10 мая 2025 16:30 Секрет средиземноморской кухни. Что такое каперсы и как их готовить 0 0 0 Фото: allOver/TPH, Стоп-кадр видео Youtube / www.globallookpress.com Интересное

Еда

Цветы

Продукты

Рецепты

Каперсы — маленькие зеленые бутоны с пикантным вкусом, без которых сложно представить средиземноморскую кухню. Они добавляют изюминку салатам, соусам и горячему, превращая простую еду в деликатес. Где растут пряные горошины и какие блюда с ними стоит попробовать — в материале 360.ru.

Что такое каперсы и какой у них вкус Каперсы — это нераспустившиеся бутоны колючего кустарника каперсника (Capparis spinosa), а также его плоды, которые называют ягодами. Бутоны мелкие, размером с горошину, а ягоды крупнее, похожи на оливки с хвостиком. Свежие каперсы горькие и несъедобные, но после маринования или засолки приобретают пряно-горчичный, кисловато-соленый вкус с легкой терпкостью. Их сравнивают с корнишонами, но каперсы мягче и не хрустят. В кулинарии каперсы играют роль приправы, усиливая вкус блюд. Они добавляют пикантность, как лимон или оливки, и идеально оттеняют жирные продукты — рыбу или мясо. Обычно достаточно всего одной ложки каперсов, чтобы преобразить пресное блюдо. В продаже каперсы встречаются в банках, маринованные в уксусе или рассоле, реже — засоленные.

Фото: R. Koenig / www.globallookpress.com

Где растут каперсы Каперсник — выносливое растение, предпочитающее субтропический и тропический климат. Его родина — Средиземноморье и Северная Африка, он растет в Италии, Греции, Испании, Турции, на Кипре и Мальте. Кустарник встречается в Центральной Азии, Крыму, на Кавказе и даже в Австралии. Любит каменистые, глинистые почвы и способен цепляться за скалы, как на Стене Плача в Иерусалиме, где каперсник пускает корни в трещинах. Кустарник достигает 1,5 метра, его ветви покрыты колючками, а цветы — белые или розовые с длинными фиолетовыми тычинками — распускаются с мая по октябрь. Самые вкусные каперсы собирают на островах Санторини и Майорка, где их ценят за насыщенный аромат. Главными экспортерами этих ягод считают Турцию и Марокко.

Фото: F. Hecker / www.globallookpress.com

Как собирают и заготавливают каперсы Сбор каперсов — трудоемкий процесс, делают это вручную. Бутоны срывают ранним утром, когда они маленькие и плотные, до раскрытия в цветы. Самые ценные — мелкие (nonpareil, до семи миллиметров), так как они нежнее и ароматнее. Крупные бутоны и ягоды собирают позже, но они менее острые, с кислинкой. Сбор продолжается с весны до осени, и каждый куст требует осторожности из-за колючек. После этого бутоны сортируют по размеру и подвяливают на солнце или в тени, чтобы убрать горечь. Затем маринуют в уксусе, рассоле или оливковом масле с солью. Процесс длится несколько недель: бутоны ошпаривают соленым кипятком, выдерживают в маринаде, меняя его несколько раз. Ягоды обрабатывают схожим образом, но иногда едят свежими или варят из них варенье. Соленые каперсы лучше промывать перед использованием, чтобы смягчить вкус.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko / www.globallookpress.com

Польза и особенности каперсов в кулинарии Каперсы не только вкусны, но и полезны. Они содержат антиоксиданты — флавоноиды, кверцетин, — поддерживают пищеварение, обладают противовоспалительным эффектом и помогают выводить желчь. В 100 граммах каперсов всего 14 килокалорий, что делает их диетическим продуктом. Однако из-за высокого содержания натрия их следует избегать людям с гипертонией или болезнями почек. В кулинарии каперсы универсальны: их добавляют в салаты, супы, соусы, пасту, пиццу и мясные блюда. Мелкие бутоны кладут в горячее за пять минут до готовности, чтобы сохранить аромат, а крупные ягоды используют в салатах или как украшение. Если каперсов нет, их заменяют зелеными оливками, корнишонами или лимонной цедрой, но вкус будет менее ярким. Хранят каперсы в холодильнике, не выливая маринад, до девяти месяцев.

Фото: allOver/TPH / www.globallookpress.com

Топ-5 блюд с каперсами: рецепты и ингредиенты Каперсы способны преобразить любое блюдо — от классической солянки до изысканной пасты. Вот пять рецептов, которые стоит попробовать, с подробными инструкциями и списком ингредиентов.

