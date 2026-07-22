Сегодня 02:20 Эпический скандал «Одиссеи»: провокация или продуманный ход? Фильм Нолана взорвал прокат Критик Угольников: в «Одиссее» Нолану важна была повестка Фото: Universal/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Интересное

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Ни один фильм сейчас не обсуждают с таким азартом, как «Одиссею» Кристофера Нолана. Режиссер взял на роль Елены Прекрасной афроамериканку, выпустил в кадр «греческого Бэтмена» и разозлил даже Илона Маска. Что возмущает критиков и почему столь спорный фильм уже на старте собрал грандиозную кассу?

Джейсон Борн возвращается домой Первые споры об «Одиссее» начались еще в феврале: команда фильма опубликовала первый кадр с Мэттом Деймоном в роли царя Итаки. В сети тут же завирусился пост — блогеры вспомнили, что именно этого актера чаще всего «возвращают домой». Для режиссера кастинг был глубоко продуманным ходом. Нолан использовал образ простого, надежного парня, чтобы замаскировать внутреннюю надломленность персонажа. Деймон подошел к делу с пугающим фанатизмом: ради роли он целый год отращивал настоящую окладистую бороду, отказался от глютена и сбросил вес до 76 килограммов, чтобы его тело выглядело сухим и жилистым. В итоге получился не хитрый и изворотливый трикстер, как у Гомера, а измученный ветеран, раздавленный чувством вины за содеянное в Трое. Этот Одиссей прячет лицо до тех пор, пока верный слуга Эвмей в исполнении Джона Легуизамо не рассказывает юному Телемаху историю о спасении щенка Аргоса. Нолан сознательно деконструировал образ экшен-героя девяностых, созданного Деймоном в франшизе о Джейсоне Борне. Вместо хладнокровного убийцы перед нами предстает глубоко травмированный человек с посттравматическим синдромом, чья седеющая борода и полные раскаяния глаза вызывают у зрителя скорее жалость, чем восторг перед воинской доблестью.

Фото: John Fycke/AdMedia / www.globallookpress.com

Зачем в Одиссее Бэтмен Дизайн картины превратился в поле боя между академическими пуристами и сторонниками авторского видения. Художник по костюмам Эллен Мирожник, ранее номинированная на «Оскар» за «Оппенгеймера», приодела участников Троянской войны в спорные костюмы. Персонаж Бенни Сафди, царь Агамемнон, предстает перед зрителями в глухом черном шлеме и матовых доспехах, из-за чего критики немедленно прозвали его «греческим Бэтменом». Облик Одиссея также скорее соответствует более позднему периоду Греции. Локации Исландии с ее черными песчаными пляжами придали путешествию в царство мертвых зловещую, но слишком чуждую греческому духу атмосферу. Мир Итаки на экране сжался до размеров крошечного, невзрачного дворца, лишая эпос обещанного монументального размаха. Вместо величественного исторического полотна зритель получил странный гибрид фантастики и реализма, где древние воины носят одежду, больше напоминающую современные дизайнерские коллекции. Елена Прекрасная из Африки Затем дискуссия вокруг фильма переросла в настоящие культурные войны. Это произошло не без помощи Илона Маска, который оказался поклонником Гомера. Цунами критики вызвало появление Лупиты Нионго в двойной роли Елены Прекрасной и ее безжалостной сестры Клитемнестры. Консервативный блогер Мэтт Уолш заявил, что афроамериканка не может олицетворять эталон античной красоты. При этом сам Гомер в «Одиссее» вообще не дает прямого описания героини, передавая ее образ через величие, происхождение и впечатление, которое она производит на окружающих. «Вышла Елена из пахнувших ароматом покоев, подобная Артемиде с золотой стрелой», — главное яблоко троянского раздора с таким описанием вполне могло упасть с любого дерева мира.

Фото: CAP/TFS / www.globallookpress.com

Более того, некоторые герои греческих мифов, которых в искусстве принято изображать белыми, задумывались авторами как темнокожие. Андромеда, которую спас Персей, была, к примеру эфиопской царевной. Не меньшим шоком стало приглашение рэпера Трэвиса Скотта на роль барда, открывающего картину. По сути, звезда хип-хопа сыграл самого Гомера. Роберт Паттинсон показал Антиноя в образе скользкого и циничного мерзавца. Мудрая богиня Афина в исполнении Зендеи лишилась своего олимпийского могущества, превратившись в молчаливый призрак, олицетворяющий терзающую Одиссея совесть. Она появляется перед героем в образе молодой троянской жрицы, чью гибель он когда-то не предотвратил. На этом фоне Энн Хэтэуэй в роли верной Пенелопы и Том Холланд, юный Телемах, казались островками традиционализма. Но режиссер и здесь не дал зрителю расслабиться. Пенелопа показалась критикам блеклой. Телемах Холланда чаще напоминал растерянного подростка из пригорода, а не будущего сурового правителя Итаки. Кастинг Нолана вызвал множество претензий, отметил в беседе с 360.ru кинокритик Сергей Угольников. Вопросы вызывает и полное отсутствие греков в актерском составе.

