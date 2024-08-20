«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Ижевская «гроботерапия» вызвала большой резонанс в Сети. Люди стали строить предположения — это чисто коммерческий проект, или он все же имеет отношение к психологии. Клинический психолог и гипнотерапевт Анна Воир в беседе с 360.ru высказала мнение, что такая терапия больше навредит, чем поможет решить какие-то проблемы «пациента».

«Это определенная психологическая особенность, когда люди периодически впадают в состояние пустоты и одиночества, и эта пограничная дыра засасывает иногда настолько глубоко, — ее еще называют пограничная бездна, — что человек теряет ощущение радости, ощущение того, что с ним все в порядке», — пояснила Воир.

Психолог предположила, что к «услугам» «гроботерапевтов» обращаются люди с пограничной системой организации личности.

В таком состоянии человека может преследовать тревога или апатия, когда человек впадает в состояние безразличия ко всему.

«Здоровая личность пытается с этим справиться и ищет [выход], а особенность пограничного строения личности заключается в некоем конкурировании со смертью», — отметила собеседница 360.ru.

Для пограничной системы свойственно состояние катарсиса, для нее необходимо максимально разрушиться, чтобы потом «воскреснуть» и опять почувствовать радость жизни, добавила психолог. Именно это приводит людей к таким методам «лечения», как «гроботерапия».