нашим дедом Вангой» после серии сбывшихся предсказаний. За год до смерти он сделал свой последний прогноз — о грядущем противостоянии России с Западом и неизбежном переломном моменте.

Кто такой «Дед Ванга»? Иван Дмитриевич Фомин родился в 1936 году в селе Малые Алабухи Воронежской области. Он вырос в простой семье, и ничто не предвещало, что его судьба будет необычной. Первые признаки его дара проявились в раннем возрасте, но взрослые не обратили на них внимания. Однажды мальчик точно назвал время, когда вернется отец, ушедший на охоту. Об этом сообщило издание aif.ru. Родители решили, что это совпадение, ведь каждый ребенок ждет возвращения папы. Никто не мог предположить, что этот мальчик из провинциального городка в будущем станет советником высшего руководства страны.

Как Иван Фомин стал известным целителем и предсказателем Спустя десятилетия дар напомнил о себе. Супруга Ивана заметила, что посаженные им семена проросли, а ее даже не дали всходов. Тогда Валентина решила проверить способности мужа и попросила его помочь с варикозом. После четырех сеансов женщина больше не чувствовала боли в ногах. Слухи о жителе села Малые Алабухи распространились молниеносно. Люди потянулись к Ивану Фомину. Чтобы его занятия не вызывали подозрений, он заочно получил медицинское образование. Примечательно, что Иван Дмитриевич всегда считал себя целителем, а не провидцем или экстрасенсом. Иван Фомин был журналистом районной газеты, когда начал с поразительной точностью предсказывать события. Одним из первых его пророчеств стало предсказание победы шахматиста Гарри Каспарова над Анатолием Карповым. Затем он предрек землетрясение в Армении, которое произошло 1 декабря 1988 года, и теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Весной 2002 года Фомин «увидел» авиакатастрофу, случившуюся 28 августа, в которой погиб губернатор Красноярского края Александр Лебедь. В 2003 году разбился вертолет Ми-8, где находился сахалинский губернатор Игорь Фархутдинов. Долгое время его не могли найти. Тогда вице-губернатор связался с Иваном Фоминым. Экстрасенс указал на карте место крушения, и там обнаружили упавший вертолет.

«Дед Ванга» в КГБ В 1980 году Фомин заинтересовал московского парапсихолога Александра Спиркина, члена-корреспондента Академии наук СССР. Спиркин проверил способности Фомина и пригласил его в секретную лабораторию КГБ, где тогда работала известная целительница Джуна. Иван Фомин стал известен среди политиков, ученых, военных и космонавтов. Он также сотрудничал с правоохранительными органами, помогая в поиске пропавших людей и раскрытии преступлений. В начале 1990-х годов экстрасенс предупредил Бориса Ельцина о грозящей опасности. Он поделился своим «видением» с начальником личной охраны Александром Коржаковым. Иван Фомин дважды появлялся в программе на НТВ. Журналисты прозвали его «наш дед Ванга». Однако его предсказания не всегда сбывались. Так, например, он предсказал дату эмиграции президента Украины Владимира Зеленского — 17 сентября 2022 года.

Что говорил «Дед Ванга» о России Несколько лет назад в новом выпуске программы «Пусть говорят» на Первом канале Фомин обсудил актуальные мировые события и поделился прогнозами на будущее.

Противостояние России с Западом закончится к 2030 году. 2026-й будет переломным в отношениях с Западом и Америкой. Наладятся хорошие отношения с прибалтийскими странами: Эстонией, Латвией, Литвой. Это будет связано с переменой власти. Иван Фомин

В выпуске «Наш дед Ванга» на НТВ журналисты поинтересовались, возможна ли третья мировая война. Экстрасенс твердо ответил: «Третьей мировой войны не будет. Пусть люди успокоятся. Я говорю честно». Последние годы Иван Фомин прожил тихо и размеренно. Он делил скромное жилище в Борисоглебске с женой Валентиной, сообщило РИА «Новости». Знаменитый советский экстрасенс ушел из жизни в 2023 году, когда ему было 87 лет. Верить ли пророчествам «русского деда Ванги» — личное дело каждого. Одни находят в его предсказаниях закономерность, другие — случайность. История Ивана Фомина, однако, остается одной из самых загадочных. Время покажет, оправдаются ли его последние предсказания. * В 2022 году был признан в России иноагентом, в 2024 году внесен в реестр террористов и экстремистов.