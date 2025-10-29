Сегодня 14:31 Глупый звонок перевернул всю жизнь: как лжецелители богатели на горе россиян в прямом эфире 0 0 0 Фото: Mary Evans Pictrure Library / www.globallookpress.com Интересное

В 2003 году в России появился кабельный телеканал «Телевизионный дамский клуб». Задумывался он как источник полезных советов для женщин, но в итоге превратился в площадку для гадалок и целителей. В эфире экстрасенсы исцеляли руками прямо через экран. Они якобы снимали головную боль, избавляли от алкоголизма и даже выводили камни из почек. Многие зрители искренне верили им и несли деньги в надежде, что те решат все их проблемы.

«Ко мне обращаются миллионы». Как россиян лечили в прямом эфире и почему они в это верили Разбор самой популярной передачи на канале дамского клуба сделала Lenta.ru. Речь идет о шоу «Ваш личный психолог», (другое название — «Ваш личный парапсихолог»). Самое интересное, что выходило оно в прямом эфире. Одним из постоянных участников был Алмаз Индиго, который обещал исцелить зрителей от всех болезней. Его выступления всегда начинались с перечисления всех его титулов.

У нас в гостях прорицатель, ясновидящий, знахарь, ведун, целитель, магистр Янтарной звезды и маг, единственный представитель бриллиантовой расы на Земле Алмаз. ведущая программы «Ваш личный психолог»

В одном из выпусков Алмазу позвонила 55-летняя Нина. Она попросила целителя проверить, есть ли на ней негатив. Индиго заглянул в стеклянный шар и заявил, что негатив есть, причем кармический. «Скажите, а вы можете назвать себя самой счастливой?» — спросил он у зрительницы. Она ответила отрицательно. «Поэтому у вас отрабатывается кармический негатив», — объяснил ей ясновидящий.

Индиго попросил собеседницу поднять левую руку и поднести ее к экрану телевизора. Затем он взял нож и начал размахивать им в воздухе. Другой рукой он делал движения вверх и вниз. «Я счистил сейчас с вас негатив», — сказал он, обращаясь к Нине.

Целитель отметил, что корень всех проблем женщины кроется в ее имени. Он посоветовал как можно быстрее его сменить и пригласил на личную встречу. Там он пообещал помочь избавиться от кармического негатива. Во время беседы с другой зрительницей Индиго заметил ту же проблему. Женщина рассказала, что ее сын Алик никак не может найти себе невесту. «Имя ему не подходит, ему тоже нужно сменить имя», — сказал он. Для Светланы, у которой не ладились дела с бизнесом, целитель провел другой ритуал. Он взял камень в одну руку и, делая пассы другой, открыл ей энергетический канал удачи и успеха в торговле.

Все звонки, хочу отметить, бесплатные. Поэтому не бойтесь, что с вас снимут какие-то большие деньги. Алмаз Индиго

Однако на экране мелькали номера телефонов для прямого эфира, а под ними мелким шрифтом указывалась стоимость минуты разговора — 75 рублей без НДС. Ясновидящий пугал зрителей некротическими привязками, порчей и другими страшными эзотерическими диагнозами, которые необходимо срочно «лечить». Его упоминания, например, о том, что человек не сможет ходить, наводили ужас. На этом фоне ведун приглашал доверчивых россиян к себе на личные сеансы, чтобы «получше» разобраться в проблеме. «С такими проблемами, как ваша, ко мне обращаются миллионы людей», — говорил он.

«Очищаем вас». Странные практики телевизионных экстрасенсов В программе «Ваш личный психолог» приняли участие десятки людей, которые утверждали, что обладают паранормальными способностями. Некоторые приходили и «работали» парами, как, например, целительницы Ангелина и Лейсан. Они заявляли, что могут лечить головные боли, аритмию, бронхит, цистит, эндометриоз, простатит, неврозы, депрессию, бессонницу и другие болезни на расстоянии.

В одном из выпусков 49-летняя Вера обратилась за помощью к целительницам, чтобы они вылечили ей больной зуб. Женщины громко дышали и делали странные движения руками на протяжении нескольких минут.

Позвонившая не смогла ответить, стало ли ей легче. Лейсан посоветовала прополоскать рот соленой водой, а Ангелина отметила, что боль нужно лечить иначе и не в прямом эфире. Другой яркий пример — обращение к дамам мужчины по имени Александр. Он признался, что изменил жене. После этого мужчина стал злоупотреблять алкоголем и столкнулся с проблемами в интимной жизни. Ангелина и Лейсан без колебаний заявили, что виной всему порча. По их словам, Александр подвергся проклятию от женщины, с которой он изменил жене. Затем они начали проводить магические ритуалы руками, утверждая, что это поможет Александру. В числе других парапсихологов была шаманка Джумане, которая с трудом говорила по-русски и заикалась. Целительница Амина пела песни на непонятном языке и бросалась камнями. А ясновидящая Ирина любила добавлять к словам уменьшительно-ласкательные суффиксы. Живот у нее всегда был животиком, стресс — стрессиком, негатив — негативчиком.

