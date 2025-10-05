Сегодня 05:49 «Для вас я всегда Володя». Как учительница Вера Гуревич помогла хулигану Путину стать президентом 0 0 0 Фото: Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Интересное

День учителя, 5 октября, заставляет каждого из нас с теплотой вспомнить школьные годы и тех учителей, кто оставил след в нашей душе. Даже у самых влиятельных людей планеты, таких как президент России Владимир Путин, были свои наставники. Одним из таких ключевых людей для него стала Вера Гуревич — учительница немецкого языка и классный руководитель в ленинградской школе. Эта история расскажет о том, как обычный ленинградский школьник, прослывший хулиганом и разгильдяем, сумел себя изменить.

Дворовая закалка и первые уроки Детство Владимира Путина, как рассказывал ТАСС сам президент, прошло в скромной ленинградской коммуналке в Басковом переулке. Его отец, Владимир Спиридонович, поддерживал в доме строгую дисциплину и никогда не использовал ненормативную лексику при сыне.

Фото: Russian Archives/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В школьные годы неукротимая энергия мальчика находила выход в хулиганских поступках. Он постоянно опаздывал на уроки, хотя школа находилась рядом с домом, а на переменах устраивал настоящие забеги по коридорам.

Он никогда не ходил спокойно по школьному коридору, не стоял с одноклассниками у окна, не повторял урок. Нет, он за 5-10 минут успевал побывать на всех школьных этажах, в столовой, подняться и сбежать несколько раз по лестнице, бегал с ребятами повзрослее по коридорам и даже успевал составить им компанию в потасовках и побывать сверху кучи-малы. Вера Гуревич классный руководитель Путина

Энергия в подростке буквально била ключом, и он постоянно вертелся на уроках, роняя то ручку, то карандаш. При этом характер мальчика проявлялся в защите слабых, а не в нападениях. «Он не был ни нападающим, ни кого-то оскорбляющим, ни задирой каким-то», — отмечала учительница. Учительница, которая поверила Молодая учительница проявляла особое внимание к своим ученикам, регулярно посещая их семьи дома. Однажды она решила навестить и семью Путиных, чтобы лучше понять условия, в которых жил и воспитывался Володя. Мама Мария Ивановна открыла дверь с тревогой в глазах и сразу спросила: «Опять Володя что-то в школе натворил?» Эта мгновенная реакция красноречиво свидетельствовала о том, что проблемы с поведением у мальчика возникали достаточно часто.

Фото: Russian Archives/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Во время непринужденной беседы Гуревич узнала много важных подробностей о домашней жизни ученика. Оказалось, что после школьных занятий Володя до 17 часов оставался дома совершенно один. Когда с работы вернулся отец Владимир Спиридонович, его первая реакция оказалась удивительно схожей с материнской. «Что натворил мой разгильдяй?» — сразу поинтересовался он, демонстрируя строгое и требовательное отношение к сыну.

Я сказала отцу, что у Володи очень большие способности к гуманитарным предметам, особенно к изучению немецкого языка. Ему очень легко дается учеба, но он совсем не прикладывает усилий. Мы тогда с отцом решили взять учебу и поведение Володи под жесткий контроль. Вера Гуревич

Выслушав конструктивную критику в свой адрес, Володя не стал искать оправданий, а с непоколебимой уверенностью заявил: «Было бы о чем тут говорить, если я захочу, все домашние задания выполню за час!». Свое слово будущий президент сдержал с поразительной целеустремленностью — количество замечаний в его дневнике стало неуклонно сокращаться. Он начал демонстрировать недюжинное упорство и постепенно превращался из рассеянного «разгильдяя» в настоящего прилежного ученика.

Дзюдо и новая жизнь Настоящий перелом в судьбе будущего президента наступил, когда он пришел в спорт, начав с бокса, но быстро переключившись на борьбу после травмы. Родители скептически относились к этому увлечению, считая единоборства обычной дракой и предпочитая музыкальное образование. Ситуацию коренным образом изменил тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, который лично посетил семью Путиных для серьезного разговора.

Фото: Russian Archives_ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Мудрый наставник сумел найти убедительные аргументы и переубедить скептически настроенных родителей, открыв мальчику путь в большой спорт. Сам Владимир Владимирович высоко оценивал влияние тренера. «По сути, Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил мое сознание и приоритеты жизненные. В этом смысле повлиял на мою судьбу», — признавался он. Систематические тренировки кардинально преобразили характер подростка, выработав дисциплину и умение организовывать свое время. Его учительница Вера Гуревич с восхищением наблюдала за этими переменами.

Именно спорт выработал у Володи умение ценить время. Появилась привычка добиваться успеха во всем, не только в спорте, но и в учебе. С тех пор он подготавливал домашние задания без напоминаний и без контроля. Вера Гуревич

Спортивные достижения принесли и общественное признание — в шестом классе он наконец получил долгожданный пионерский галстук и стал стабильно учиться на «хорошо» и «отлично». Немецкий и мечта о разведке Спортивная дисциплина положительно сказалась на учебных результатах, и способности Володи начали раскрываться в полной мере. Ярко проявился его талант к немецкому языку, где он демонстрировал поразительные успехи благодаря прекрасной памяти и острому уму. Его языковые способности были столь очевидны, что педагог часто выбирала его для выступлений перед взрослой аудиторией. «А он мне говорил: а кому надо, тот пусть и выступает! И когда он стал президентом и ему приходилось, да и сейчас приходится, ежедневно выступать, вот я теперь вспоминаю и думаю: а вот теперь отдувайся», — с улыбкой отмечала она.

Фото: Russian Archives/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Уже в школьные годы у него начала формироваться четкая профессиональная цель, о которой знали все одноклассники. Юноша твердо решил стать разведчиком, посетив знаменитый «Большой дом» на Литейном проспекте, где ему дали совет получить хорошее гуманитарное образование. Выпускной Прощальный вечер в восьмом классе запомнился всем забавным спором. Володя утверждал, что сумеет разом съесть целых 20 пирожных.

Володя взмолился на 16-м пирожном: «Братцы, помилуйте, хоть убейте, но больше не могу. Не губите молодую душу». Но никто не счел это поражением. Наоборот, все поздравляли и кричали: «Ура, Путя молодец!». Правда, из-за этих пирожных Володя тогда не смог танцевать. Он оклемался лишь к запланированной поездке на катере с ребятами. Вера Гуревич

Особые отношения между учителем и учеником, заложенные в школьные годы, сохранились на всю жизнь, превратившись в глубокую человеческую привязанность. Во время первой встречи после избрания Путина президентом он, видя растерянность Веры Гуревич, мягко остановил ее словами: «Для вас я всегда был, есть и останусь только Володей Путиным».

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool.jpg / www.globallookpress.com

Эта связь, пронесенная через десятилетия, оказалась сильнее любых титулов и постов. Вера Гуревич присутствовала на инаугурации своего бывшего ученика в 2024 году и на Параде Победы, продолжая поддерживать его в самые важные государственные моменты.