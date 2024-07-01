Сегодня 15:39 Работа с собой и время для риска. Гороскоп на июль 2024 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

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Наступил июль — приятное время для решения задач и творческой деятельности. В этот период представители разных знаков зодиака будут много трудиться, находить баланс между карьерой и личным пространством, рисковать и заново оценивать прошлый опыт.

Что готовит июль 2024 всем знакам зодиака В июле знакам стихии Огня будет трудно думать и принимать решения. Поэтому второй месяц лета станет идеальным временем для получения знаний, новой информации, опыта. Лучше стараться воздерживаться от критики других.

Знакам стихии Воздуха можно участвовать в рискованных проектах. Сделки в этот период будут выгодными, а все тайное станет явным. Но не стоит бросаться в крайности и складывать яйца в одну корзину.

Знакам стихии Воды рекомендуют продумать стратегию или тактику достижения своей цели. Именно в это время люди поймут, что для желаемого надо чем-то жертвовать.

Июль для знаков стихии Земли будет живым и активным. Перед многими в этот период встанет вопрос баланса работы и личной жизни, карьеры или любви. И им придется выбирать! Кроме того, это прекрасное время для решения бюрократических вопросов в госучреждениях.

Фото: Freepik

Гороскоп по знакам зодиака на июль 2024 года С составлением гороскопа для представителей всех знаков зодиака 360.ru помогла астронумеролог Наталья Дмитриева. Овен Марс до 11 июля будет в первом доме Овнов. Это даст огромную энергию и энтузиазм, что прикует внимание к Овнам. Их увидят и заметят, рассказала Дмитриева. «В июле Овны могут сделать много всего полезного. Юпитер весь месяц будет направлять их к духовному развитию. Захочется чему-то обучиться и посмотреть на многие вещи с другой стороны», — отметила эксперт. С 15 июля и до конца месяца Солнце даст возможность реализовать творческие проекты.

Фото: Freepik

Телец «Марс в 12-м доме будет требовать от Тельцов погружение в себя, что вызовет у них желание отгородиться от мира. Захочется разгадать чужие тайны», — подчеркнула астронумеролог. Юпитер окажется в первом доме, что добавит представителям знака желания погрузиться в себя, пофилософствовать. До 15 июля Солнце будет находиться во втором доме. В это время Тельцы захотят больше зарабатывать, проводить время с семьей и создавать комфорт и уют.

Не сдерживайте себя, это подходящее время! Наталья Дмитриева Астронумуролог

Близнецы До 11 июля Марс будет находиться в 11-м доме Близнецов и даст представителям этого знака большую протекцию сильных мира сего или помощь от влиятельных людей, сообщила собеседница 360.ru. «Придет крутой денежный результат. Юпитер в 12-м доме даст возможность побывать в дальних странах, а Солнце в третьем доме позволит действовать ярко и дерзко», — добавила эксперт.

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Рак До 11 июля Марс будет в 10-м доме Раков. Это поможет подняться по карьерной лестнице. «Только не ходите по головам», — предупредила Дмитриева. Юпитер будет в 11-м доме. В это время Раки захотят поработать над внутренним состоянием и много заработать. Результат превзойдет все ожидания, заверила астронумеролог. Солнце в четвертом доме позволит чаще бывать с близкими.

Лев До 11 июля Марс будет в девятом доме Львов. В это время можно обучиться чему-то, что сильно пригодится в будущем. «Юпитер пройдет по 10-му дому, поэтому карьера пойдет в гору. Может измениться социальный статус: например, человек станет мужем или женой», — рассказала эксперт. Солнце в пятом доме позволит сблизиться с детьми и развить таланты.

Фото: Freepik

Дева До 11 июля Марс будет в восьмом доме Дев. Дмитриева посоветовала не рисковать понапрасну, избегать стрессовых ситуаций, чтобы не оказаться втянутым в конфликт. «Если человек ждет наследство, то оно точно придет в июле. Юпитер пройдет по девятому дому, поэтому Девы могут начать дорогое и сложное обучение, которое через годы даст прекрасные результаты», — отметила эксперт.

Интересно Солнце, проходя через шестой дом, нагрузит работой и даст победу в суде. Солнце, проходя через шестой дом, нагрузит работой и даст победу в суде.

Весы До 11 июля Марс будет находиться в седьмом доме Весов. В это время им может повезти в крупных сделках. Дмитриева посоветовала быть сдержаннее в отношениях с партнером и не доводить дело до конфликта — тогда пылкие чувства принесут радость. Юпитер будет идти по восьмому дому и заставит заглянуть вглубь себя. Это время, когда можно начать работать с психологом, астрологом. Солнце, проходя седьмой дом, придаст яркости отношениям и принесет биснес-идеи.

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Скорпион Марс до 11 июля будет в шестом доме Скорпионов. «Работы будет непочатый край! Зато в это время Скорпионы победят всех врагов, досрочно выплатят кредиты и выиграют все суды», — рассказала Дмитриева. Юпитер будет идти по седьмому дому. Это принесет тому, кто одинок, партнера, а Скорпионам, уже состоящим в отношениях, — укрепление уз. Солнце, проходя шестой дом, улучшит дела на работе.

Стрелец Марс до 11 июля будет в пятом доме Стрельцов. Дмитриева порекомендовала им быть терпимее к детям и не критиковать их, а также беречь отношения. «Юпитер, идя по шестому дому, добавит работы и улучшит отношения в коллективе. Солнце в девятом доме укрепит отношения с отцом и даст путешествие в далекие места», — добавила эксперт.

Фото: Freepik

Козерог Марс до 11 июля будет в четвертом доме Козерогов. Представители этого знака будут фонтанировать креативными идеями. Тогда же многие Козероги задумаются о покупке машины. Юпитер пройдет по пятому дому, поэтому Козероги могут зачать детей или начать новые романтические отношения. Солнце в девятом доме может подарить путешествие в дальние страны.

Фото: Mary Evans Picture Library / Global Look Press

Водолей «Марс до 11 июля будет в третьем доме, что придаст Водолеям смелости в решении любых вопросов. Будет много передвижений», — заверила Дмитриева. Юпитер, проходя четвертый дом, может дать представителям знака новую недвижимость или улучшить отношения с мамой. Солнце в 11-м доме подарит статусных друзей, сообщила астронумеролог.

Фото: Mary Evans Picture Library / Global Look Press

Рыбы Марс до 11 июля будет во втором доме, поэтому Рыбы направят свои усилия на заработок. Дмитриева посоветовала в этом стремлении не забыть о близких. «Юпитер будет проходить третий дом. В июле Рыбы приложат максимум усилий, чтобы добиться желаемого», — уточнила эксперт. Солнце заставит представителей этого знака обратить внимание на себя и отдохнуть.