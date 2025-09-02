Фейк: камеры засняли корги за рулем Kia на скорости 187 км/ч в Подмосковье

Новость о штрафе за превышение скорости авто с корги за рулем оказались фейком

В Сети активно обсуждают новость о штрафе за превышение скорости. На Щелковском шоссе в Подмосковье камера зафиксировала корги за рулем автомобиля. Что произошло на самом деле, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространилась курьезная фотография с автоматической камеры фиксации правонарушений. На скриншоте изображен автомобиль Kia, который, судя по текстовым данным, значительно превысил скорость на Щелковском шоссе в Подмосковье.

При разрешенной скорости 50 км/ч, в районе 28-го километра автодороги А-103, в направлении в сторону Москвы, зафиксирована скорость 187 км/ч. При этом, судя по фото, за рулем находилась собака породы корги. Фотоматериалы вызвали резонанс в интернете.

Правда

На самом деле информация о штрафе фейковая. Можно заметить, что автомобиль будто вклеен в дорожную обстановку. На автомобиле видны тени, которые свидетельствуют о том, что фото автомобиля было сделано в солнечную погоду, при этом никакого перехода теней на дороге не видно.

На снимке справа над машиной видна стена с характерными вертикальными элементами. Такие же элементы заметны в переднем боковом окне справа. Они также присутствуют на общей панораме дороги. Это подтверждает, что кадр был смонтирован.

Также на крыше автомобиля на фотографии справа можно заметить искаженное отражение верхушек деревьев, они же заметны на кадре с автомобилем на трассе. Собака на фото справа смотрит прямо в камеру, что говорит о том, что она обратила внимание на снимающего. С камерой фотофиксации нарушений ПДД (тем более на скорости за 180 км/ч) такое было бы невозможно.

Если провести линии параллельно разделительным и сравнить их с воображаемой линией, связывающей точки опоры колес на дорожное полотно, то между ними образуется угол, что свидетельствует о смене полосы движения или о некачественном фотомонтаже с плохой ориентацией объекта на слое.

Существование подобного штрафа опровергли в пресс-службе МВД по Московской области. В комментарии для РИА «Новости» представители ведомства отметили, что информации по подобному случаю не поступало.

Таким образом, информация о штрафе за почти четырехкратное превышение скорости автомобилем с корги за рулем не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.