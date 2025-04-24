Сегодня 00:51 Гороскоп на май-2025: какие знаки ждет успех, а кому следует быть осторожнее 0 0 0 Фото: Katharina Hild/http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Май 2025 года принесет каждому знаку зодиака свои возможности и испытания. Астрологи выделяют несколько ключевых периодов, когда звезды будут особенно благосклонны к одним и потребуют осторожности от других. Какие сферы жизни активирует конец весны, когда лучше начинать важные дела и на что обратить внимание в личных отношениях — в материале 360.ru.

Гороскоп на май 2025 для всех Овен Если в мае Овны почувствуют уязвимость и несобранность, им не следует пугаться, рассказала 360.ru астролог Ульяна Бокова. «Просто пришло время перестать прятаться и начинать действовать. Главное — не сопротивляться своей спонтанности и открытости. Проявляйте красоту, украшайтесь нарядами и радуйтесь жизни», — отметила она. В конфликтных ситуациях представителям этого знака нужно постоять за себя. Если не раскрыть свои сильные стороны, можно заболеть. Таким образом организм отреагирует на запрет быть собой. В начале мая даже обычные взаимоотношения будут вызывать у Овнов более обостренную реакцию, чем обычно, добавила в разговоре с 360.ru астролог Татьяна Бережная.

Фото: Science Museum/ASTC100115 / www.globallookpress.com

«Вряд ли появится желание обсуждать мотивы своих поступков с посторонними. В это время Овны смогут понять, насколько велико их влияние на друзей», — уточнила Бережная. События месяца будут сталкивать представителей этого зодиакального знака с мрачными буднями, разочарованиями, путаницей. «Если они, несмотря на свою горячность, примут жизнь такой, какая она есть, то реальность станет более организованной, и это понимание подтолкнет представителей знака к духовному росту. Если же Овен, напротив, переложит ответственность на других, то ничего, кроме разочарования, в мае он не заметит», — добавила астролог. В конце месяца у представителей этого знака появится возможность улучшить свое положение. Для этого им потребуется партнер или поддерживающее окружение. «Нельзя упускать случай проявить свои творческие, артистические способности. Ответная похвала за таланты станет причиной успеха Овнов в мае», — подытожила Бережная.

Фото: �SuperStock / www.globallookpress.com

Телец В мае Тельцы будут весьма разговорчивы и непоседливы, предупредила Бокова. «Захочется перемен: кому-то будет достаточно сменить прическу и стиль одежды, а другие отличатся готовностью изменить всю жизнь», — объяснила эксперт. Астролог посоветовала заняться спортом, чтобы снизить тревожность и привести мысли в порядок. В мае у Тельцов появятся новые друзья, деловые связи, а попытки завязать приятельство на разных социальных уровнях будут успешными.

Не стоит бояться необычных и новых сфер деятельности. Смело используйте экстравагантные методы ведения дел. Татьяна Бережная

Май для представителей этого знака — время раскрытия своей личности. Они станут более волевыми, смелыми, напористыми, у многих в этот период вырастет самооценка и чувство собственного достоинства. «Полезно найти духовного наставника. При этом Телец может сам стать для кого-то таковым, и для него это также будет хорошо», — пояснила Бережная.

Фото: Science Museum/ASTC100114 / www.globallookpress.com

Близнецы Последний месяц весны для Близнецов станет периодом проявления своей оригинальности. «Не скромничайте, особенно если хотите монетизировать таланты. Придумайте правила и ежедневные ритуалы. Они помогут избежать хаоса и перегрузок», — порекомендовала Бокова.

Интересно Вселенная будет благосклонна к Близнецам в мае, поэтому они смогут приумножить свои накопления. Вселенная будет благосклонна к Близнецам в мае, поэтому они смогут приумножить свои накопления.

