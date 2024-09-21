Судьба и испытания. Что сулит знакам зодиака в день осеннего равноденствия

Lvaro Ballesteros/Keystone Press Agency
Фото: Lvaro Ballesteros/Keystone Press Agency/Global Look Press

День осеннего равноденствия — особый в году. В это время продолжительность дня и ночи на всей земле становится одинаковой. Это уникальное явление происходит два раза в год: весной и осенью. Что ждать знакам зодиака 22 сентября, выяснил 360.ru.

Когда День осеннего равноденствия в 2024 году

День осеннего равноденствия в 2024 году наступит 22 сентября. Это астрономическое явление, при котором день и ночь длятся примерно одинаково по времени.

В этот день Земля занимает строго вертикальное положение относительно Солнца, его лучи падают на экватор под прямым углом.

Гороскоп по знакам зодиака на период осеннего равноденствия

С гороскопом по знакам зодиака в период осеннего равноденствия 360.ru помогла астронумеролог Наталья Дмитриева.

Овен

Овнам может сильно повезти в любви. Можно встретить человека, который будет их судьбой. Главное — не распыляться на всех, кто проявляет внимание.

Тельцы

Судьба подкинет представителям этого земного знака какое-то испытание. Астронумеролог призвала быть стойкими и отстаивать свое мнение.

«Берегите нервную систему, и все будет отлично!» — заверила Дмитриева.

Фото: Unsplash

Близнецы

День равноденствия для Близнецов — период перезагрузки. Астронумеролог посоветовала расставить приоритеты. Отдых и философское отношение к жизни будут лучшими друзьями в ближайшие дни.

Рак

Раки проведут 22 сентября в глубоком самоанализе.

«Трансформация, которая вам была нужна, уже запущена. Не поддавайтесь унынию. Ваша сила в эти дни в позитивном отношении к жизни, людям, семье», — напутствовала Дмитриева.

Лев

Львам нужен отдых. Эксперт порекомендовала расслабиться — тогда в жизнь придут грандиозные планы и способы их воплощения.

Дева

Для представителей этого знака настало время поставить точку в отношениях с кем-то, кто тянет вниз. По словам Дмитриевой, когда закроется эта дверь, откроются две другие.

Lvaro Ballesteros/Keystone Press Agency
Фото: Lvaro Ballesteros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Весы

Для Весов 22 сентября откроются новые возможности. Они коснутся работы, возможны новые проекты и продвижение по карьерной лестнице. В это время важно не забывать о семье и близких, ведь сила представителей этого знака — в них.

Скорпион

Рожденным под этим знаком в день осеннего равноденствия нужно быть осторожными.

Велика возможность конфликтов. Советую сделать сильный оберег. Он будет защищать вас долго.

Наталья Дмитриева

Стрелец

День осеннего равноденствия для Стрельцов — время, чтобы открыть сердце и прислушаться к себе. Судьба готовит встречу с человеком, которого они будут любить и боготворить.

Фото: Unsplash

Козерог

Дмитриева посоветовала представителям этого знака 22 сентября отдохнуть. Можно заниматься мелкими домашними делами или поехать на природу.

Водолей

Для Водолеев день осеннего равноденствия несет переоценку ценностей.

«Вам надо вернуться к своим истокам. Уберите все наносное. Вы точно поймете, что сейчас важно для вас!» — подчеркнула астронумеролог.

Рыбы

Рыбам не стоит в этот день жить по-старому, предупредила Дмитриева.

«Используйте это время, чтобы двинуться вперед. Придет переосмысление ценностей, будут силы двигаться вперед», — уточнила эксперт.

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