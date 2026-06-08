Достойный наследник лабубу. Мир начали покорять зубастые игрушки-овощи

Россию начал накрывать новый тренд — теперь сумки модников украшают не лабубу, а зубастые овощи. Кто-то покупает игрушки от Gentle Monster из-за их сходства с персонажами компьютерных игр, а другие просто очаровываются пушистыми, но немного зловещими растениями.

Как появились

Необычные брелоки идут в подарок при покупке складывающихся очков из коллекции Veggie. Некоторые считают, что создатели этих игрушек вдохновлялись популярной игрой Plants vs. Zombies, в которой главный герой пытался защититься от ходячих мертвецов с помощью растений. Также не исключено, что с помощью овощей-монстриков производитель хотел увеличить продажи очков и добавить им изюминку.

Коллекция Veggie появилась в 2026 году, сейчас она насчитывает 10 образцов. По словам производителя, очки представляют «новое выражение красоты, основанное на контрасте между пасторальными мотивами, заимствованными из силуэтов и цветов настоящих овощей, и сосуществующей с ними синтетической эстетикой».

Каждой паре соответствует свой овощ, напоминающий покемона. Вместе с очками покупатель получает игрушку: помидор с глазом, зубастый брокколи, раздосадованный шипастый картофель, перец с вампирскими клыками и другие овощи.

Gentle Monster уже развернули гигантскую пиар-акцию: разместили по всему миру поп-ап инсталляции, а также запустили в Сеть странный рекламный ролик с южнокорейской певицей Karina из группы Aespa.