В начале мая будут попытки обрести власть, показать себя, особенно это коснется знакомых за границей, однако такое поведение приведет к противоположному результату. «Может появиться опасный противник. Не стоит нарываться и пытаться манипулировать. Действуйте по обстоятельствам. Не боритесь с ситуацией, а примите ее», — объяснила Бережная. В середине мая Близнецы смогут проявить любознательность и дружелюбие. Появятся возможности для образования, духовных практик, дизайнерских задумок.

Фото: Science Museum/ASTC100117 / www.globallookpress.com

Рак Для представителей этого знака май пройдет беспокойно и тревожно. «Постарайтесь сконцентрироваться на планировании будущего, общайтесь с близкими по духу людьми. Если собираетесь в поездку, подготовьтесь к ней заранее. Не забудьте перепроверить документы, с ними могут быть хлопоты», — предупредила Бокова. В начале месяца Раки почувствуют страсть, появится возможность завязать романтические отношения.

Раки — осторожные люди, много перестраховываются, поэтому в мае они могут упустить шанс. Важно держать руку на пульсе, тогда в жизни все получится. Татьяна Бережная

Также астролог посоветовала не проводить время в одиночестве. Представители этого знака смогут без труда завязывать отношения, которые в будущем приведут к финансовому успеху. «У Раков может появиться покровитель. В конце месяца вырастет сила воли и самооценка», — уточнила астролог. Бережная призвала проявить себя в благотворительности, но не нужно афишировать такую деятельность. «Следует избегать сознательного или несознательного присвоения себе чужих идей», — предостерегла эксперт.

Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Лев Представителям этого знака будет непросто идти к целям и понимать свои желания. «Май для Львов — возможность перестать держаться за привычное направление и сделать резкий рывок совершенно в другой сфере. Есть шанс кардинально сменить план действий или захотеть другого будущего», — отметила Бокова. Она посоветовала не сопротивляться неизбежным процессам, а научиться их принимать. В начале месяца партнеры Львов могут мешать их действиям и препятствовать достижению целей, рассказала Бережная. Люди попытаются манипулировать, но представителям знака лучше не мстить и не проявлять подобное отношение в ответ. «Если эту негативную энергию направить в позитивное русло, представителей этого зодиакального знака ждет успех», — добавила астролог.

Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Дева В мае у Дев возможен резкий взлет или кардинальные изменения в карьере. В такие моменты важно не забыться и выполнять все то, что обещали ранее. «Не бойтесь рисковать и не пытайтесь все просчитать. Учитесь доверять чувствам и ощущениям, какими бы странными они не казались», — посоветовала Бокова. Она порекомендовала меньше говорить о планах на будущее, в противном случае дальше разговоров дело не пойдет. У Дев начался глобальный трансформационный период в сфере работы. Он растянется на долгие годы. В начале месяца ждет тревога. Бережная посоветовала отдохнуть, немного закрыться от окружающего мира, наполниться. В противном случае возможны болезни. «Май для этого зодиакального знака станет кармическим экзаменом. На Девах отразятся прежние действия — хорошие и плохие», — уточнила астролог.

Фото: Werner Forman Archive / www.globallookpress.com

Весы Последний весенний месяц принесет представителям этого знака уроки и экзамены в сфере партнерства и взаимоотношений. Все, что казалось понятным и привычным, может выйти из-под контроля. «Не пугайтесь, если обстоятельства начнут вынуждать кардинально поменять взгляд на мир. Пришло время отказаться от старых шаблонов», — предостерегла Бокова. Начало мая может быть не столь радужным. «Это будет время притирок и прикидок, как можно воздействовать на окружающих. Также удачный период для саморекламы, наработок новых связей», — перечислила Бережная. Она рекомендовала как можно чаще быть среди людей, чтобы заинтересовать их своими проектами.

