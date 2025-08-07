Генеральный план по Украине раскрыл еще Жириновский. Как политик планировал заставить США замолчать?

Пророчества Владимира Жириновского сбывались уже несколько раз — политик назвал почти точную дату начала СВО еще до того, как такое решение озвучил президент России. Теперь же в Сети вновь обсуждают уже настоящий план Жириновского по Украине: слова провидца рисуют яркую картину того, что ждет Киев, Иран, Прибалтику и США.

С подробными планами по геополитической ситуации Жириновский выступал на программе у Владимира Соловьева. Начал он с Украины.

Что бы я сделал, чтобы американцы заткнулись? Во-первых, зачистить Украину, никого не спрашивая. Чтобы духу там не было нацистов. И всю ее — в состав России.

Оружие Ирану и КНДР

Далее Жириновский обратил внимание на Северную Корею и Иран. Политик предложил смелый план — вооружить обе эти страны.

«И сказать американцам: „Ну давай, нападай на КНДР. Или на Иран. Слабо?“. Ничего не смогут они», — объяснил свою идею Жириновский.

Его стратегия заключалась в том, чтобы вооружить эти страны «любым оружием», необходимым для обеспечения их безопасности, причем Иран должен был оплатить расходы за обе страны. Жириновский видел в этом способ бросить вызов США.

Когда ведущий Владимир Соловьев спросил, считает ли политик лучшим ответом на санкции агрессивные действия, Жириновский ответил утвердительно: «Да. Чтобы их напугать. Они нас измором берут, а мы давайте их измором возьмем».