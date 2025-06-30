Сегодня 13:41 Раков ждет счастье, Козероги все переосмыслят, а Рыбы влюбятся. Гороскоп на июль 2025 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети Эксклюзив

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Июль 2025 года станет настоящим космическим перекрестком для всех знаков зодиака. В этом месяце ретроградный Сатурн встретится с Меркурием, который тоже начнет двигаться в обратном направлении, что принесет неожиданные повороты в личную жизнь и карьеру. Кого ждет головокружительный взлет, какие знаки найдут вторую половину, а какие рискуют попасть в финансовую ловушку, выяснил 360.ru.

Общий гороскоп на июль 2025 года На июль выпадает празднование Ивана Купалы. Этот период уже начался и продолжится до 9-го числа, рассказала 360.ru звездный астропсихолог Алена Никольская. «Иван Купала — не один день с шестого на седьмое или седьмого на восьмое. Это большой период, когда имеет силу женская магия. Поэтому в начале месяца будут открыты возможности для всего, что касается отношений, дома, семьи и любви», — объяснила эксперт. Никольская предупредила, что энергию магического времени следует направлять на позитивные цели. Если попробовать кого-то разлучить, можно потерять здоровье. В середине лета настанет хорошее время для одиноких. Солнце будет находиться в знаке Рака, который отвечает за дом и отношения. Найти вторую половину поможет Венера — планета привлекательности. Она перейдет в положение Близнецов — легкого, коммуникабельного и невероятно обаятельного знака. Встретить любовь станет возможным везде: от улицы до соцсетей и сайта знакомств.

Фото: Экспонат на выставке «Под знаком зодиака» в Историческом музее в Москве / РИА «Новости»

«С 13 июля Сатурн начнет пятиться назад. Это продолжится до 8 ноября. В этот период потребуется внимание для вопросов, которые нуждаются в структуре и четкости. Жизнь заставит избавиться от лишнего», — рассказала астропсихолог. В июле ретроградность Сатурна встретится с обратным движением Меркурия — с 18 июля по 11 августа. У представителей разных знаков появятся новые возможности: через старых друзей, знакомых, коллег, с которыми люди начнут случайно пересекаться. Это поможет взглянуть на ситуации из прошлого под другим углом. На конец июля придется череда неприятных аспектов, предупредила Никольская. Она посоветовала отложить путешествие в новое место. Однако поездка в локацию, где человек уже побывал, будет полезна. При этом нужно морально подготовиться к различным несостыковкам, задержкам, опозданиям и другим мелким неприятностям. «Ч 18 июля по 11 августа не рекомендую ничего покупать. Серьезные и важные сделки будут несостоятельными. Исключение — если человек согласовал ее заранее, а в период ретроградного Меркурия просто ее подтверждает. По возможности лучше перенести дела на август», — порекомендовала эксперт.

Фото: Science Museum/ASTC100115 / www.globallookpress.com

Гороскоп по всем знакам зодиака на июль 2025 года С прогнозом 360.ru помогла астронумеролог Наталья Дмитриева. Овен В июле у Овнов исполнится мечта. Месяц наполнен событиями. Важно в этом не потеряться. Телец Этих представителей стихии Земля ждет масса контактов и выгодных сделок. Нужно постараться не потеряться в них и выбрать для себя лучшее. Дмитриева рекомендовала проверять информацию, прежде чем начинать новый проект. Близнецы Близнецы освоят новые инструменты работы, связанные с гаджетами и технологиями. Есть вероятность встретить партнера-иностранца и заключить брак по большой любви. Астронумеролог посоветовала в это счастливое время иногда возвращаться на землю, чтобы свериться со своими планами на жизнь. Рак В июле Раков ждут глобальные изменения в профессиональной деятельности. Будет радовать личная жизнь. В целом месяц окажется счастливым.

Фото: Science Museum/ASTC100111 / www.globallookpress.com

Лев Велика вероятность, что в июле Львы начнут по-новому строить жизнь — буквально с чистого листа. В это время важно применять свои таланты и реализовываться, а не просто мечтать и говорить о планах, и тогда все получится. «Период с 14 по 21 июля будет хорошим для Львов. Проявят себя, их заметят и оценят. Это время подойдет для планирования больших проектов, особенно если они связаны с новыми навыками и обучением», — объяснила Никольская. Дева В июле поступит столько предложений, что выбор окажется затруднительным. Обычно Девы к этому привычны, поэтому со всем справятся, рассказала Дмитриева. «Самое время реализовать все, что связано со здоровьем и планами, которые Девы обдумывали с октября–ноября 2024 года», — отметила Никольская. Весы В середине лета Весы научатся чему-то, что расширит их горизонты. В этот период важна помощь близких. Кроме того, Весы станут заметны за счет их природного обаяния, правильного подхода к людям и компромиссу с внешним миром.

Фото: Science Museum/ASTC100111 / www.globallookpress.com

Скорпион В июле Скорпионов ждет встреча с прошлым, и для них это станет нелегкой задачей. Эксперт Дмитриева посоветовала не рефлексировать — тогда этот процесс пройдет легче. «У представителей знака появится возможность существенно повысить материальное положение. Возможно, они много заработают», — добавила Никольская. Стрелец Для Стрельцов станет временем возможностей и реализации планов. Им останется только выбрать нужное, чтобы в будущем высоко взлететь. Козерог Козерогам нужно переосмыслить жизнь. В середине месяца завершится какой-то важный этап. Его стоит серьезно обдумать, чтобы понять, куда двигаться далее. Может поступить предложение, от которого сложно отказаться. Если оно появится в первой половине июля, на него нужно соглашаться без раздумий — из этого получится хорошая история.

Фото: www.globallookpress.com

«Если это случится с 18 до 21 июля, то пока Солнце находится в знаке вашего партнерства, это предложение тоже можно рассмотреть, но дать себе время подумать более серьезно и основательно», — посоветовала Никольская. Водолей Представителей этого знака ждет путешествие и отдых. В личной жизни все в порядке. Любые проекты по инвестициям стоит отложить на август. Рыбы В жизни Рыб появятся вопросы в сфере партнерства. Если они давно тянули человека назад, то их следует закрыть в середине этого лета. «Ожидаются интересные знакомства. Если Рыбы одиноки, то в июле они могут найти любовь», — подытожила Никольская.