Сегодня 20:24 Динамитная награда. История и удивительные факты о Нобелевской премии Нобелевская неделя — 2024 стартует 7 октября 0 0 0 Фото: Global Look Press Интересное

Исследования

Награды

СССР

Швеция

Ученые

Норвегия

Россия

Медицина

Нобелевские премии

Экономика

Литература

Наука

Писатели

Начало октября ежегодно знаменуется традиционной Нобелевской неделей. Награды могут получить физики, химики, медики, физиологи, экономисты, литераторы, активисты и миротворцы. Кто, когда и как придумал их чествовать — в материале 360.ru.

Кто такой Альфред Нобель Альфред Бернхард Нобель родился осенью 1833 года в Стокгольме. Хотя его отец, потомок знаменитого шведского ученого Улофа Рудбека, был выпускником Королевского технологического института, изобретателем и инженером, наладить свой бизнес он не мог. Семья была бедной, и из восьми детей, помимо Альфреда, выжили только трое братьев.

Фото: Википедия 1/2 Фото: Global Look Press 2/2

В 1837 году отец Нобеля переехал в Санкт-Петербург. Россия принесла ему удачу: швед наконец-то стал успешным производителем станков и взрывчатых веществ. Кстати, тогда же он изобрел современную фанеру. В 1842 году к нему переехало все семейство.

Интересно Предок Альфреда Нобеля Улоф Рудбек — старший был анатомом, ботаником, изучал и преподавал математику, физику и музыку. Он также автор сочинения «Атлантика», где доказывал, что Швеция — колыбель человечества и та самая Атлантида, о которой писал Платон. Кроме того, ученый составил большой труд по ботанике, для которого изготовил 11 тысяч рисунков растений. В честь Рудбека-старшего и его сына, выдающегося врача Улофа Рудбека — младшего, знаменитый шведский естествоиспытатель Карл Линней дал название роду южноамериканских красивоцветущих трав — Рудбекия (Rudbeckia). Предок Альфреда Нобеля Улоф Рудбек — старший был анатомом, ботаником, изучал и преподавал математику, физику и музыку. Он также автор сочинения «Атлантика», где доказывал, что Швеция — колыбель человечества и та самая Атлантида, о которой писал Платон. Кроме того, ученый составил большой труд по ботанике, для которого изготовил 11 тысяч рисунков растений. В честь Рудбека-старшего и его сына, выдающегося врача Улофа Рудбека — младшего, знаменитый шведский естествоиспытатель Карл Линней дал название роду южноамериканских красивоцветущих трав — Рудбекия (Rudbeckia).

Фото: Улоф Рудбек — старший, портрет работы Мартина Мийтенса — старшего, 1696 год / Википедия 1/3 Фото: Улоф Рудбек — младший, портрет из Уппсальского университета, старейшего во всей Скандинавии / Википедия 2/3 Фото: Global Look Press 3/3

Альфред отлично показал себя в учебе, особенно в области химии и языков: свободно говорил на английском, французском, немецком и русском. По совету русского химика Николая Зинина парня отправили учиться в Европу и США. В 1857 году младший Нобель подал свой первый патент — на газовый счетчик. В 1859 году Нобель вернулся в Швецию и занялся изучением взрывчатых веществ, а также безопасным производством и использованием нитроглицерина. Исследования не обошлись без трагедии: осенью 1864-го на фабрике в Хеленеборге произошел взрыв, убивший пять человек, в том числе младшего брата изобретателя, Эмиля.

Фото: Global Look Press

В 1867 году Нобель получил патент на динамит, затем — на более стабильный и мощный гремучий студень (именно с помощью последнего народовольцы смертельно ранили российского императора Александра II 1 марта 1881 года). Следом был запатентован баллистит.

Фото: Википедия 1/3 Фото: Википедия 2/3 Фото: Википедия 3/3

Как появилась Нобелевская премия Появлению Нобелевки человечество обязано газетной ошибке. В 1888 году в Каннах умер брат Нобеля Людвиг. Однако репортеры все перепутали и написали, что мир покинул «миллионер на крови», «торговец смертью» и «динамитный король». Это сильно встревожило изобретателя: он не хотел остаться в памяти людей злодеем. Нобель составил новое завещание. Все свое движимое и недвижимое потребовал обратить в капитал и поместить в надежный банк. Проценты от вложения поручил ежегодно распределять на пять равных частей и вручать премиями тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству.

Фото: Global Look Press

В перечень попали физика, химия, физиология или медицина, литература «идеалистического» направления, а также то, что сейчас называют «премией мира»: награда тому, кто «внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов».

