Сегодня 00:22 Грандиозный парад планет можно будет увидеть 21 января. Как не пропустить зрелище 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

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Редкое космическое явление произойдет 21 января 2025 года. В этот день сразу шесть планет солнечной системы — Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн — проведут «парад планет». Любители астрономии и все, кто хочет окунуться на время в спокойствие огромного космоса, смогут невооруженным глазом наблюдать это явление с Земли. Чем примечательно это явление и как его лучше всего рассмотреть — в материале 360.ru.

Что такое парад планет Парад планет — или по-научному выравнивание планет — это явление, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца. Когда вместе с ними на той же стороне оказывается и Земля, для земного наблюдателя эти планеты выстраиваются на небе в линию. Но совсем необязательно, что все они будут лежать на абсолютно ровной линии. Выделяют несколько типов выравниваний планет по их количеству: Мини-выравнивание — три планеты;

Малое выравнивание — четыре планеты;

Большое выравнивание — пять или шесть планет;

Великое (полное) выравнивание — семь планет.

Фото: Freepik

Когда можно будет увидеть парад планет в январе В самом начале этого года на небе выстроятся шесть планет: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Это явление можно будет наблюдать в темное время практически везде 21 января. Это усредненная дата, когда выравнивание хорошо видно в большинстве точек мира. Парад не ограничивается этим днем, а длится в течение нескольких дней до и после этой даты. Поэтому если вы пропустили 21 января, можно понаблюдать за небом в другой ближайший день.

Фото: Freepik

Где на небе выстроится парад планет Красноватый Марс окажется на восточной стороне небосклона, в созвездии Близнецов. Яркий Юпитер будет расположен немного выше, в созвездии Тельца. Вокруг планеты также будут видны созвездия Плеяд, Гиад и оранжевый Альдебаран. Менее яркий Уран будет расположен в созвездии Овна, недалеко от созвездия Тельца. Но для того, чтобы его увидеть скорее всего придется воспользоваться биноклем. Оставшиеся три планеты расположатся в западной части неба. Желтый Сатурн и «вечерняя звезда» Венера будут находиться недалеко друг от друга в созвездии Водолея. А Нептун окажется в созвездии Рыб, но, как и в случае с Ураном, рассмотреть его можно будет только с применением дополнительных оптических средств.

Фото: Freepik

Как рассмотреть парад планет среди звезд Главное при наблюдении — отличить планеты от звезд. Это не так просто, как может показаться. Проще всего, отыскать Венеру, потому что это самый яркий объект после Луны. А вот другие планеты немного тусклее и похожи на звезды, но, в отличие от последних, участницы парада не мерцают. Еще одно отличие — это неподвижность звезд, в то время как планеты перемещаются по небосводу в течение всего года. Что происходит, когда планеты выстраиваются в линию Среди людей популярен миф, что выравнивания планет могут провоцировать цунами, землетрясения и другие катаклизмы. Однако его давно развенчали. На самом деле, выравнивания планет не влияют на гравитацию и жизнь людей, и происходят гораздо чаще, чем на них обращают свое внимание обычные люди.