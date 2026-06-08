Достойный наследник лабубу. Мир начали покорять зубастые игрушки-овощи

Стилист Ким: игрушки-овощи Veggie могут вытеснить лабубу

ZUMAPRESS.com
Фото: ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Россию начал накрывать новый тренд — теперь сумки модников украшают не лабубу, а зубастые овощи. Кто-то покупает игрушки от Gentle Monster из-за их сходства с персонажами компьютерных игр, а другие просто очаровываются пушистыми, но немного зловещими растениями.

Как появились

Необычные брелоки идут в подарок при покупке складывающихся очков из коллекции Veggie. Некоторые считают, что создатели этих игрушек вдохновлялись популярной игрой Plants vs. Zombies, в которой главный герой пытался защититься от ходячих мертвецов с помощью растений. Также не исключено, что с помощью овощей-монстриков производитель хотел увеличить продажи очков и добавить им изюминку.

Коллекция Veggie появилась в 2026 году, сейчас она насчитывает 10 образцов. По словам производителя, очки представляют «новое выражение красоты, основанное на контрасте между пасторальными мотивами, заимствованными из силуэтов и цветов настоящих овощей, и сосуществующей с ними синтетической эстетикой».

Каждой паре соответствует свой овощ, напоминающий покемона. Вместе с очками покупатель получает игрушку: помидор с глазом, зубастый брокколи, раздосадованный шипастый картофель, перец с вампирскими клыками и другие овощи.

Gentle Monster уже развернули гигантскую пиар-акцию: разместили по всему миру поп-ап инсталляции, а также запустили в Сеть странный рекламный ролик с южнокорейской певицей Karina из группы Aespa.

Casey Flanigan/Keystone Press Agency
Фото: Casey Flanigan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Обгонят лабубу?

Специалисты не исключают, что игрушки-овощи, которые уже вовсю приковывают всеобщее внимание, скоро вытеснят лабубу. Стилист Ольга Ким в беседе с 360.ru объяснила, что в последнее время существует тренд именно на подвески на сумки и на смену старым брелокам придут новые.

«Что касается лабубу, она очень быстро всем надоела. Это был достаточно агрессивный тренд, яркий, его очень много кто стал носить», — отметила она.

Стилист назвала усталость людей от лабубу ожидаемой. По ее словам, игрушки-овощи выглядят более интересно и разнообразно, поэтому они могут «выстрелить» в индустрии моды.

«Я думаю, что это может быть микротрендом. Зависит от того, насколько их воспримет аудитория. Основная часть покупателей — все-таки молодежный и женский сегмент, до 40 лет», — уточнила собеседница 360.ru.

Ким добавила, что большую роль в продвижении брелоков будут играть инфлюэнсеры. Если блогеры и знаменитости начнут носить эти игрушки, то они станут трендом, как это произошло с лабубу.

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