Интересно Говорят, первоначально Нобель внес в список математику, а потом заменил ее премией мира. Достоверная причина неизвестна, но есть три версии. Первая: ведущий шведский математик того времени Магнус Густав Миттаг-Леффлер то ли назойливо ухаживал за невестой изобретателя, то ли назойливо же выпрашивал пожертвования на Стокгольмский университет, а возможно — и то и другое. Вторая версия: возлюбленная Нобеля Анна Дезри влюбилась во Франца Лемаржа, который собирался стать математиком. И третья: математика просто не входила в сферу интересов изобретателя. Говорят, первоначально Нобель внес в список математику, а потом заменил ее премией мира. Достоверная причина неизвестна, но есть три версии. Первая: ведущий шведский математик того времени Магнус Густав Миттаг-Леффлер то ли назойливо ухаживал за невестой изобретателя, то ли назойливо же выпрашивал пожертвования на Стокгольмский университет, а возможно — и то и другое. Вторая версия: возлюбленная Нобеля Анна Дезри влюбилась во Франца Лемаржа, который собирался стать математиком. И третья: математика просто не входила в сферу интересов изобретателя.

Нобель умер в конце 1896 года от кровоизлияния в мозг. После похорон семья, друзья и коллеги узнали о неординарном завещании. Его пытались оспорить и признать недействительным, но тщетно. Для исполнения воли изобретателя его душеприказчики создали фонд, чтоб организовывать вручение премий. Фонд Нобеля основали 29 июня 1900 года, тогда же написали его устав. Уже на следующий год четверо лучших представителей наук и один миротворец получили по 150 тысяч шведских крон каждый.

Фото: Global Look Press 1/2 Фото: Global Look Press 2/2

Как вручают Нобелевскую премию Вручение Нобелевской премии имеет жесткий протокол. Кандидатуры обсуждают с работающими в соответствующих областях исследователями, профессорами, ректорами, лауреатами премии прошлых лет — всего приблизительно с тремя тысячами человек. При этом кого именно хотели номинировать, широкая публика может узнать только через 50 лет. С сентября по 31 января все консультанты должны выдать свое резюме примерно о трех сотнях претендентов. Окончательный отбор лауреатов проводят Шведская королевская академия наук, Шведская академия, Нобелевская ассамблея Каролинского института и Норвежский нобелевский комитет.

Если в какой-то из номинаций нет достойного претендента, эту премию не вручают. Одновременно могут быть поощрены одна или две работы, но при этом общее число награжденных не должно превышать трех человек. При нескольких лауреатах денежная награда делится сначала поровну между работами, а потом поровну между их авторами. Нобелевкой никогда не награждают посмертно. Единственное исключение: претендент был жив в момент объявления о присуждении ему премии (либо Нобелевский комитет не знал о смерти), но умер до церемонии вручения. Пока таких случаев было всего три, последний — в 2011 году.

Интересно За всю историю премии только пятеро человек получили ее дважды. Первой стала Мария Склодовская-Кюри — в 1903 году были отмечены ее работы по физике, а в 1911-м — по химии. В 1954 году Лайнус Полинг получил награду за химические изыскания и в 1962-м — премию мира. Американский физик Джон Бардин получил премии по физике в 1956 и 1972 годах. Биохимик Фредерик Сенгер завоевал награды по химии в 1958-м и 1980-м, в той же науке отличился Барри Шарплесс в 2001 и 2022 годах. За всю историю премии только пятеро человек получили ее дважды. Первой стала Мария Склодовская-Кюри — в 1903 году были отмечены ее работы по физике, а в 1911-м — по химии. В 1954 году Лайнус Полинг получил награду за химические изыскания и в 1962-м — премию мира. Американский физик Джон Бардин получил премии по физике в 1956 и 1972 годах. Биохимик Фредерик Сенгер завоевал награды по химии в 1958-м и 1980-м, в той же науке отличился Барри Шарплесс в 2001 и 2022 годах.

Церемония награждения лауреатов Ежегодно, 10 декабря, в Стокгольме чествуют победителей в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы, а также экономики. Последнюю награду учредил в 1969 году Банк Швеции, она называется «Премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля» и присуждается на тех же условиях, что и полновесная Нобелевская. Если перечисленные выше премии вручает лично король Швеции в Стокгольме, то награду за вклад в дело мира выдает председатель Норвежского нобелевского комитета в городской ратуше в Осло в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи. Форма одежды для всех присутствующих — фраки и вечерние платья.

Фото: Global Look Press

Наряду с денежной премией, размер которой меняется в зависимости от дохода, полученного от Нобелевского фонда (сейчас это примерно восемь миллионов шведских крон — чуть больше миллиона долларов США), лауреаты получают диплом и медаль с изображением Альфреда Нобеля. Кстати, у Нобелевской медали неизменен аверс, а вот реверс всегда разный. После вручения премии лауреат должен выступить с так называемой Нобелевской мемориальной лекцией. Позже Нобелевский фонд ее публикует в особом томе.

Фото: Википедия

Независимо от того, где проходит вручение — в Стокгольме или в Осло, — после торжественной церемонии обязательно следует банкет на 1300-1400 человек. Все блюда перед подачей дегустируют члены Нобелевского комитета. Неизменным остается только десерт — мороженое, но его вид держат в тайне. Еще одна составляющая торжества с 1994 года: Нобелевский концерт, его играют дважды — на вручении наград в Швеции и Норвегии. В этом главном музыкальном событий года Скандинавии участвуют известные музыканты со всего мира, работающие в разных жанрах.