Другой популярной на ТДК эзотерической передаче была программа «Тайное станет явным», где целительницы дистанционно не только избавляли от болей в спине и желудке, но и обнаруживали вывихи и тут же их вправляли. Как это попало на телевидение? О телецелителях с канала ТДК заговорили в 2010 году. Тогда ведущий популярного YouTube-шоу +100500 Максим Голополосов обратил внимание на отрывок программы. В ролике телецелитель Алмаз Индиго заметил у зрительницы «затемнение в области печени».

У вас там сидит сущность в виде гномика. Я сейчас это почищу, уберу. Алмаз Индиго

«Сущность в виде гномика? Это что вообще за *****? Как это попало на телевидение? Как вообще такую ******* можно пускать в эфир?» — возмутился увиденным Голополосов После выхода выпуска +100500 ролик с Индиго стал мемом. Фото целителя начали использовать, чтобы высмеивать лжеэкстрасенсов, а его фраза «сущность в виде гномика» вошла в обиход для описания необычных явлений. Комментаторов развеселила оговорка Индиго. Вместо слова «почищу» он сказал «почистию». «Ладно, пойду зубы почистию», — шутили пользователи.

Пользователи, впечатленные Индиго, поспешили посмотреть другие выпуски программы «Ваш личный психолог». В Сети они делились самыми смешными моментами передачи.

Отрывок передачи с ясновидящей Любавой набрал десятки тысяч просмотров на YouTube. В нем она увидела у одной из зрительниц «сущность в форме змейки» в области матки. Интересно, что в передаче ТДК снимались два Алмаза Индиго. Один из них — целитель, прославившийся благодаря шоу Макса +100500. Однако после того, как о нем узнал весь Рунет, он неожиданно исчез с канала.

На его место пришел другой Алмаз — тот самый «единственный представитель бриллиантовой расы на Земле», объяснявший проблемы большинства зрителей тем, что им не подходит имя.

Видео, в котором второй Алмаз Индиго обещал помочь зрительнице с тяжелой болезнью, привлекло более 80 тысяч просмотров. Он размахивал одной рукой, держа камень в другой.

Сейчас вы почувствуете, как будто сзади вас кто-то стоит. Я к вам направил специально ангелов-целителей, которые сейчас будут вас наполнять целительной энергией. Алмаз Индиго

В интернете многие не верили в сверхъестественные таланты целителей. Их называли актерами и шарлатанами, обчищающими карманы, и оставляли под постами едкие комментарии.

Но были и те, кто верил в их силу. И для этого прикладывалось немало усилий. Иллюзию реальной помощи создавали с помощью инсценированных звонков. Чаще всего их делали сотрудники канала, которые использовали специальные программы для изменения голоса. Чтобы создать впечатление реальности, они применяли различные уловки, включая искусственные помехи во время разговора. К сожалению, часть зрителей в силу разных обстоятельств клевала на эту удочку: они звонили по указанным номерам и отдавали «экспертам» все свои деньги. Если у доверчивых клиентов не было нужной суммы, целители предлагали взять кредит или занять у знакомых.

Одна из зрительниц рассказывала, что сначала ее спрашивали о проблеме, с которой она хотела бы обратиться к целителю. Затем назвали стоимость консультации — 20 тысяч рублей. Во время сеанса целитель сказал, что ее случай сложный, и попросил больше денег. По словам другой зрительницы, она обратилась к экстрасенсам, потому что в рекламе говорилось о бесплатном звонке. Однако в процессе выяснилось, что консультация стоит 12 тысяч рублей. На ее слова о том, что такой суммы у нее нет, ей посоветовали занять деньги, сказав: «Это же ваше счастье».

Эти люди знают свое дело и наживаются на людском горе. пострадавший телезритель

Еще одна женщина назвала программу «редким лохотроном». Она рассказала о своей подруге, у которой были проблемы. Ее уверяли, что на ней порча, предлагали провести ритуал с тремя яблоками, но самым главным было перечислить 27 тысяч рублей. В 2017 году в ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале показали истории людей, пострадавших от псевдоцелителей. Одна из героинь, Тамара, потеряла крышу над головой после звонка лжегадалкам. Чтобы расплатиться с ясновидящими, она продала свою квартиру. Другая участница, Людмила, едва не покончила с собой, потому что ей пообещали, что ее смерть поможет исцелить родных.

Одна минута глупого звонка перевернула всю мою жизнь. <…> Казалось бы, умная женщина, грамотная, не могу понять, как я могла поверить. пострадавшая от аферистов

Злоумышленники всегда прибегали к запугиванию, убеждая жертв, что если они не переведут деньги, то им или их близким будет причинен вред. «Внушить человеку [что-либо] сложности не представляет. Для того чтобы внушаемость повысить, надо повысить уровень тревожности, и <…> потом можно им управлять», — объяснил в эфире программы «Мужское/Женское» врач-психиатр Зураб Кекелидзе.