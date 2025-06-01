01 июня 2025 21:01 Джентльмены предпочитают блондинок. История великой Мэрилин Монро 0 0 0 Фото: Мэрилин Монро, 1953 год. imago stock&people / www.globallookpress.com Интересное

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Мэрилин Монро родилась в первый день лета. Несмотря на непростые испытания, она прожила свою жизнь солнечным теплым лучом, подарив свой талант и красоту миллионам людей. Ей до сих пор подражают, с ней до сих пор сравнивают, она до сих пор вызывает вздохи восхищения. Все о жизни и смерти великой блондинки Голливуда в материале 360.ru.

Бегство в актрисы Норма Джин родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Она была не первым ребенком: ее мать, Глэдис Перл Монро в 15 лет вышла замуж за 31-летнего Джона Бейкера и родила ему сына и дочку. Но вскоре последовал развод, мужчина уехал и увез с собой обоих детей. А Глэдис попросту о них никому не рассказывала. После развода миссис Бейкера работала монтажером негативов и в 1924 году вышла замуж за Мартина Мортенсена. Брак был недолгим, в 1928 году супруги окончательно разошлись, при этом мужчина был указан как отец новорожденной Нормы Джейн. Фамилию девочки записали с ошибкой — Мортенсон. Но настоящим, биологическим отцом был Чарльз Гиффорд — начальник Глэдис, с которым она крутила роман. Тот никогда не признавал родную дочь, хотя она знала правду с шести лет и уже будучи взрослой неоднократно пыталась с ним пообщаться. Окончательно их родство доказали в 2022 году с помощью сравнения ДНК.

Фото: Норма Джин Мортенсон в 1927 году / Публичное достояние

Детство Нормы Джин было не слишком светлым. Мать отдала ее на воспитание приемной семье, иногда навещая дочь по выходным. В 1933 году Глэдис накопила денег и купила небольшой дом в Голливуде, так что смогла забрать девочку к себе. Под одной крышей с ними жили квартиранты: актеры Джордж и Мод Аткинсон и их дочерью Нелли. Вот только в январе 1934 года у Глэдис диагностировали параноидную шизофрению и отправили в психиатрическую больницу. Сначала Норма Джин больше года жила с семьей Аткинсонов, но потом была признана подопечной государства и ответственность за нее взяла на себя подруга матери Грейс Годдард. Дальше был невеселый калейдоскоп приемных семей, приютов, опекунов и дальних родственников. Добавьте к этому пристальное и не всегда целомудренное внимание взрослых мужчин. Словом, не удивительно, что девочка начала заикаться и замыкаться в себе. Но однажды она нашла выход, лазейку, позволяющую убежать от жутковатой действительности.

Я захотела стать актрисой, когда мне было около пяти лет. Мир вокруг казался мне мрачным, но мне нравилось притворяться кем-то другим… Когда я узнала, что это называется «актерской игрой», я заявила, что это именно то, чем я хочу заниматься. Некоторые приемные семьи отправляли меня в кинотеатр, чтобы занять меня, и я проводила там целые дни. Я обожала это. Мэрилин Монро

Фото: Норма Джин Мортенсон. imago stock&people / www.globallookpress.com

Явление Монро Вскоре после 16-летия Норма Джин вышла замуж за 21-летнего рабочего фабрики Джеймса Догерти. Спустя год он поступил на службу в торговый флот США, а в 1944-м ушел служить на Тихоокеанский флот. Девушка не слишком страдала: она признавалась, что «умирала от скуки» в этом браке и они с мужем не подходили друг другу по характеру. Норма Джин устроилась на военный завод, но при первой же возможности сменила статус фабричной девчонки на карьеру модели. Будущая звезда плюнула на возражения мужа и его матери, съехала от них и скоро подписала контракт с модельным агентством. Тогда же она решилась осветлить свою природные каштановые волосы.

Фото: Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», 1953 год. imago stock&people / www.globallookpress.com

Голубоглазая, амбициозная и трудолюбивая, Джин Норман (так она стала себя называть) быстро пошла в гору. К началу 1946 года ее пинап-фотографии украшали обложки более трех десятков журналов. Девушке предложили заключить контракт с актерским агентством. Она согласилась и заодно уж и развелась с недовольным мужем. Начинающая актриса решила выбрать себе новый псевдоним. Имя ей отдала звезда Бродвея 1930-х годов актриса и танцовщица Мэрилин Миллер. А Монро — девичья фамилия матери Нормы Джин. Кстати, как только дочь стала хорошо зарабатывать, она перевела ее в хорошую частную клинику и до конца жизни оплачивала ее пребывание там.

Фото: Мэрилин Монро на съемочной площадке фильма «Неприкаянные», 1961 год. Seven Arts Productions. / www.globallookpress.com

Первые шаги в кино Первые полгода на 20th Century Fox новоявленная Мэрилин Монро трудилась изо всех сил. Она занималась актерским мастерством, вокалом, танцами, внимательно наблюдала процесс съемок и наконец получила первые эпизодические роли. Затем студия направила девушку в театральную школу. Вот только преподаватели находили ученицу слишком застенчивой и неуверенной в себе. Монро снова занялась модельной карьерой, а между делом подрабатывала на киностудиях и мелькала на светских вечеринках в надежде приглянуться продюсерам — отказываться от кинокарьеры она не собиралась. Деньги тратила на занятия с педагогом по актерскому мастерству, а еще перекрасилась в платиновую блондинку. Успех не пришел внезапно: было много эпизодов, второстепенных ролей «сексуального украшения экрана» в малобюджетных комедиях. Постепенно Монро заметили критики и начали хвалить ее игру. В The New York Times ее назвали «выдающейся актрисой», а Los Angeles Daily News — «одной из ярчайших восходящих актрис».