Фото: Global Look Press

Кто из русских получил Нобелевскую премию Среди представителей Российской империи, до революции, Нобелевскую премию получили трое. В номинации «Физиология и медицина» в 1904 году за работу по физиологии пищеварения отметили академика Ивана Павлова (да-да, того, что с собаками), а в 1908-м — биолога Илью Мечникова за труды по иммунитету. В 1905 году в номинации «Литература» победил Генрик Сенкевич «за выдающиеся заслуги в области эпоса». Лауреат был поляком, однако в те времена Царство Польское было не отдельным государством, а лишь частью Российской империи.

Фото: Физиолог Иван Павлов / Википедия 1/3 Фото: Писатель Генрик Сенкевич / Википедия 2/3 Фото: Микробиолог, цитолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и патолог Илья Мечников / Википедия 3/3

После Октябрьской революции 1917 года многие страны старались в упор не видеть СССР и не признавали существование этого государства. А той, старой России, уже точно не существовало. Так что русский литератор, эмигрант Иван Бунин получил свою Нобелевскую премию в 1933 году, что называется, без флага.

Интересно С 1903 по 2023 год Нобелевскую премию присудили более 20 выходцам из Российской империи и Советского Союза. Среди них — первая женщина-преподаватель Парижского университета Мария Склодовская-Кюри и великий русский литератор Иосиф Бродский. С 1903 по 2023 год Нобелевскую премию присудили более 20 выходцам из Российской империи и Советского Союза. Среди них — первая женщина-преподаватель Парижского университета Мария Склодовская-Кюри и великий русский литератор Иосиф Бродский.

Только с 1956 года Нобелевский комитет начал включать в списки лауреатов советских ученых и литераторов. Однако к тому времени «динамитные награды» уже стали инструментом политики. В номинациях науки это было провернуть трудно, зато премии за мир и литературу предпочитали отдавать явным диссидентам. Именно так в 1970-м за очень спорный с точки зрения литературы и исторической достоверности рассказ «Один день Ивана Денисовича» получил награду Александр Солженицын. Пять лет спустя премию мира поднесли академику Андрею Сахарову, как-то не посмотрев на то, что он один из отцов советского термоядерного оружия.

Фото: Алексндр Солженицын, Германия, 9 октября 1972 года. SVEN SIMON / Global Look Press

За всю историю СССР 14 его граждан получили Нобелевскую премию. Из литераторов — Борис Пастернак и Михаил Шолохов. Среди девяти представителей точных наук — знаменитые физики Лев Ландау и Петр Капица. Последним получателем в 1990 году стал генсек СССР Михаил Горбачев: его отметили как миротворца. В новые времена, с 2000 по 2010 год, нобелевскими лауреатами стали российские физики. А вот последнюю награду — в 2021-м — получил гражданин Российской Федерации журналист и ныне иноагент Дмитрий Муратов*. Конечно, это была премия мира. Ранее ее вручали таким «пацифистам», как Ясер Арафат и Барак Обама.

Фото: Барак Обама получил Нобелевскую премию мира, 10 декабря 2009 года. Xinhua / Global Look Press

Интересные факты о Нобелевской премии Выходец из СССР Андрей Гейм в 2000 году был удостоен Шнобелевской премии за использование магнитов для демонстрирации левитации лягушек. Спустя 10 лет этот же ученый получил Нобелевку по физике за передовые опыты с двумерным материалом — графеном.

В 1903 году Пьеру Кюри и его супруге Марии Склодовской-Кюри присудили Нобелевскую премию по физике. После смерти мужа Мария в 1911 году получила вторую Нобелевку — по химии. В 1935-м их старшая дочь Ирен Жолио-Кюри совместно с супругом Фредериком Жолио-Кюри тоже завоевала Нобелевскую премию по химии. Таким образом, Ирен Жолио-Кюри — первый нобелевский лауреат — ребенок предыдущих лауреатов.

Немецкие ученые Рихард Кун, Адольф Бутенандт и Герхард Домагк были вынуждены отказаться от Нобелевской премии — в нацистской Германии она была запрещена. Однако после войны все трое смогли получить дипломы и медали. Позже, в 1958 году, от награды по литературе вынудили отказался Бориса Пастернака. Его медаль и диплом вручили сыну поэта в Стокгольме в декабре 1989 года.

От Нобелевки в 1964 году отказался французский романист и философ Жан-Поль Сартр: он последовательно отвергал все официальные награды. Также не принял премию мира вьетнамец Ле Дык Тхо — его отметили в 1973 году в паре с американским дипломатом Генри Киссинджером, пока война во Вьетнаме, которую развязали США, продолжалась.

Американский математик Джон Форбс Нэш страдал параноидной шизофренией. Тем не менее он смог контролировать свою болезнь и стал лауреатом Нобелевской премии по экономике 1994 года за «Анализ равновесия в теории некооперативных игр». История жизни ученого стала основой книги, а затем — четырежды оскароносного фильма «Игры разума».

Взяв премию по литературе в 2006 году, турецкий писатель Орхан Памук открыл в Стамбуле Музей невинности, где представлены предметы из повседневной жизни страны второй половины ХХ века.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.