Фото: Jason Shore/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему вдруг Елена Троянская некрасивая и чернокожая, странно за нее сражаться. Могли бы Пенелопу Круз пригласить, но Нолану важна была повестка. Многие говорят, что потоки ненависти, которые вылились на Лупиту Нионго и других, оказались значительнее времени, который они провели на экране. <…> Англичане вообще любят издеваться над греками. У них традиция национальная: сначала бороться за их освобождение, а потом над ними издеваться. Может быть, это чисто английский какой-то стеб над греческим всем миром. Сергей Угольников

Западная пресса в восторге Прием профессиональных критиков оказался одним из самых теплых за всю карьеру режиссера. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «Одиссеи» на пике достигал 98%, а затем стабилизировался в диапазоне 95-96% на основе нескольких сотен рецензий — это лучший показатель среди всех полнометражных картин Нолана, обошедший даже «Темного рыцаря» и «Помни». Обозреватель Variety назвал фильм по-настоящему грандиозным и дерзким высказыванием, отдельно отметив жесткую манеру игры Деймона и эмоциональную глубину Тома Холланда. Критик The Independent подчеркнула, что в картине нет ни одного случайного решения, рецензент портала The Latino Slant поставила фильму высший балл, назвав его одним из величайших фильмов в истории кино. Хвалили и техническую часть: работу оператора Хойте ван Хойтема, снимающего с Ноланом уже в пятый раз, и масштаб сцен, снятых полностью на IMAX-камеры. Впрочем, не обошлось и без скепсиса. Издание The Economist назвало трактовку глупой, посчитав, что античный герой с классическими изъянами превратился в обычного современного положительного персонажа. Критик The New Yorker отметил, что, убрав из сюжета почти всех богов, кроме Афины, режиссер упростил оригинал и сделал историю более приземленной. Часть рецензентов также указывала на скомканную структуру повествования, из-за которой, по их мнению, пострадала эмоциональная ясность истории.

Фото: IMAGO/Supplied by LMK / www.globallookpress.com

Откуда повестка в «Одиссее» За первый уик-энд проката «Одиссея» собрала рекордные 264 миллиона долларов. Сергей Угольников допустил, что успех фильму отчасти мог обеспечить черный пиар. «Может быть, и черный пиар. Мне часто попадаются сообщения о том, что некоторые залы якобы полностью выкуплены: люди покупают билеты, видя, что осталось всего пара мест, а приходят — и весь зал свободен. Вполне возможно, что это политическая пиар-акция демократов по проталкиванию собственной повестки, с них станется», — допустил кинокритик. Впрочем, высокая посещаемость фильма неудивительна. Рекламный бюджет «Одиссеи» составил около 150 миллионов долларов. При таких вложениях обеспечить мощный первый уик-энд вполне возможно. Сыграла свою роль и внутриполитическая ситуация в США, как предположил Угольников.

Кто-то мог пойти на фильм демонстративно. К примеру, афроамериканцы собрались в знак того, что поддерживают репрезентацию на экране, хотят больше видеть того, что Нолан им показал в «Одиссее». Сергей Угольников

Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кроме того, сыграло роль полное отсутствие конкурентов. Нолан еще на стадии подписания контракта обговорил условие: в течение трех недель не должно быть никаких громких релизов других компаний. «Мы вынуждены обсуждать этот фильм просто потому, что других крупных премьер в прокате нет», — объяснил кинокритик. Мэтт Деймон против человека-паука Только на следующей неделе в спокойное путешествие «Одиссеи» вмешается новый «Человек-паук». Кинокритик Угольников допустил, что и этот фильм может собрать зрителей благодаря политической повестке. Сейчас у компаний, производящих супергеройское кино, дела идут не лучшим образом, «Супергерл» провалилась. Подобные фильмы начинают проседать в прокате. «Если афроамериканка человека-паука не будет играть, а с них станется, то фильм должен отбиться. В США ходят на супергеройские фильмы. Если никакой повестки там не будет, может в кино пойдут республиканцы. Такие жесты сейчас в США неудивительны, люди ходят уже не ради зрелища, а чтобы показать свои политические взгляды», — предположил Угольников.