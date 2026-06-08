Достойный наследник лабубу. Мир начали покорять зубастые игрушки-овощи
Стилист Ким: игрушки-овощи Veggie могут вытеснить лабубу
Россию начал накрывать новый тренд — теперь сумки модников украшают не лабубу, а зубастые овощи. Кто-то покупает игрушки от Gentle Monster из-за их сходства с персонажами компьютерных игр, а другие просто очаровываются пушистыми, но немного зловещими растениями.
Как появились
Необычные брелоки идут в подарок при покупке складывающихся очков из коллекции Veggie. Некоторые считают, что создатели этих игрушек вдохновлялись популярной игрой Plants vs. Zombies, в которой главный герой пытался защититься от ходячих мертвецов с помощью растений. Также не исключено, что с помощью овощей-монстриков производитель хотел увеличить продажи очков и добавить им изюминку.
Коллекция Veggie появилась в 2026 году, сейчас она насчитывает 10 образцов. По словам производителя, очки представляют «новое выражение красоты, основанное на контрасте между пасторальными мотивами, заимствованными из силуэтов и цветов настоящих овощей, и сосуществующей с ними синтетической эстетикой».
Каждой паре соответствует свой овощ, напоминающий покемона. Вместе с очками покупатель получает игрушку: помидор с глазом, зубастый брокколи, раздосадованный шипастый картофель, перец с вампирскими клыками и другие овощи.
Gentle Monster уже развернули гигантскую пиар-акцию: разместили по всему миру поп-ап инсталляции, а также запустили в Сеть странный рекламный ролик с южнокорейской певицей Karina из группы Aespa.
Обгонят лабубу?
Специалисты не исключают, что игрушки-овощи, которые уже вовсю приковывают всеобщее внимание, скоро вытеснят лабубу. Стилист Ольга Ким в беседе с 360.ru объяснила, что в последнее время существует тренд именно на подвески на сумки и на смену старым брелокам придут новые.
«Что касается лабубу, она очень быстро всем надоела. Это был достаточно агрессивный тренд, яркий, его очень много кто стал носить», — отметила она.
Стилист назвала усталость людей от лабубу ожидаемой. По ее словам, игрушки-овощи выглядят более интересно и разнообразно, поэтому они могут «выстрелить» в индустрии моды.
«Я думаю, что это может быть микротрендом. Зависит от того, насколько их воспримет аудитория. Основная часть покупателей — все-таки молодежный и женский сегмент, до 40 лет», — уточнила собеседница 360.ru.
Ким добавила, что большую роль в продвижении брелоков будут играть инфлюэнсеры. Если блогеры и знаменитости начнут носить эти игрушки, то они станут трендом, как это произошло с лабубу.