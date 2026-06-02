Фиаско небесного гиганта. История богатыря «Святогора» и его создателя

Самолет «Святогор» авиаконструктора Василия Слесарева обещал стать самым большим бомбардировщиком в мире. Машина исполинских размеров должна была совершать долгие беспосадочные перелеты и нести тонны груза. Однако 110 лет назад гигант так и не смог взлететь, его создатель погиб при странных обстоятельствах, а чертежи и разработки машины похитили.

Биография Слесарева Василий Слесарев родился в августе 1884-го в селе Следнево Смоленской губернии. Купеческий сын, он, как и братья, получил высшее образование: отец отправил его в Московское Императорское Комиссаровское техническое училище. Окончив его, парень поступил в Санкт-Петербургский электротехнический институт. Задержаться в столице надолго не удалось — из-за участия в студенческих волнениях Слесарев бежал в родное село. Оттуда отец выпроводил сына за границу в Дармштадтское высшее техническое училище. За время учебы русский студент изобрел и изготовил приборы для изучения полета насекомых, в том числе высокоскоростную кинокамеру. С дипломом I степени Слесарев за год окончил Императорское техническое училище и начал работать с ученым-механиком — основоположником гидро- и аэродинамики Николаем Жуковским. Он привлек талантливого выпускника к созданию аэродинамической лаборатории при Петербургском политехническом институте.

Фото: Комплекс зданий Императорского Московского технического училища / Публичное достояние

По проекту Слесарева построили на тот момент самую совершенную в мире испытательную аэродинамическую трубу: два метра диаметром, скорость воздушного потока — 20 метров в секунду, то есть 72 километра в час. В те времена это равнялось быстроте пассажирского поезда или автомобиля. Позднее изобретатель добрался до отметки 50 метров в секунду — 180 километров в час. Слесарев принимал участие в аэродинамических продувках деталей и узлов самолетов Игоря Сикорского «Русский витязь» и «Илья Муромец», даже создал для последнего «определитель земной скорости». Работал над улучшением летных характеристик боевых машин типа французских Nieuport и Farman.

Фото: Василий Слесарев / Публичное достояние

Рождение гиганта Талантливый инженер просто не мог не задуматься о создании собственной летающей машины. И в 1913 году Слесарев начал разработку огромного биплана с двумя большими винтами по шесть метров в диаметре. Колеса у этой махины тоже были немаленькими: носовое — полтора, а четыре задних — по два метра. Размах крыльев новой машины тоже был огромный: верхние — 36, а нижнее — 30 метров, общей площадью 280 квадратных метров. Пустой самолет весил больше трех тонн, а с полезной нагрузкой и экипажем его масса доходила до шести с половиной тысяч килограмм. Длина машины была 21 метр. В утробе гиганта — буквально внутри фюзеляжа, для легкости обслуживания — конструктор придумал расположить пару двигателей Mercedes мощностью по 300 лошадиных сил. Они должны были вращать большие пропеллеры диаметром пять с половиной метров с частотой до 400 оборотов в минуту.

Фото: Расчетные данные бомбардировщика «Святогор» / 360.ru

Такая невысокая скорость была не ошибкой, а конструкторским расчетом: воздушные винты большого диаметра с малой частотой вращения должны повысить взлетные характеристики и увеличить дальность полета. Во время Второй мировой войны это подтвердили авиаконструкторы Германии. Но это будет потом. А тогда началась Первая мировая, и Россия отчаянно нуждалась в боевых самолетах. Слесарев, который задумывал свое детище как пассажирское судно для перелетов из Петербурга во Владивосток и обратно, решил делать бомбардировщик.

Фото: Слесарев у «Святогора» / Публичное достояние

Как самолет стал «Святогором» Оставалось найти деньги. Отечество и государь не спешили становиться спонсорами. Видимо, конструктор не догадался соорудить модель. Вот создатель «Царь-танка» Николай Лебеденко сообразил: заводная машинка понравилась государю, и он раскошелился на 210 тысяч рублей из личных средств. И маленький танк, кстати, так и не вернул создателю. Слесарев рискнул было обратиться к главе Императорского военно-воздушного флота — великому князю Александру Михайловичу. Просил всего ничего — хотя бы 10 тысяч рублей. В ответ получил: «затрата на достройку этого аппарата даже самой ничтожной казенной суммы является недопустимой». При этом тот самый аппарат повелели назвать именем былинного богатыря Святогора. В принципе, это было логично: легендарный воитель, как и самолет, был исполинских размеров: «выше леса стоячего, ниже облака ходячего», даже земля его с трудом держала. Плюс Святогор обладал колоссальной силой. К тому же это продолжило бы логику названий русских самолетов вслед за «Ильей Муромцем».

Фото: Самолет «Илья Муромец», Корпусном аэродроме в Санкт-Петербурге / Публичное достояние

Авиация России в Первую мировую войну Надо сказать, что рачительный князь Александр Михайлович руководил не просто российским воздушным флотом, но и вообще его созданием. Начальствовал интересно: повелел закупать аэропланы и моторы к ним за рубежом, во Франции. Русских же авиаконструкторов и заводы сознательно лишали крупных госзаказов и субсидий. Все это дело сопровождалось огромными откатами и переплатами через цепочки посредников. Ранее князь возглавлял Главное управление торгового мореплавания и портов, а потом — Особый комитет по усилению военного флота. Оба эпизода характерны бурным воровством, в том числе из средств благотворителей на постройку кораблей. Именно благодаря деятельности князя русская армия вступила в войну с огромным дефицитом современной техники. За самолеты Россия платила французам самую высокую цену в Европе — миллионами золотых рублей. При этом покупки приходили с колоссальным опозданием. А то и вовсе «терялись» в дороге. Но никто же не думает, что родню императора кто-то наказал?

