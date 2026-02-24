Сегодня 04:35 Глобальная перезагрузка и прорыв для России. Что ждет мир в конце февраля 0 0 0 Фото: Katharina Hild/http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com Интересное

В феврале 2026 года Россию и мир ждут судьбоносные решения, глобальные развороты и скрытая борьба за власть. Известный астролог Тамара Глоба предупредила, что именно сейчас запускаются процессы, которые будут влиять на жизни людей в течение многих лет.

Борьба свободы против власти В феврале космические ритмы кардинально изменятся. К концу месяца, после солнечного затмения 17 февраля, усилится борьба народов за волю и самоопределение, обострятся военные и политические процессы. Но все эти кризисы откроют перед человечеством новые возможности, рассказала астролог в своем сообществе «Центр Тамары Глоба». «Время 2026 года, года Огненной Лошади <…> — это период перестановок не только во власти, но и когда старые структуры, отжившие свое, треснут и придет время перемен. Крупных перемен, которые будут развиваться в последующие годы», — отметила она. Сам февраль пройдет под знаком свободолюбивого и непредсказуемого Водолея, а значит стоит ждать борьбы противоположностей. Пока элиты и власть имущие будут укреплять контроль и пытаться установить новые порядки, мир будет стремиться к переменам и свободе.

Это время переговоров, распада старых союзов и заключения новых, когда человечество будет выбирать между конфронтацией и сотрудничеством. В остальном же людям стоит помнить, что действовать нужно смело, но взвешивать риски и не терять голову, встречая перемены с открытым сердцем.

Что ждет Россию в конце февраля Глоба предупредила, что в конце февраля ожидаются серьезные трудности, но не уточнила, какие именно. Она призвала не терять бдительности и быть готовыми к резким изменениям, ведь Россия окажется в эпицентре мировых событий, связанных с переговорами и поиском союзников. Это время, когда будут заложены отношения и события, которые будут развиваться годами. Наступает период стратегического поворота, когда Россия продемонстрирует способность к прорыву в ключевых сферах. Все эти процессы будут происходить на фоне трансформации политических альянсов и экстренном формировании новых союзов, основанных не на идеологии, а на прагматизме. Парад пяти планет как символ перезагрузки Февраль завершится уникальным астрономическим явлением — парадом пяти планет 28 февраля. Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Юпитер выстроятся в ряд над эклиптикой, что символизирует системную перезагрузку.

Глоба отметила, что это время смены технологических парадигм: перехода на новые финансовые платформы, обновления структуры занятости и трансформации социальных мессенджеров. Такое расположение планет повлияет не только на мировые события, но и на отдельно взятого человека, потребовав от людей готовности к переменам и обновлению жизненных сценариев. Это может быть смена работы или переезд в другую страну, а может и пересмотр своих отношений. В любом случае февраль лишь запустит цепочку трансформация, станет началом пути. Критические даты февраля Глоба предупредила, что в третьей декаде следует учитывать специфику следующих дат: ночь с 23 на 24 февраля, вторую половину 25-го, первую половину 26-го, а также 27 и 28 февраля. В эти дни следует проявить особую осторожность, не принимать важных решений, избегать конфликтных ситуаций и рискованных мероприятий. Особенно в ночное время. Лучше отложить дела на утро или день и не искушать судьбу.

Период с 25 до 28 февраля с его Парадом пяти планет — время глобальной системной перестройки. В это время возможны крупные техногенные аварии, резкие перемены в жизненных планах и системные финансовые изменения. Следует проявить осторожность в поездках и во всем, что связано с водной стихией.