Сегодня 17:39 Гороскоп на июнь-2026 для всех знаков зодиака: перемены, кармические события и финансовые риски 0 0 0 Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Интересное

Отношения

Деньги

Гороскопы

Июнь 2026 года станет точкой невозврата. Вселенная резко ускорит события, и вернуться в прежнюю колею уже не получится. Кто-то будет держаться за отжившее, а кто-то рискнет начать новую главу. Как этот энергетический переход повлияет на жизнь каждого знака зодиака — в материале 360.ru.

Общая характеристика июня 2026 года Июнь станет переломным месяцем для всех. «Уран — планета сознания — в апреле перешел в знак Близнецы и будет там следующие семь лет, благодаря чему в обществе произойдет много перемен, начиная уже с первого летнего месяца. Это могут быть новые технологии, которые начнут развиваться быстрее, в том числе искусственный интеллект», — рассказала 360.ru астролог, таролог, нумеролог, мастер рун Елена Кузнецова. Люди почувствуют, что жизнь идет по-новому. Время ускорится, эмоции станут ярче, а скрытые процессы выйдут наружу. Июнь станет периодом, когда Вселенная заставит каждого внутренне проснуться. На людей будут мощно влиять Юпитер, Сатурн, Нептун и Плутон. Это приведет к судьбоносным процессам, мировым трансформациям, изменению коллективного сознания, политической нестабильности. Компании найдут новые направления и будут двигаться быстрее, особенно фирмы в сфере технологий.

Фото: Moscow Planetarium/Twitter.com / www.globallookpress.com

Юпитер — социальная планета — к 30 июня перейдет из Рака в знак Льва. Это подтолкнет удачу к Овнам, Стрельцам, Весам и Близнецам. «Им целый год будет везти с деньгами — сама судьба поможет в этом вопросе. А еще будет успех в сферах медицины и юриспруденции», — отметила Кузнецова. Водолеям, Скорпионам и Тельцам, напротив, следует быть внимательными с финансами: пристально следить, куда уходят деньги, не тратить их на пустое. События, которые произойдут с 7 по 17 июня, будут иметь кармические последствия. Многие люди посмотрят на жизненные ситуации под другим углом: кто-то спросит себя «Почему я раньше не менял работу?», другие купят жилье. «В политическом мире тоже произойдут изменения. Месяц принесет громкие заявления, неожиданные разоблачения в правительственных кругах, кризисы в финансовой системе, усиление протестных настроений, но до революционных событий дело все равно не дойдет», — отметила астролог.

Фото: Jamie Cooper/ASTD0 / www.globallookpress.com

В июне 2026 года возможны природные аномалии, климатические качели, вырастет вероятность пожаров и наводнений по всему миру. Ожидается мощный скачок в сфере технологий и искусственного интеллекта. Люди начнут внутренне взрослеть. Особенно важной станет тема правды. Фальшь, ложь, манипуляции будут считываться людьми мгновенно, а все токсичное разрушится быстрее обычного. В середине июня будет новолуние — 15 июня в Близнецах. Оно усилит информационный поток новостей, слухов, громких заявлений, которые заполнят пространство.

В июне важно не поддаваться панике и проверять информацию на достоверность. Елена Кузнецова

Еще одно важное обстоятельство, которое повлияет на людей, — ретроградный Меркурий, который наступит 29 июня и продлится по 23 июля. Планета связана с коммуникациями, поездками, информацией, документами и торговлей. Астролог посоветовала ничего не покупать в период с 29 июня по 24 сентября — лучше отложить приобретения, особенно бытовой техники для дома, на потом. Если же хочется потратить деньги, лучше купить что-то для другого человека.

Фото: Медиасток.рф

Гороскоп на июнь-2026 для каждого знака зодиака Овен Для Овнов июнь — время резких решений. Представители знака больше не захотят никого терпеть, на них перестанут влиять прежние ограничения. Телец У Тельцов в июне этого года возможны перемены в карьере и личной жизни в лучшую сторону. «Главное — не действовать на эмоциях, а держать их под контролем», — посоветовала астролог. Тельцы начнут задумываться о финансовой стабильности. В конце июня могут возникнуть новые источники дохода и очень крупные траты. В целом месяц потребует от них осторожности в денежных вопросах. Близнецы Близнецов ждут новые знакомства, предложения, поездки, неожиданные возможности, которые полностью изменят их будущее. Также на представителей знака будет особенно сильно влиять Уран. Из-за этого Близнецам придется принимать важные решения в сфере карьеры. «Они обернутся им в плюс, если Близнецы не побоятся взять на себя роль руководителя или спикера — в этом случае их ждет большой успех и денежный поток», — рассказала Кузнецова.

Фото: РИА «Новости»

Рак Для Раков июнь станет очень эмоциональным и судьбоносным месяцем. Многое будет происходить внутри самого человека. Возможны сильные озарения и переоценка ценностей. Лев Львы окажутся в центре внимания. Но вместе с успехом придет и ответственность. В это время очень важно не вступать в конфликты, потому что из-за своей гордыни Львы могут сильно пострадать. Дева В июне Девы захотят все контролировать — себя и других. Однако им важно понять, что так нельзя. «Вселенная будет учить их отпускать ситуации, а не контролировать», — объяснила астролог. Возможны неожиданные перемены в работе. Весы Весам предстоит сделать выбор, который они очень давно откладывали. В отношениях наступит период честности, а судьба начнет проверять их на подлинность чувств. «Эта проверка продлится весь июнь», — подчеркнула Кузнецова.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Скорпион Скорпионы почувствуют внутреннюю силу. «Это время мощной трансформации и освобождения от прошлого, начала нового жизненного этапа», — отметила эксперт. Стрелец Для Стрельцов июнь станет временем движения вперед. В этом им поможет Юпитер. Возможны поездки, обучения, новые проекты, знакомства, которые повлияют на их будущее. Также Стрельцов ждут разрывы отношений или переезды, в том числе дальние. Козерог Весь июнь будет влиять на будущее Козерогов, которое они смогут построить. Для этого представителям знака придется пересмотреть свои цели. «Все, что строилось без души, начнет рушиться, а то, что будет идти изнутри, начнет развиваться. На место отжившего придет что-то настоящее», — заверила Кузнецова.

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Водолей Водолеи почувствуют приближение глобальных перемен. Представители знака захотят полностью изменить образ жизни и свое окружение. Этот период у Водолеев продолжается с конца апреля. Рыбы В июне интуиция Рыб усилится. Астролог посоветовала представителям знака обращать внимание на сны, знаки, внутренние ощущения. «Они будут очень сильными, главное — слушать их и себя», — порекомендовала Кузнецова. Также Рыбам следует подумать о себе, здоровье, своем развитии, особенно карьерном.