Фото: Великий князь Александр Михайлович Романов, 1911 год / Публичное достояние

Постройка «Святогора» Помощь проекту Слесарева пришла от польского графа — авиатора Марка Малынского. Он передал невероятную по тем времена сумму — 100 тысяч рублей. Для понимания масштаба: в 1914 году корова стоила примерно шесть червонцев, а новый самолет — около 10 тысяч. В пересчете на нынешние деньги взнос превышал 150 миллионов. Слесарев добавил к деньгам мецената свои сбережения, и началась работа, а с ней и первые трудности. Сначала решали проблемы с трансмиссией. Потом никак не могли найти нужные двигатели Mercedes. Попытались приспособить моторы подбитых цеппелинов, но в итоге заменили их французскими Renault мощность 220 лошадиных сил.

Интересно Слесарев не забыл свои студенческие штудии: он использовал опыт по изучению полета насекомых для оптимизации тягового винта аэроплана. В 1916-м в журнале «Техника воздухоплавания» конструктор опубликовал статью на эту тему.

Наконец в феврале 1916 года в Петрограде на заводе одного из первых русских авиаторов Владимира Лебедева (сегодня это Ленинградский Северный завод) завершилась сборка самолета-гиганта. Весной стартовали испытания, а к концу осени пришлось признать: «Святогор» отлично бегал по полю, но так и не смог взлететь из-за недостаточно мощных двигателей. Дело остановилось: деньги кончились, грянула революция, затем началась Гражданская. Но отчаянный конструктор продолжал доработки. Он придумал сменить французские моторы на два британских Rolls-Royce Eagle мощностью 360 лошадиных сил каждый. Возможно, «Святогор» бы еще взмыл в небеса. Но судьба решила иначе.

Фото: Двигатели Eagle, 1919 год. Piero71 / Википедия

Тайна смерти Слесарева Спасая беременную жену и детей от голода и ужасов Гражданской войны, конструктор отправил домочадцев в Новосибирск, а сам остался в квартире на Старопарголовском проспекте (ныне — проспект Тореза) в Петрограде. Семья воссоединилась летом 1921 года, и 23 июля затеяли празднование дня рождения дочери Слесарева Ольги. Ну как празднование — времена все еще были голодные, так что скорее просто чествовали именинницу за столом со скудной снедью. Неожиданно в квартиру ворвалась какая-то женщина и в ярости потребовала, чтобы Слесарев уединился с ней для личного разговора. Тот согласился, и они ушли в кабинет. Негаданной гостьей была некая Ксения Троц. Она работала в Политехническом институте секретарем-машинисткой. Регулярно помогала Слесареву вести переписку, готовить отчеты, перепечатывала техническую документацию и исследования его передовой аэродинамической лаборатории, а также бумаги по проекту «Святогор».

Фото: Кадр из х/ф A Song of Two Humans, 1927 год / «ВКонтакте»

Неожиданно за закрытыми дверями раздался звук выстрела. Родственники бросились к кабинету. Навстречу им выскочила Троц. Она держала в руках какую-то склянку, кричала, что это серная кислота, и она плеснет ее в лицо каждому, кто к ней подойдет. Приближаться к психованной дамочке никто и не собирался — семья бросилась к Слесареву. Он лежал на полу, истекая кровью. Пока шокированные домочадцы в панике пытались помочь конструктору, Троц убежала, прихватив два баула, в которых лежали личные вещи Слесарева, больше миллиона рублей для выплаты рабочим из мастерской и весь архив по «Святогору» — расчеты, чертежи, идеи новых разработок. Троц арестовали. Она заявила, что совместная работа чересчур сильно сблизила ее с конструктором, и их связь продолжалась несколько лет. Возвращение законной жены стало неприятным ударом. Любовница вознамерилась устроить сцену: когда они со Слесаревым уединились, попыталась застрелиться у него на глазах.

Фото: Кадр из х/ф La souriante Madame Beudet, 1923 год / «ВКонтакте»

Слесарев хотел вырвать оружие из рук истерички, и в ходе борьбы произошел случайный выстрел прямо ему в лицо. Секретарша заявила, что впала в состоянии аффекта и плохо помнила, что было потом. В итоге суд признал гибель конструктора несчастным случаем на бытовой почве, и дамочку отпустили. Подождите, но что с же случилось с баулами? А вот тут-то самое интересно: они просто пропали, и никто даже не думал их искать. Хотя вдова Слесарева требовала вернуть похищенное имущество, все инстанции как будто оглохли. Не помогло ни обращение в суд, ни последующая кассационная жалоба. Похоже, заниматься поисками было просто недосуг. Кругом голод, разруха после Гражданской войны, последствия Кронштадтского восстания, бандитизм. И милиции, и ЧК Петрограда было чем заниматься. К тому же техника ушла далеко вперед, и гигантский деревянный биплан безвозвратно остался в прошлом.

Фото: Модель «Святогора» в в Центральном доме авиации и космонавтики, Москва. Красный / Википедия

В 1923 году «Святогор» разобрали на дрова и запчасти. Научно-технический архив конструктора так и не был найден. Судьба его неизвестна по сей день. Одни предполагали, что секретарша все сожгла или выбросила в Неву. Иные стояли на том, что бумаги тайно изъяли и засекретили чекисты. Третьи поговаривали, будто Троц была шпионкой и спустя время вывезла чертежи «Святогора» в США.