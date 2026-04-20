Май 2026 года обещает быть спокойным и размеренным: Меркурий перейдет в знак Тельца, замедлив мысли и добавив вдумчивости и дипломатичности. Марс до середины месяца сохранит энергию для действий, а Венера в Близнецах подтолкнет к флирту и импульсивным тратам. Как звезды влияют на финансы, карьеру и личную жизнь каждого знака зодиака — в материале 360.ru.

Общая характеристика мая 2026 года Май этого года обещает быть легким и спокойным месяцем, рассказал 360.ru профессиональный таролог и астролог Борис Зак. «В начале мая Меркурий — планета, отвечающая за наши мысли и речь, — перейдет в знак Тельца. Мыслительные процессы будут протекать медленнее, чем в апреле, когда Меркурий находился в Овне. Одновременно люди станут более вдумчивыми, что не даст им торопиться со скоропалительными выводами», — отметил эксперт. Речь станет более плавной и красивой, что добавит дипломатичности в общении. Благодаря находящемуся до середины мая в Овне Марсу у людей будет много энергии, побуждающей к действию, поэтому важные вопросы удастся решать быстро. До 20 мая Венера будет находиться в знаке Близнецов. Планета любви и финансов заставит людей активно флиртовать, а порой и ввязываться в легкие отношения без ожидания глубоких чувств и привязанности. В то же время повысится вероятность совершения импульсивных покупок.

Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака Овен Представители знака Овен больше других сохранят энергию действия в мае. «Их финансовое положение во многом будет зависеть от умения договариваться, и многим из них месяц сулит краткосрочные командировки и другого рода короткие поездки. Важно, что эти путешествия положительно скажутся и на финансовом состоянии, и на личной жизни», — рассказал Зак. Телец Финансовое положение Тельцов в мае зависит от уровня их личной активности. Чем ярче они себя проявят в работе, тем больше заработают. Многих представителей знака ожидает расширение круга общения. Близнецы Для Близнецов май станет первым полноценным месяцем личного влияния Урана.

Представителям знака следует готовиться к резким изменениям в жизни, к трансформации круга общения. Советую активно использовать гаджеты и иные современные технологии в жизни, чтобы уравновесить энергию бунтарской планеты.

Для многих Близнецов последний весенний месяц благоприятен с точки зрения работы с психологами, астрологами и тарологами. Рак Успех Раков в мае зависит от их умения держаться на публике. Начинается период, когда нельзя сидеть, закрывшись в раковине. Важно больше участвовать в общественной деятельности, выступать и проявлять себя в мире. В мае повысятся шансы получения денег из тайных источников.

Лев Будет вероятность повысить социальный и профессиональный статус Львов, преуспеть в карьере. Этому поспособствуют и умение вести переговоры, и навык держаться на публике, отметил Зак. Дева Гороскоп Дев на май схож с прогнозом Львов. Им откроется возможность преуспеть в обществе и профессиональной сфере. «Единственный совет — не стоит слишком зажиматься в плане траты денег. Помните, что излишняя экономия блокирует финансовый канал», — порекомендовал астролог. Весы Весы по своей натуре хорошие переговорщики. Дипломатические качества представителей знаков помогут им решить множество сложных вопросов. «Май станет месяцем улучшения личной жизни, если Весы не будут слишком долго сомневаться и проявят активность в этой сфере», — отметил Зак. Скорпион Скорпионам рекомендуется сделать упор на рабочие задачи. У представителей знака будут все шансы показать себя как исполнительного работника. «Хорошие возможности открываются и в сфере личных и деловых отношений. Умение чувствовать других людей очень поможет в налаживании полезных связей», — рассказал астролог.

Стрелец Зак посоветовал Стрельцам проявлять больше творческого подхода в работе. Для достижения еще больших успехов важно сделать рабочее место максимально комфортным и уютным. «Рекомендуется больше общаться с любимым человеком, чтобы укрепить любовную связь», — дал совет эксперт. Козерог В мае Козерогам следует немного расслабиться — например, сходить в баню, спа, заняться творчеством. Будет полезно сместить фокус с рабочих вопросов на тему отдыха и хобби. Водолей Водолеям лучше уделить внимание декору дома. «Кардинальных изменений вносит не стоит, а вот купить что-то новое для интерьера или сделать перестановку можно. Это особенно хорошо скажется на личной жизни», — отметил Зак. Рыбы Многим Рыбам в мае предстоят краткосрочные поездки, которые в большей степени связаны с темами семьи и недвижимости. Понадобятся переговорные навыки — есть шанс удачно решить семейные вопросы и купить квартиру, дом или другой объект, подытожил астролог.