Фото: Science Museum/ASTC100113 / www.globallookpress.com

Скорпион В мае Скорпионам следует проявить осторожность и отказаться от риска. «Не вкладывайтесь ни в какие сомнительные проекты и не ругайтесь с начальством. Следуйте интуиции, учитесь доверять чутью и внутренним ощущениям», — посоветовала Бокова. В начале месяца представители этого знака попытаются все взять напористостью, но вскоре поймут: такие действия не приносят нужного результата. Тогда наступит разочарование. «Придет осознание, что проявлять целеустремленность, упорство и идти напролом — не одно и то же», — объяснила Бережная. Для женщин-Скорпионов май станет удачным временем для романтических знакомств с деловыми мужчинами.

Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Стрелец Стрельцам стоит уделить особое внимание здоровью и режиму дня. Любое нарушение привычного уклада может вызвать резкую реакцию организма на непредвиденный стресс. «Постарайтесь больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться и хорошо высыпаться», — уточнила Бокова. Май для этого знака — время романтических и интимных встреч. Одиноким Стрельцам не следует пренебрегать светскими визитами. «Если у них есть партнер, то в мае романтическая связь укрепится. Дети порадуют своими успехами и поведением», — отметила Бережная. Также в этот месяц высока вероятность зачатия.

Фото: Science Museum/ASTC100109 / www.globallookpress.com

Козерог В мае представителям этого земного знака захочется изменить место жительства или обстановку в доме. Это может быть как неожиданный ремонт, так и внезапный переезд в новое жилье, город или другую страну.

Постарайтесь не делать слишком резких действий. Привнесите в жизнь новое, но уберегите свои финансы от лишних трат. Сохраняйте благоразумие. Ульяна Бокова

В мае Козерогам придется проявлять себя в несвойственной им манере. В этот период на первый план выйдут романтика, стремление к удовольствиям, юмор. «Постарайтесь побольше улыбаться, заряжайтесь оптимизмом, легкостью, флиртуйте. Такое поведение наиболее выигрышно», — заверила Бережная. Если Козерог входит в какое-то сообщество, этим нужно воспользоваться. Май 2025 года — хорошее время, чтобы проявить себя в коллективе. «На представителей этого знака обратит внимание руководитель группы: можно получить высокий пост», — уточнила астролог.

Фото: Heritage-Images/Imagestate / www.globallookpress.com

Водолей Путешествие и поездка в мае могут перевернуть мировоззрение Водолеев. Весенний месяц станет временем, когда следует посмотреть на привычное окружение и жизнь по-новому. «Возможно, представители этого знака осознают, что слишком скучно живут, а душа ежедневно просит праздник и яркость. Наблюдайте и доверяйте себе», — посоветовала Бокова. У Водолеев в мае начнется сложный трансформационный период, который продлится более года. «Все события будут сложными и болезненными, старое и ненужное отсечется. Даже если на протяжении жизни Водолей отличался робостью, то в этом месяце знакомые перестанут его узнавать: он превратится в авторитарную личность, начнет рубить сплеча, разрывать токсичные и ненужные отношения», — объяснила Бережная. В мае придется глубоко погружаться в дела супруга, делового партнера. Из-за этого Водолеи могут быть раздражительными.

Фото: Bernard Jaubert/http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com

Рыбы Рыбам важно не фиксировать все свое внимание на деньгах и приумножении доходов в мае. «Чем больше будете над этим трястись, тем больше денег можете потерять. Доверьтесь естественному процессу и слушайте свое сердце», — пояснила Бокова. Астролог посоветовала заняться распорядком дня и питанием.

Интересно В мае представители этого знака почувствуют себя как рыбы в воде. Поступками будет руководить сердце, а не разум. Успех придет в таких областях развития, как искусство, психология, пробудится фантазия. В мае представители этого знака почувствуют себя как рыбы в воде. Поступками будет руководить сердце, а не разум. Успех придет в таких областях развития, как искусство, психология, пробудится фантазия.

«В последнем весеннем месяце Рыбам понадобятся любовь, живое общение, ласка, что-то возвышенное. Вдохновение придет при посещении произведений искусства», — заключила Бережная. Кромк того, на исходе весны Рыб ждут финансовое благополучие и успех.