Сегодня 15:10 Герой Белого моря. Как поморский кормщик повторил подвиг Ивана Сусанина Поморский кормщик Иван Рябов повторил подвиг Ивана Сусанина 1 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Интересное

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Подвиг Ивана Сусанина на Руси повторяли не раз. Некоторым отчаянным храбрецам даже удалось при этом остаться в живых, как, например, герою архангельской истории Ивану Рябову. Простой кормщик смог одолеть целую шведскую эскадру. Читайте эту удивительную историю в материале 360.ru

Шведская экспедиция в Архангельск 1701 года Начало XVIII века совпало с Северной войной между Шведским королевством и коалицией государств Северной Европы, в числе которого было Русское царство. Противоборство за обладание прибалтийскими землями, господством на Балтийском море и его побережьем длилось два десятка лет и закончилось, как известно, поражением шведов. Но в самом начале этой эпопеи на Белом море произошла одна история. Однажды летом 1701 года к Архангельску выдвинулась эскадра шведских боевых кораблей: три фрегата, два галиона и одна шнява (парусное судно). Всего на бортах было 127 пушек и команда общим счетом более 800 человек. Заправлял всем этим командор Карл Хенрик фон Леве. Незваные гости собрались уничтожить Архангельский порт — в те времена это было единственное морское «окно» России, через который шла торговля с Европой. Также планировали сжечь адмиралтейскую верфь в дельте Северной Двины — в Соломбале — и строящиеся там военные корабли.

Фото: Шняв — небольшое универсальное парусное военное судно, популярное до конца XVIII века, картина Чарльза Брукинга, 1759 год / Викимедиа

Бобыль Иван Седунов Между тем в селе Мудьюга на Зимнем берегу Белого моря жил себе бобыль, то есть одинокий и безземельный крестьянин, Иван Седунов. Занимался охотой и рыбалкой. За что люди прозвали его Рябовым, теперь уже никто точно не знает — то ли за особенности внешности, то ли за удачу в промысле птицы. У небольшого острова Сосновец как раз во время рыбалки на палтуса и треску по заказу местного Никольского монастыря парусник Рябова захватили шведы. Таким же образом попали в плен еще более двух десятков моряков. Сообразно старинной европейской традиции гуманизма, их всех жестоко избили и потребовали выдать кормщиков.

Интересно Кормщиками, или кормчими, в старину называли рулевого, так как руль находился на корме корабля. Такой моряк должен был быть специалистом в навигации, непременно знать лоцию, разбираться в ветрах и течениях, помнить все глубины и мели. Кормщиками, или кормчими, в старину называли рулевого, так как руль находился на корме корабля. Такой моряк должен был быть специалистом в навигации, непременно знать лоцию, разбираться в ветрах и течениях, помнить все глубины и мели.

При помощи толмача (так тогда звали переводчиков) Дмитрия Борисова захватчики выяснили, что кормщик Седунов по прозванию Рябов часто бывал в Архангельске, знает безопасный путь от моря к городским пристаням и тогда еще недостроенной Новодвинской крепости. Под угрозой немедленной смерти мужик согласился стать лоцманом шведов.

Фото: Новодвинская крепость, Архангельск. Гравюра из книги «Путешествие через Московию в Персию» художника-путешественника Корнелиуса де-Брюйна, 1701–1703 года / Викимедиа

Бой у Новодвинской крепости: мель для врага Наконец, 5 июля 1701 года корабли шведов выдвинулись в сторону Архангельска. Всю эскадру посылать побоялись, так что отправились тремя судами, с пушками и солдатами, которых сегодня бы назвали морской пехотой. Решили представиться иностранными купцами и прицепили чужие флаги. Русские подошли было на баркасе, чтобы осмотреть суда гостей. Но быстро заметили солдат, резко развернулись и быстро поплыли к берегу. Шведы поняли, что конспирация провалилась и пустились в погоню. Да только стараниями Рябова два корабля с разбегу крепко налетели на песчаную мель как раз напротив архангельских пушек.

Суда оказались носами к берегу, так что орудия, расположенные по бокам, были совершенно бесполезны. Зато русским ничто не мешало расстреливать неприятеля. Уцелевшие шведы спешно эвакуировались на оставшийся галиот, успев взорвать один корабль. Второй остался законным русским трофеем. Фон Леве здраво оценил ситуацию и решил больше не рисковать — и так потеряли два борта. Шведская эскадра отправилась восвояси.

Интересно После провала архангельской экспедиции Карл Хенрик фон Леве угодил на родине под суд. Расследование затянулось на три года. Только в начале 1704-го, рассмотрев обстоятельства дела, высшие военно-морские чины признали командора невиновным и позволили вернуться на службу. После провала архангельской экспедиции Карл Хенрик фон Леве угодил на родине под суд. Расследование затянулось на три года. Только в начале 1704-го, рассмотрев обстоятельства дела, высшие военно-морские чины признали командора невиновным и позволили вернуться на службу.

Герой Иван Рябов Позже Рябов признавался, что сразу решил посадить шведские корабли на мель, хоть это обещало ему верную смерть. Почти так и случилось: едва корабли застряли, шведы схватили кормчего и толмача и расстреляли их. Но, спасаясь от огня русских, никто не стал проверять, точно ли убили пленных. Кормщику, в отличие от толмача, повезло — в него не попали, но мужик не растерялся и упал, словно подкошенный. Позже незаметно выпрыгнул за борт и доплыл до берега. Вот только свои заподозрили Рябова в предательстве: небось работал на шведов за деньги, а история с мелью — чистая случайность! Рябова отправили в острог.

Фото: Архангел Михаил, покровитель Архангельска, на фоне города, 1741 год / Викимедиа

Герой провел в заключении два месяца, пока в Архангельск лично не прибыл царь Петр I. Он внимательно ознакомился с делом Рябова и приказал архангельскому воеводе князю Алексею Прозоровскому освободить кормщика из-под стражи. Мужика одарили и отправили в Москву. Дальнейших сведений о его судьбе нет. Зато имя Рябова и память о подвиге навсегда остались в истории России. Поморский кормщик стал героем драмы, повести, пьесы и романа. По последней истории в 1982 году сняли девятисерийный фильм «Россия молодая» (хоть и не вполне исторически верный). В честь героя назвали и улицу в Архангельске.