Судьба и испытания. Что сулит знакам зодиака в день осеннего равноденствия
День осеннего равноденствия — особый в году. В это время продолжительность дня и ночи на всей земле становится одинаковой. Это уникальное явление происходит два раза в год: весной и осенью. Что ждать знакам зодиака 22 сентября, выяснил 360.ru.
Когда День осеннего равноденствия в 2024 году
День осеннего равноденствия в 2024 году наступит 22 сентября. Это астрономическое явление, при котором день и ночь длятся примерно одинаково по времени.
В этот день Земля занимает строго вертикальное положение относительно Солнца, его лучи падают на экватор под прямым углом.
Гороскоп по знакам зодиака на период осеннего равноденствия
С гороскопом по знакам зодиака в период осеннего равноденствия 360.ru помогла астронумеролог Наталья Дмитриева.
Овен
Овнам может сильно повезти в любви. Можно встретить человека, который будет их судьбой. Главное — не распыляться на всех, кто проявляет внимание.
Тельцы
Судьба подкинет представителям этого земного знака какое-то испытание. Астронумеролог призвала быть стойкими и отстаивать свое мнение.
«Берегите нервную систему, и все будет отлично!» — заверила Дмитриева.
Близнецы
День равноденствия для Близнецов — период перезагрузки. Астронумеролог посоветовала расставить приоритеты. Отдых и философское отношение к жизни будут лучшими друзьями в ближайшие дни.
Рак
Раки проведут 22 сентября в глубоком самоанализе.
«Трансформация, которая вам была нужна, уже запущена. Не поддавайтесь унынию. Ваша сила в эти дни в позитивном отношении к жизни, людям, семье», — напутствовала Дмитриева.
Лев
Львам нужен отдых. Эксперт порекомендовала расслабиться — тогда в жизнь придут грандиозные планы и способы их воплощения.
Дева
Для представителей этого знака настало время поставить точку в отношениях с кем-то, кто тянет вниз. По словам Дмитриевой, когда закроется эта дверь, откроются две другие.
Весы
Для Весов 22 сентября откроются новые возможности. Они коснутся работы, возможны новые проекты и продвижение по карьерной лестнице. В это время важно не забывать о семье и близких, ведь сила представителей этого знака — в них.
Скорпион
Рожденным под этим знаком в день осеннего равноденствия нужно быть осторожными.
Велика возможность конфликтов. Советую сделать сильный оберег. Он будет защищать вас долго.
Наталья Дмитриева
Стрелец
День осеннего равноденствия для Стрельцов — время, чтобы открыть сердце и прислушаться к себе. Судьба готовит встречу с человеком, которого они будут любить и боготворить.
Козерог
Дмитриева посоветовала представителям этого знака 22 сентября отдохнуть. Можно заниматься мелкими домашними делами или поехать на природу.
Водолей
Для Водолеев день осеннего равноденствия несет переоценку ценностей.
«Вам надо вернуться к своим истокам. Уберите все наносное. Вы точно поймете, что сейчас важно для вас!» — подчеркнула астронумеролог.
Рыбы
Рыбам не стоит в этот день жить по-старому, предупредила Дмитриева.
«Используйте это время, чтобы двинуться вперед. Придет переосмысление ценностей, будут силы двигаться вперед», — уточнила эксперт.