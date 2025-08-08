Сегодня 18:59 Дикий огурец: что это за мемный феномен и есть ли в нем вообще смысл 0 0 0 Фото: R. Koenig/blickwinkel / www.globallookpress.com Интересное

В TikTok и других площадках завирусилась серия роликов, на которых происходящее больше напоминает абсурдность. В кадре под зловещую музыку показывают фото и видео овощей и фруктов с подписью «огурец сегодня», которую сменяет «дикий огурец». В чем суть этого мема, когда о нем в первый раз услышали и почему он стал популярным, выяснил 360.ru.

Как появился мем Все началось еще в январе 2025 года. Один из пользователей TikTok под ником colossus залил просветительское видео «Как выглядели фрукты до вмешательства человека», в котором показал, как люди с помощью инструментов селекции поменяли внешность привычных нам продуктов. Главным слоганом стал «Огурец сегодня — дикий огурец», который сопровождался изображением африканского дикого огурца — колючего, несъедобного плода, напоминающего маленький огурец с шипами. Больше всего запомнилась подача: мрачная музыка, голос искусственного интеллекта, странные озвучка и подбор эмодзи. Информация об истории растений вызвала интерес у зрителей, и такие видео начали появляться в других профилях. Один из авторов, монтируя ролик, добавил кадр с диким огурцом после нового овоща, нарушив привычную последовательность. Идея пришлась по вкусу, и многие подхватили тренд, создавая видео, где первым кадром шел любой фрукт или овощ, а вторым дикий огурец.

Например, кадр с современной кукурузой и подписью «кукуруза завтра», а затем кадр с диким огурцом и шокированным эмодзи. Что значит мем «дикий огурец» Это брейнрот-тренд. Как и Тралалеро Тралала, Бомбардиро Крокодило, «Умный человек в очках скачать обои» и другие. Такие мемы становятся массовыми, так как в них отсутствует смысл, что и делает их смешными. Юмор здесь возникает не из остроумной шутки или забавной ситуации. «Дикий огурец» завоевал миллионы русскоязычных пользователей именно за счет абсурдности происходящего на экране. Все настолько нелогично и странно, что даже смешно. Мем «дикий огурец» играет на контрасте ожиданий и реальности: зритель ждет логичного продолжения, например, дикой версии того же овоща, но вместо этого получает неожиданный и бессмысленный переход к мемному огурцу. Кроме того, он стал частью интернет-культуры «брейнрот», где ценится не глубокий смысл, а моментальная эмоциональная реакция. «Дикий огурец» — идеальный пример мема, который не требует объяснений: его абсурдность сама по себе вызывает улыбку.

Почему стал популярным Мем «дикий огурец» обрел популярность благодаря своей универсальности и простоте. Во-первых, его формат легко адаптировать: достаточно двух кадров — «что-то сегодня» и «дикий огурец» — чтобы создать ролик, который впишется в тренд. Это позволило пользователям соцсетей быстро подхватить идею и создавать свои версии, добавляя любые объекты от еды до мемных персонажей. Во-вторых, абсурдность мема идеально соответствует духу интернет-культуры 2025 года, где ценятся быстрые, нелепые и эмоционально заряженные шутки. Популярность также подогревалась вирусным эффектом: пользователи делились мемами в комментариях и чатах, создавая цепную реакцию. Например, в Telegram-каналах публиковались подборки лучших роликов, что привлекало новую аудиторию. Кроме того, мем стал популярен за счет своей заразительности — люди повторяли фразу «дикий огурец» в повседневной речи, используя ее как шутку о чем-то неожиданном или странном. Как мем используют в интернете В Сети «дикий огурец» стал универсальным символом нелепости и неожиданности. В TikTok его используют в коротких видео, где после любого объекта (еда, техника, животные) появляется дикий огурец с подписью «дикий огурец» или шокирующим эмодзи.

Некоторые пользователи усложняют формат, добавляя многослойные переходы, в которых после нескольких «нормальных» кадров появляется дикий огурец. В социальной сети X мем активно используют в текстовых постах и мемах. Пользователи публикуют твиты вроде «Моя жизнь: ожидания — фото идеального дня, реальность — дикий огурец», добавляя картинку колючего плода. В Telegram и «ВКонтакте» мемы с диким огурцом часто встраивают в стикеры или гифки, где он появляется в неожиданных ситуациях, например, вместо лица персонажа. Также фраза «дикий огурец» стала популярным ответом в комментариях, заменяя реакции вроде «что за бред» или «это гениально». Этот тренд продолжает развиваться, обрастая новыми интерпретациями от пародий на поп-культуру до отсылок к другим мемам.