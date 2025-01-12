Грандиозный парад планет можно будет увидеть 21 января. Как не пропустить зрелище
Редкое космическое явление произойдет 21 января 2025 года. В этот день сразу шесть планет солнечной системы — Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн — проведут «парад планет». Любители астрономии и все, кто хочет окунуться на время в спокойствие огромного космоса, смогут невооруженным глазом наблюдать это явление с Земли. Чем примечательно это явление и как его лучше всего рассмотреть — в материале 360.ru.
Что такое парад планет
Парад планет — или по-научному выравнивание планет — это явление, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца. Когда вместе с ними на той же стороне оказывается и Земля, для земного наблюдателя эти планеты выстраиваются на небе в линию. Но совсем необязательно, что все они будут лежать на абсолютно ровной линии.
Выделяют несколько типов выравниваний планет по их количеству:
- Мини-выравнивание — три планеты;
- Малое выравнивание — четыре планеты;
- Большое выравнивание — пять или шесть планет;
- Великое (полное) выравнивание — семь планет.
Когда можно будет увидеть парад планет в январе
В самом начале этого года на небе выстроятся шесть планет: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Это явление можно будет наблюдать в темное время практически везде 21 января. Это усредненная дата, когда выравнивание хорошо видно в большинстве точек мира. Парад не ограничивается этим днем, а длится в течение нескольких дней до и после этой даты. Поэтому если вы пропустили 21 января, можно понаблюдать за небом в другой ближайший день.
Где на небе выстроится парад планет
Красноватый Марс окажется на восточной стороне небосклона, в созвездии Близнецов.
Яркий Юпитер будет расположен немного выше, в созвездии Тельца. Вокруг планеты также будут видны созвездия Плеяд, Гиад и оранжевый Альдебаран.
Менее яркий Уран будет расположен в созвездии Овна, недалеко от созвездия Тельца. Но для того, чтобы его увидеть скорее всего придется воспользоваться биноклем.
Оставшиеся три планеты расположатся в западной части неба. Желтый Сатурн и «вечерняя звезда» Венера будут находиться недалеко друг от друга в созвездии Водолея. А Нептун окажется в созвездии Рыб, но, как и в случае с Ураном, рассмотреть его можно будет только с применением дополнительных оптических средств.
Как рассмотреть парад планет среди звезд
Главное при наблюдении — отличить планеты от звезд. Это не так просто, как может показаться. Проще всего, отыскать Венеру, потому что это самый яркий объект после Луны. А вот другие планеты немного тусклее и похожи на звезды, но, в отличие от последних, участницы парада не мерцают. Еще одно отличие — это неподвижность звезд, в то время как планеты перемещаются по небосводу в течение всего года.
Что происходит, когда планеты выстраиваются в линию
Среди людей популярен миф, что выравнивания планет могут провоцировать цунами, землетрясения и другие катаклизмы. Однако его давно развенчали. На самом деле, выравнивания планет не влияют на гравитацию и жизнь людей, и происходят гораздо чаще, чем на них обращают свое внимание обычные люди.