Сборная солянка с каперсами Солянка — сытный суп с насыщенным вкусом, где каперсы добавляют пикантность. Ингредиенты на четыре порции: говядина — 300 граммов;

колбаса копченая — 150 граммов;

ветчина — 100 граммов;

огурцы соленые — две штуки;

каперсы — две столовые ложки;

лук репчатый — одна штука;

томатная паста — две столовые ложки;

маслины — 10 штук;

половина лимона;

сметана — четыре столовые ложки;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

соль, перец — по вкусу;

вода — два литра. Сварите говядину в двух литрах воды до мягкости (1,5 часа), достаньте мясо, нарежьте кубиками. Лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета, добавьте томатную пасту, тушите пять минут. Огурцы нарежьте кубиками, добавьте в бульон вместе с мясом, колбасой и ветчиной. Варите 10 минут, затем положите каперсы, маслины, соль и перец. Подавайте с долькой лимона, сметаной и зеленью.

Фото: Стоп-кадр видео Youtube

Паста путтанеска с каперсами Итальянская паста с острым соусом — идеальный ужин за 20 минут. Ингредиенты на две порции: спагетти — 200 граммов;

помидоры консервированные — 200 граммов;

каперсы — одна столовая ложка;

анчоусы — четыре филе;

оливки черные — 10 штук;

чеснок — два зубчика;

оливковое масло — три столовые ложки;

перец чили — ½ чайной ложки;

петрушка — две веточки;

соль — по вкусу. Сварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, слейте воду. Чеснок измельчите, обжарьте в масле одну минуту, добавьте анчоусы, размяв их ложкой. Положите помидоры, чили, каперсы и оливки, тушите 10 минут. Смешайте соус со спагетти, посыпьте петрушкой и подавайте.

Салат нисуаз с каперсами Французский салат с тунцом и каперсами — легкое и яркое блюдо. Ингредиенты на две порции: тунец консервированный — 150 граммов;

картофель молодой — 200 граммов;

фасоль стручковая — 100 граммов;

два яйца;

каперсы — одна столовая ложка;

помидоры черри — шесть штук;

салат листовой — 50 граммов;

оливковое масло — три столовых ложки;

горчица дижонская — одна чайная ложка;

уксус винный — одна столовая ложка;

соль, перец — по вкусу. Картофель и яйца сварите, нарежьте дольками. Фасоль бланшируйте три минуты. Помидоры разрежьте пополам, тунец разомните вилкой. Для заправки смешайте масло, горчицу, уксус, соль и перец. Выложите на тарелку салат, картофель, фасоль, яйца, помидоры, тунец и каперсы. Полейте заправкой и подавайте.

Фото: Стоп-кадр видео Youtube

Соус тартар с каперсами Классический соус, идеальный к рыбе и мясу. Ингредиенты на четыре порции: майонез — 100 граммов;

каперсы — одна столовая ложка;

один маринованный огурец;

укроп — две веточки;

лимонный сок — одна чайная ложка;

горчица — ½ чайной ложки;

соль — по вкусу. Каперсы и огурец мелко нарежьте, укроп измельчите. Смешайте майонез, горчицу, лимонный сок, добавьте каперсы, огурец и укроп. Посолите по вкусу, перемешайте и охладите 10 минут. Подавайте к жареной рыбе или курице.

Фото: Стоп-кадр видео Youtube

Пицца с каперсами и анчоусами Средиземноморская пицца с ярким вкусом для домашнего ужина. Ингредиенты на четыре порции: тесто для пиццы — 300 граммов; томатный соус — 100 граммов; моцарелла — 150 граммов; каперсы — две столовые ложки; анчоусы — шесть филе; оливки черные — 10 штук; оливковое масло — две столовые ложки; орегано — одна чайная ложка. Разогрейте духовку до 220 градусов. Тесто раскатайте в круг, выложите на противень. Смажьте тесто томатным соусом, посыпьте орегано. Разложите моцареллу, анчоусы, каперсы и оливки. Сбрызните маслом и выпекайте 12–15 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей, нарезав на кусочки.

Фото: Стоп-кадр видео Youtube

Советы по использованию каперсов Чтобы каперсы раскрыли свой вкус, следуйте рекомендациям: промывайте соленые бутоны, чтобы убрать излишек соли; добавляйте их в конце приготовления горячих блюд; сочетайте с оливками, анчоусами, чесноком или травами, такими как базилик и орегано. Экспериментируйте, добавляя каперсы в бутерброды или намазки для хлеба, как это делают в Провансе. Каперсы — это не просто приправа, а ключ к средиземноморскому вкусу. Растущие на солнечных берегах, собранные с заботой, они превращают обычные блюда в кулинарные шедевры.