Фото: Мэрилин Монро и Том Юэлл в фильме «Зуд седьмого года». Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com

Интересно Весной 1952 года открылось, что в 1949 году Монро позировала обнаженной для фото на календарь. Было решено, что лучший выход избежать скандала — открыто признать этот факт. Актриса публично рассказал об этом и подчеркнула, что в то время она была в тяжелом финансовом положении. Публика ответила сочувствием и рейтинги фильмов пошли еще выше. Весной 1952 года открылось, что в 1949 году Монро позировала обнаженной для фото на календарь. Было решено, что лучший выход избежать скандала — открыто признать этот факт. Актриса публично рассказал об этом и подчеркнула, что в то время она была в тяжелом финансовом положении. Публика ответила сочувствием и рейтинги фильмов пошли еще выше.

А между тем Монро не уставала учиться. Она все также занималась у педагогов по актерскому мастерству, в числе прочих — у Михаила Чехова (племянника Антона Павловича) и танцовщицы и звезды кабаре Лотти Гослар. Для погружения в роль актриса не чуралась даже работать на рыбоконсервном заводе, где по сценарию трудилась одна ее героиня. При этом у Монро причудливо сочетались перфекционизм, неуверенности в себе и страх перед сценой. Они и не удивительно: большинство коллег, режиссеров и зрителей не скрывали, что воспринимали ее как хорошенькую дурочку, которая просто повторяет команды как обезьянка — ну, секс-символ, что с нее взять. Обиду она глушила спиртным и таблетками, ходила на сессии к психиатрам. Но все это никак не могло помочь одинокой девочке из Лос-Анджелеса справится с частыми приступами тревоги и депрессией. Прекрасный мир, куда убегала представляя себя кем-то другим, ее обманул: там оказалось не менее сиротливо.

Фото: Мэрилин Монро в фильме «Принц и танцовщица». Marilyn Monroe Productions / www.globallookpress.com

Личная жизнь секс-символа Наконец в 1953 году Монро окончательно утвердилась как одна из самых востребованных небожительниц Голливуда. Окончательно утвердился и ее фирменный образ: платиновые волосы, темные изогнутые брови, бледная кожа, блестящие алые губы и родинка. Детская наивность в глазах и голосок с придыханием — она все-таки была прекрасной актрисой. Режиссеры зазывали ее в свои постановки, художники писали ее портреты, знакомые мужчины предлагали руку и сердце. Последних, кстати, было не столь уж и много — нынешние «звезды», не обладающие и сотой долей таланта Монро, могут похвастать куда большим уловом.

Фото: Мэрилин Монро работы Энди Уорхола. IMAGO / KreatibMedia Berlin / Mart / www.globallookpress.com

Помимо Догерти актриса еще дважды ходила под венец: с бейсболистом Джо ДиМаджио (брак продержался год, но они расстались большими друзьями) и с драматургом Артуром Миллером — тут они были женаты с 1956 по 1961-й. Плюс пара-тройка романов и, конечно, самая главная история с 35-м президентом США Джоном Кеннеди. Самое смешное, что хотя все знают об этом романе, подтвердить его не может никто. Точно известно только, что они были лично знакомы благодаря общим друзьям. Да, было легендарное облегающее платье телесного цвета, расшитое стразами и песня «Happy Birthday, Mr. President» 19 мая 1962 года на праздновании 45-летия Кеннеди в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Но — не больше. Слухов и домыслов хоть отбавляй, даже приписывали беременность от «мистера президента» и последующий аборт или выкидыш. Были заявления и о романе Монро с братом Робертом Кеннеди. Но доказательств больше чем за полвека так и не появилось.

Фото: Мэрилин Монро в фильме, который шел в советском прокате под названием «В джазе только девушки». z03 / www.globallookpress.com

Смерть и немного любви Ночью 5 августа 1962 года домработница Юнис Мюррей проснулась с тревожным чувством. Она заметила свет из-под двери спальни своей хозяйки, но она не отвечала на зов, а комната была заперта. Женщина вызвала по телефону подмогу — психиатра Ральфа Гринсона. Он быстро приехал, смог забраться через окно и нашел свою 36-летнюю пациентку мертвой. Обнаженная Монро, укрытая простыней, лежала на кровати. В холодной руке была зажата телефонная трубка, рядом на полу валялись пузырьки от лекарств. Актриса еще до наступления полуночи выпила барбитураты, причем дозу, которая превышала смертельную в несколько раз.

Фото: Мэрилин Монро в фильме «Как выйти замуж за миллионера». AccuSoft Inc., All right / www.globallookpress.com

Интересно Уже после похорон было немало спекуляций, что звезду Голливуда убили. Также сплетничали, будто она убежала на отдаленный остров и там дожила до старости с тайным поклонником. Однако последующие дополнительные расследования, которые проводились в разное время, доказали, что все это чушь. Уже после похорон было немало спекуляций, что звезду Голливуда убили. Также сплетничали, будто она убежала на отдаленный остров и там дожила до старости с тайным поклонником. Однако последующие дополнительные расследования, которые проводились в разное время, доказали, что все это чушь.

Похоронами занимался второй муж Монро, ДиМаджо. Он настоял на том, чтобы на церемонии присутствовали лишь самые близкие. Присутствие представителей семьи Кеннеди и большинства звезд Голливуда он запретил со словами: «Передайте им, что если бы не они, Мэрилин все еще была бы здесь». На Вествудском кладбище в Лос-Анджелесе 8 августа 1962 года Монро, одетую в ее любимое зеленом платье и шарфе в тон, похоронили в бронзовом гробу, украшенном розами и шелком цвета шампанского. Звучала Симфония № 6 Петра Чайковского и песня «Над радугой» в исполнении Джуди Гарленд.