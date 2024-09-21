Судьба и испытания. Что сулит знакам зодиака в день осеннего равноденствия

День осеннего равноденствия — особый в году. В это время продолжительность дня и ночи на всей земле становится одинаковой. Это уникальное явление происходит два раза в год: весной и осенью. Что ждать знакам зодиака 22 сентября, выяснил 360.ru.

Когда День осеннего равноденствия в 2024 году

День осеннего равноденствия в 2024 году наступит 22 сентября. Это астрономическое явление, при котором день и ночь длятся примерно одинаково по времени.

В этот день Земля занимает строго вертикальное положение относительно Солнца, его лучи падают на экватор под прямым углом.

Гороскоп по знакам зодиака на период осеннего равноденствия

С гороскопом по знакам зодиака в период осеннего равноденствия 360.ru помогла астронумеролог Наталья Дмитриева.

Овен

Овнам может сильно повезти в любви. Можно встретить человека, который будет их судьбой. Главное — не распыляться на всех, кто проявляет внимание.

Тельцы

Судьба подкинет представителям этого земного знака какое-то испытание. Астронумеролог призвала быть стойкими и отстаивать свое мнение.

«Берегите нервную систему, и все будет отлично!» — заверила Дмитриева.