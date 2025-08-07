Генеральный план по Украине раскрыл еще Жириновский. Как политик планировал заставить США замолчать?
Жириновский предлагал ввести Украину в состав России и заставить США замолчать
Пророчества Владимира Жириновского сбывались уже несколько раз — политик назвал почти точную дату начала СВО еще до того, как такое решение озвучил президент России. Теперь же в Сети вновь обсуждают уже настоящий план Жириновского по Украине: слова провидца рисуют яркую картину того, что ждет Киев, Иран, Прибалтику и США.
Украину в состав России
С подробными планами по геополитической ситуации Жириновский выступал на программе у Владимира Соловьева. Начал он с Украины.
Что бы я сделал, чтобы американцы заткнулись? Во-первых, зачистить Украину, никого не спрашивая. Чтобы духу там не было нацистов. И всю ее — в состав России.
Владимир Жириновский
Оружие Ирану и КНДР
Далее Жириновский обратил внимание на Северную Корею и Иран. Политик предложил смелый план — вооружить обе эти страны.
«И сказать американцам: „Ну давай, нападай на КНДР. Или на Иран. Слабо?“. Ничего не смогут они», — объяснил свою идею Жириновский.
Его стратегия заключалась в том, чтобы вооружить эти страны «любым оружием», необходимым для обеспечения их безопасности, причем Иран должен был оплатить расходы за обе страны. Жириновский видел в этом способ бросить вызов США.
Когда ведущий Владимир Соловьев спросил, считает ли политик лучшим ответом на санкции агрессивные действия, Жириновский ответил утвердительно: «Да. Чтобы их напугать. Они нас измором берут, а мы давайте их измором возьмем».
Вопрос Прибалтики
В той же беседе Жириновский предложил решить и вопрос с Прибалтикой. Уже после того, как Украина войдет в состав России, а Иран вместе с КНДР вооружатся.
На этом этапе политик увидел смысл вызвать прибалтийских представителей и приказать им, чтобы за 300 километров от российской границы никогда не было ни одного иностранного солдата.
Владимир Жириновский полагал, что спор с позиции силы Прибалтика проиграет.
Все сделают моментально. Все сделают! Если не сюсюкаться. Конечно, в таком случае там будут стоять натовские танки и самолеты. Они же трусливые. Они же сразу советский указ примут. Все-все принимаем. И вступаем в Советский Союз.
Владимир Жириновский
Жириновский при жизни высказал немало гипотез, которые затем оказывались очень точны. Предсказывал политик и появление Зеленского в президентском кресле — а в 2015 году призвал россиян готовится к мобилизации, частичной.