«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Клинический психолог Воир: «гроботерапия» в Ижевске может навредить пациентам

Vincenzo Landi/Keystone Press Agency
Фото: Vincenzo Landi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ижевская «гроботерапия» вызвала большой резонанс в Сети. Люди стали строить предположения — это чисто коммерческий проект, или он все же имеет отношение к психологии. Клинический психолог и гипнотерапевт Анна Воир в беседе с 360.ru высказала мнение, что такая терапия больше навредит, чем поможет решить какие-то проблемы «пациента».

Человек без радости

Психолог предположила, что к «услугам» «гроботерапевтов» обращаются люди с пограничной системой организации личности.

«Это определенная психологическая особенность, когда люди периодически впадают в состояние пустоты и одиночества, и эта пограничная дыра засасывает иногда настолько глубоко, — ее еще называют пограничная бездна, —  что человек теряет ощущение радости, ощущение того, что с ним все в порядке», — пояснила Воир.

Фото: Freepik

В таком состоянии человека может преследовать тревога или апатия, когда человек впадает в состояние безразличия ко всему.

«Здоровая личность пытается с этим справиться и ищет [выход], а особенность пограничного строения личности заключается в некоем конкурировании со смертью», — отметила собеседница 360.ru.

Для пограничной системы свойственно состояние катарсиса, для нее необходимо максимально разрушиться, чтобы потом «воскреснуть» и опять почувствовать радость жизни, добавила психолог. Именно это приводит людей к таким методам «лечения», как «гроботерапия».

Как клинический психолог, я думаю, что эта услуга может навредить.

Анна Виор

Пограничная структура строения личности подразумевает лабильную психику, то есть отсутствие стабильности и внутренней гармонии. И в поисках способов залечить свою «бездну», утолить боль человек ложится в гроб, но тем самым только усугубляет проблему, считает психолог.

Annette Riedl/dpa
Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Коммерция или психология

Анна Воир считает, что «гроботерапия» — это дань моде на провокационную психологию, способ вылечить нестабильную психику методом «отрыва чеки».

«Я не вижу в этом хорошего. <…> Это как больной пытается свою болезнь через кого-то залечить, но это так не работает. Человек не может вылечиться об кого-то. Это внутренний процесс гармонии», — заявила психолог.

Собеседница 360.ru отметила, что подобные «услуги» — это в большей степени коммерция, но коммерция, основанная на боли людей, на их потребности найти смысл жизни. Воир отметила, что она склоняется к экологичному подходу в психологии, который гласит, что в первую очередь нужно уважать пациентов и с уважением относиться к их потребностям.

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

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