01 февраля 2025 11:57 Конец ретроградному Марсу. Гороскоп по знакам зодиака на февраль 2025 года 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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Февраль, как известно, самый короткий месяц года. Тем не менее он принесет много разных событий, ведь к 24-му числу Марс прекратит свое ретроградное движение. Чего ждать всем знакам зодиака в конце зимы 2025 года, выяснил 360.ru.

Гороскоп по знакам зодиака на февраль-2025 Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль для 360.ru составила астронумеролог Наталья Дмитриева. Овен Февраль даст представителя этого знака определенную стагнацию в рабочей сфере. «Вы будете романтичны, можете мечтать об отдыхе, может быть, даже о дальних странах и морях», — отметила Дмитриева. Овны будут фонтанировать творческими идеями. Появится желание петь, танцевать. И февраль 2025 года будет подходящим для этого временем. В конце месяца, 24-го числа, когда закончится ретроградный Марс, вероятно, будут знакомства с людьми, которые останутся с Овнами надолго. Появятся перспективы и новые смыслы. «Последний зимний месяц будет для представителей этого знака спокойным. А вот март даст им прикурить», — добавила эксперт.

Фото: Katharina Hild/http://imagebroker.com/#/search / Global Look Press

Телец Последний месяц зимы для Тельцов будет странным. Могут происходить непредсказуемые события. «Спокойно принимайте любые перемены — позитивные или негативные. С 20-х чисел февраля события будут вас только радовать: ожидаются хорошие новости», — рассказала астронумеролог. По словам Дмитриевой, у Тельцов появится возможность отправиться в дальнюю поездку, которая будет по душе. Близнецы Февраль для Близнецов начнется с романтических событий. Возможно, они встретят партнера, который останется надолго. «Этот партнер может вас активно добиваться. Обязательно проверяйте тех, кто находится рядом», — посоветовала Дмитриева. После 13 февраля настанет время странных альянсов. К концу месяца возрастет рабочая активность Близнецов. Кроме того, возможна поездка в дальние страны.

Фото: Wang Lei/Xinhua / Global Look Press

Рак Для Раков последний месяц зимы выдастся сложным: пропадет желание работать, снизится интерес ко всему. «Все захочется отложить на потом. В этом виноват ретроградный Марс. Хорошая новость в том, что скоро его ретроградность закончится», — успокоила астронумеролог. В середине месяца ситуация немного выровняется. Ракам нужно быть внимательными к здоровью и самочувствию. В конце месяца настанет непростой рабочий период. Изменения произойдут на работе и в личном окружении: какие-то люди уйдут из жизни Раков насовсем. «Посоветую больше отдыхать, потому что психологический комфорт в такие периоды очень важен», — подчеркнула Дмитриева.

Фото: Global Look Press / Global Look Press

Лев Для представителей этого знака февраль обещает быть неординарным. Он начнется с финансовых проблем, вызванных переменами в личной и профессиональной сферах.

Будьте готовы к неожиданным вещам. Наталья Дмитриева

В феврале Львам будет трудно в рабочей сфере, когда дело остановится. Для начала движения придется расставить приоритеты. В середине месяца может поменяться состав семьи: например, кто-то женится или родится, кто-то с кем-то съедется. «Окончание периода ретроградного Марса окажется для Львов весьма сложным. Уделяйте внимание здоровью, больше отдыхайте и правильно питайтесь», — порекомендовала Дмитриева.

Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com / Global Look Press

Дева Последний месяц зимы будет для Дев напряженным, это касается личной жизни и работы. «Важно заложить хороший фундамент в феврале, чтобы это пошло на пользу представителям знака в марте», — отметила Дмитриева. Как никогда важно следить за здоровьем: правильно питаться и больше времени проводить на свежем воздухе. В середине месяца Дев ждут новые знакомства — деловые и дружеские.

Интересно До 20 февраля лучше не делать необдуманных больших покупок и не заключать важных сделок. До 20 февраля лучше не делать необдуманных больших покупок и не заключать важных сделок.

В конце месяца, когда Марс перестанет быть ретроградным, у представителей этого земного знака отроется второе дыхание.

Фото: Michael Szönyi/imageBROKER.com / Global Look Press

Весы Этому знаку в феврале будет сопутствовать удача. Месяц окажется богат на творчество и личные проекты. Последуют новые знакомства, многие пойдут с Весами на контакт. Это принесет хороший результат в бизнесе в марте.

В феврале будет время для поиска новых партнеров по работе, вторых половин. Наталья Дмитриева

С романтическим партнером, которого Весы найдут в феврале, можно будет построить прекрасные отношения. Они закончатся браком. Скорпион В феврале Скорпионы активно поработают, сделают много дел: по дому, в семье, быть может, закончат долгожданный ремонт. Месяц пройдет под эгидой улучшения внутреннего состояния и комфорта. «В конце зимы Скорпионы смогут изменить жизнь буквально за два часа. Например, сменить жилье или переехать в другое место», — пояснила астронумеролог.

Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com / Global Look Press

Стрелец Февраль обяжет Стрельцов взаимодействовать с большим числом людей. Этот месяц подойдет для бизнеса, важных поездок, обучения. «Чем больше людей встретят Стрельцы, тем больше связей у них будет. Они сыграют в плюс в марте», — рассказала Дмитриева. Именно 24 февраля Стрельцов ждет успех в переговорах с партнерами. Но Дмитриева посоветовала беречь здоровье. Козерог Для Козерогов февраль выдастся неторопливым месяцем, однако успех в карьере придет все равно. «Придется останавливаться на каждом повороте, закрепляться на каждом шагу. Будьте внимательными на работе: не исключены козни и интриги», — предупредила эксперт. После 24 февраля важный для Козерогов проект двинется вперед, в будущем он будет стремительно развиваться.

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com / Global Look Press

Водолей Последний зимний месяц пройдет спокойно для представителей этого знака. Дома воцарятся мир и покой, будет ощущение, что вы в крепости. А вот в профессиональной сфере Водолеи ощутят себя иначе.

В феврале не стоит начинать новые проекты — они могут оказаться убыточными. Внимательно рассматривайте новых людей в свою команду. Наталья Дмитиева

Кроме того, февраль — не время для личных знакомств. Астронумеролог посоветовала Водолеям быть аккуратными с деньгами: лучше отказаться от вложений и кредитов на этот период. Рыбы Для Рыб февраль будет эмоционально нестабильным периодом. Начнется череда дней рождения представителей этого знака, но батарея окажется практически на нуле.

Укрепляйте свое здоровье и иммунитет. Наталья Дмитриева

В середине месяца ожидается много приятных встреч. Рыбы переосмыслят жизнь во многих сферах. С 15 по 20 февраля астронумеролог призвала быть аккуратнее на дорогах. В этот период будет велик риск получить травму. С 24-го числа Рыбы почувствуют второе дыхание, силы вернутся. В марте все наладится окончательно, пообещала эксперт. Наконец, весь месяц нужно быть внимательнее к деньгам: не вкладываться в сомнительные проекты, не совершать крупных покупок.