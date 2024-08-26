Сегодня 18:06 Черный сентябрь и коридор затмений. Чего ждать знакам зодиака в начале осени-2024 0 0 0 Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com / Global Look Press Интересное

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Сентябрь 2024 года окажется богат на астрологические события: эксперты говорят о коридоре затмений и «черном месяце». Чем опасно начало осени и чего ждать всем знакам зодиака в сентябре, выяснил 360.ru.

Общий гороскоп на сентябрь 2024 года В сентябре начнется коридор затмений, который продолжится затмением Луны в октябре. Об этом 360.ru рассказала астронумеролог Наталья Дмитриева. «С 1 по 6 сентября Меркурий будет проходить опасный край, это как ходить по острию бритвы. Пострадают все коммуникации: бизнес, учеба, эмоции, работа с документами, любые покупки. Осенью ослабеет Венера. Из-за этого будут страдать сферы отношений и творчества», — пояснила эксперт. С 3 по 6 сентября Венера соединится с Кету. «Кету — нисходящий лунный узел. Он представляет собой глубокие колодцы или черную дыру. Очень сложное и опасное соединение», — пояснила Дмитриева. В конце месяца соединение Меркурия и Кету также породит много неприятностей.

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Гороскоп по знакам зодиака в сентябре 2024 года Овен Осенью для Овнов будет много хороших моментов. Сатурн, проходя 11-й дом, подарит знакомства, которые помогут в будущем, хорошие денежные бонусы, но заставит много и серьезно работать. «Юпитер расширит вашу финансовую сферу. Однако обратите внимание на здоровье: будьте особенно внимательны в период с 1 по 6 сентября», — предостерегла астронумеролог. Телец Для Тельцов осень будет очень результативной. Например, Юпитер поможет расширить бизнес и заработать деньги.

Сатурн будет проходить транзитом девятый дом. Он заставит много работать, но результат немного задержит. Бонусом станут благоприятные возможности и заслуженные награды. Наталья Дмитриева

Венера будет соединяться с Кету, поэтому эксперт посоветовала быть осторожнее с 3 по 6 сентября.

Близнецы Осенью у Близнецов будут как взлеты, так и падения. «Будьте осторожны с делами бизнеса и документами. Есть риск столкнуться с трудностями и судебными тяжбами. Транзит Юпитера по 12-му дому может увеличить ваши расходы и заставить задуматься о здоровье», — уточнила эксперт.

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Планета-гигант может поспособствовать поездкам в другие страны и приведет в храм. Сатурн пройдет по девятому дому и даст поддержку учителей, отца и веру в лучшее. «Будьте аккуратны с 1 по 6 сентября. Ваша планета-управитель Меркурий будет проходить опасные градусы», — рекомендовала Дмитриева.

Рак Осень будет благоприятна для обучения и познания нового. Раков порадует творчество — захочется превратить его в серьезную работу. «Транзит Юпитера поддержит и даст расширение в профессиональной сфере. Сатурн транзитом будет проходить седьмой и восьмой дома», — рассказала астронумеролог. Она посоветовала не решаться на кардинальные перемены в жизни в сентябре. По ее мнению, у Раков могут появиться новые склонности и привычки.

Лев Осенью представители этого знака будут крайне удачливы. Юпитер пройдет транзитом по 10-му дому профессии, что принесет повышение в должности. Однако может пострадать репутация. «Сатурн, идя транзитом по седьмому дому, поможет укрепить отношения в паре, но снимет розовые очки. Важно уделять внимание здоровью и быть осторожным с 1 по 6 сентября, особенно за рулем!» — предупредила эксперт.

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Дева Осенью Девам повезет в романтических отношениях и поиске второй половинки. Юпитер транзитом пройдет по девятому дому и может принести поездку в дальние страны.

Сатурн, проходя шестой дом, заставит много работать и брать на себя ответственность. Это хорошее положение для учебы и всего нового. Но будьте очень осторожны с 1 по 6 сентября. Наталья Дмитриева

Весы Осень окажется весьма плодотворной. В сентябре банковский счет Весов пополнится — и не только: можно ожидать прибавление в семье. «Юпитер будет идти транзитом по восьмому дому и заставит заглянуть вглубь себя. Хорошее время, чтобы обратиться к помогающим практикам. Сатурн транзитом идет по пятому дому и заставит серьезно взглянуть на отношения и детей», — подчеркнула собеседница 360.ru. Забота о здоровье должна быть в приоритете у Весов в сентябре. Венера соединится с 3-го по 6-е число с Кету, так что представителям седьмого знака зодиака нужно быть аккуратнее.

Скорпион Осень для Скорпионов — отличное время для построения отношений и вступления в брак. Юпитер пройдет транзитом по седьмому дому — следует ждать развития бизнеса или нового партнера. «Сатурн, проходя четвертый дом, может дать вам покупку жилья или машины. Скорпионам будет не хватать радости, так как Сатурн — холодная планета. Поэтому старайтесь радоваться мелочам», — добавил Дмитриева. Она посоветовала избегать финансовых вложений и спекуляций — велик риск все потерять. «Берегите себя от травм — ваш управитель Марс будет слабым с 20 октября до конца года», — предупредила астронумеролог.

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Стрелец Дмитриева назвала Стрельцов счастливчиками не только осени, но и всего 2024 года. «Одинокие представители знака встретят любовь, а те, кто желал детишек, их точно получат. Юпитер идет транзитом по шестому дому — следует обратить внимание на здоровье», — уточнила эксперт. Она посоветовала не брать деньги в долг и серьезно отнестись к недоброжелателям.

Сатурн идет транзитом по третьему дому — ваша самооценка и уверенность окажутся на высоте. Будьте осторожны с 1 по 6 сентября — рисковать не стоит. Наталья Дмитриева

Козерог Осень предоставит Козерогам хорошие возможности для покупки жилья или строительства дома. Сатурн пройдет транзитом по второму дому, что прибавит финансов и ответственности. «Все внимание будет вращаться вокруг семьи и увеличения дохода. Юпитер идет транзитом по пятому дому, даст возможности для хорошего образования. Еще вам светят романтика и дальние страны», — рассказала Дмитриева.

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Водолей Осенью партнерство и креатив в профессии станут главными аспектами жизни Водолеев. «Юпитер идет транзитом по четвертому дому — семья выйдет на первый план. Покупка недвижимости может быть очень удачной. Транзит Сатурна расширит возможности партнерства, но может принести проблемы со здоровьем», — сказала астронумеролог. Как и остальным знакам зодиака, Дмитриева посоветовала быть осторожными в период с 1 по 6 сентября.

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Рыбы Осенью для Рыб будут актуальны вопросы семейных ценностей и заработка денег. Юпитер пройдет транзитом по третьему дому, подарит много поездок, разговоров, а также смелость для создания новых проектов. «Сентябрь — хорошее время для повышения имиджа и профессионального роста. Сатурн идет транзитом по 12-му дому и будет закрывать вас от мира. Захочется уединения и дальних поездок. Не инвестируйте деньги в далекие проекты», — подытожила эксперт.