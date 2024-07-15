Сегодня 19:49 Измена или способ разнообразить интимную жизнь? Что такое секстинг Психолог Валуева рассказала, что такое секстинг и каковы его правила 1 0 0 Фото: Jonathan Cooper / Unsplash Интересное

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Коммуникация в XXI веке сильно изменилась. Если раньше влюбленные писали друг другу письма, то сейчас — сообщения в мессенджерах. Иногда такие переписки носят откровенный характер и называются секстингом. Насколько он безопасен, считается ли изменой и какие правила необходимо соблюдать, разбирался 360.ru.

Что такое секстинг и зачем он нужен Слово «секстинг», или sexting, происходит от английских sex и texting — «секс» и «текстовые сообщения». Такая интимная переписка может включать в себя сексуальные фантазии, смайлики и фотографии обнаженного тела, в том числе дикпики, то есть снимки обнаженных половых органов. Термин появился в 2005 году в Новой Зеландии. Тогда 13-летняя школьница опубликовала свои откровенные снимки на сайте знакомств. «Секстинг — это обмен откровенными сообщениями и фото. Он стал частью современных коммуникаций и может иметь много мотивов», — рассказала 360.ru психолог, гипнотерапевт и эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева.

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Для пар секстинг может стать способом поддержать интимную связь, особенно если партнеры находятся в разлуке. Таким же методом можно исследовать свою сексуальность и узнать предпочтения второй половинки. «Секстинг используют для возбуждения себя или партнера. Он может стать предвестником реального физического контакта, создавая сексуальный или эмоциональный заряд», — отметила эксперт. Для некоторых людей секстинг — это развлечение, новый способ общения, который привносит в отношения разнообразие. Еще одним мотивом для секстинга может быть самовыражение и повышение уверенности в себе и своей привлекательности, добавила психолог.

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Секстинг — для пар или малознакомых людей? У тех, кто слышит о секстинге впервые, нередко складывается мнение, что такой обмен интимными фото и сообщениями актуален только для молодых и малознакомых людей. Однако довольно много пар практикуют это. «Секстинг может создать эмоциональную близость, помогает понять предпочтения партнера, поддержать страсть, особенно в длительных отношениях, разнообразить интимную жизнь», — пояснила Валуева. Психолог подчеркнула, что секстинг помогает влюбленным в разлуке не терять связь и поддерживать близость.

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Секстинг могут использовать и малознакомые люди, например, в начале отношений или в контексте случайных связей. Обмен интимными сообщениями помогает флиртовать, наладить коммуникацию и узнать друг друга ближе.

Секстинг может быть позитивной и захватывающей частью отношений, особенно если он происходит в рамках доверия и взаимного уважения. Анастасия Валуева

Можно ли считать секстинг изменой? Бывает, что секстинг случается не с партнером, а с другим человеком. Считать ли это изменой, если реального контакта не случилось? «Мнения по этому вопросу разнятся. Все зависит от конкретных отношений и личных границ партнеров. Для некоторых пар секстинг на стороне действительно считается изменой, ведь подобная переписка подразумевает интимные аспекты. Для других людей это может быть приемлемой частью отношений, особенно если обе стороны об этом договорились», — уточнила Валуева.

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Правила безопасного секстинга Согласие. Важно, чтобы собеседник согласился на интимную переписку;

Конфиденциальность. Необходимо уважать друг друга, поэтому нельзя пересылать интимные сообщения третьим лицам;

Уважение границ. Важно, чтобы обоим участникам переписки было комфортно;

Безопасность. В цифровой век возможны утечки информации, поэтому лучше шифровать сообщения или вовсе удалять их по окончании разговора, чтобы не скомпрометировать себя и собеседника;

Честность. Нужно сразу обозначить цели секстинга, чтобы у партнера не складывалось ложных надежд. Помимо этого, можно заранее обговорить правила секстинга и стоп-слова.