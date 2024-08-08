Сегодня 19:05 «Я»-синдром. Что такое ЧСВ и как его распознать Психотерапевт Никитина объяснила, как выявить у себя завышенное ЧСВ 0 0 0 Фото: Unsplash Интересное

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Собеседник не слушает и перебивает? В его фразах много «я», а окружающие не интересуют? Скорее всего, перед вам человек с завышенным ЧСВ. Что это такое, как бороться с этой чертой и как общаться с людьми, обладающими ею, — в материале 360.ru.

Расшифровка ЧСВ ЧВС расшифровывается как «чувство собственной важности». Однако эта аббревиатура используется, когда речь идет о завышенном самомнении. «Человек не осознает свои проблемы, а тем более манию величия. Ему реально кажется, что он великий, но его недолюбили, недопризнали, недоуважали», — рассказала 360.ru психотерапевт Лариса Никитина. Манией величия чаще других страдают публичные или творческие люди. «У них часто возникает обида, когда они сравнивают себя с другими», — пояснила эксперт.

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Люди с завышенным ЧСВ: тяжелое общение и пустая болтовня Обычно у людей с завышенным ЧСВ все сводится к себе. Что бы ни случилось, в разговоре будет слышится постоянное «я»: «я лучше знаю», «я сделал это», «у меня была история» и тому подобное. Зачастую общение идет в одном направлении, поскольку разговаривать можно только о ЧСВ.

Интересно Чээсвэшники не слушают собеседника, постоянно хвалят себя, но мало делают. Чээсвэшники не слушают собеседника, постоянно хвалят себя, но мало делают.

ЧСВ-девушка Женщина с завышенным самомнением считает себя безупречной. Она ведет разговор в поучительной манере, перебивает собеседника, не признает самоиронии и мнения других. Любая мысль, отличная от ее, встречается с враждебностью. Такая девушка не признапо ошибок, постоянно рассуждает о нескончаемом саморазвитии и поиске себя. Причем, чтобы считать себя лучше всех, не нужны достижения — она уже превосходна, потому что живет в этом мире.

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ЧСВ-парень Главное отличие ЧСВ-парня от ЧСВ-девушки: если у него нет достижений, которыми можно делиться с другими, он их придумает. Мужчины с ЧСВ постоянно беспокоятся о своем социальном статусе. Юноше с манией величия необходимо делиться своим мнением, продвигать свои теории в массы, находить отклик в других, подчинять их себе.

Как понять, ЧСВ ты или нет? Мания величия — не диагноз, а скорее, состояние, которое человек не осознает. «Если он его осознает, значит, у него нет ЧСВ. В таком случае присутствует критическое мышление, все в порядке», — отметила психотерапевт.

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Есть несколько признаков, по которым можно выявить у себя ЧСВ: вы ведете разговор в поучающей и снисходительной манере;

перебиваете собеседника;

не понимаете шуток над собой;

говорите только о себе;

не признаете свою неправоту и ошибки;

считаете, что все вокруг должны вам;

конкурируете с другими людьми за внимание;

чувствуете себя одиноким.

Как избавиться от ЧСВ: работающие способы Если все же выяснилось, что у вас завышенное ЧСВ, следует включить самокритику, расспросить близких и друзей о «симптомах» и понять, что они имеют в виду.

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«Если вы лучше всех катаетесь на скейте и об этом говорите, кроме того, сегодня вы на площадке лучше всех сделали прыжки, и это соответствует действительности, а вас просят не хвастаться, то это история не про манию величия, а про зависть. Если же вы первый раз на скейте, несколько раз упали, а потом пришли и сказали, что все вокруг неумехи, „один я молодец“, тогда стоит задуматься», — пояснила психотерапевт. Необходимо разобраться, желательно со специалистом, в чем проблема, ведь зачастую близкие и родственники стараются принизить других членов семьи. «Классический пример: в семье растет девочка, и родственники понимают, что она хорошенькая. Старшее поколение предупреждает, что ребенок зазнается и „не по той дорожке пойдет“, если хвалить. Тем самым они умаляют ее красоту. Потом эта девочка придет домой из школы и скажет, что ее назвали красивой. На это мама ответит: да ладно, такая же, как все. Это не про манию величия», — разъяснила Никитина.

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Мальчиков тоже часто принижают в семьях: цель — чтобы они «не выделялись и не высовывались», «были как все», «не зазнавались». Поэтому в каждом замечании нужно искать рациональное зерно, уточнила специалист. Начинать избавляться от мании величия лучше с малого: будьте проще;

не бойтесь показаться глупым;

разрешите себе ошибаться;

прокачивайте уверенность в себе за счет реальных достижений, а не вымышленных;

найдите человека, который поможет скорректировать поведение и даст честную обратную связь.

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Как общаться с людьми с ЧСВ С людьми, страдающими манией величия, действительно непросто поддерживать общение. Никитина посоветовала просто поменьше с ними контактировать. «Нужно общаться с теми, кто приносят удовольствие, с которыми есть коннект „ты мне — я тебе“. Когда люди нагружают вас только своими проблемами, надо задуматься, дружба ли это», — предупредила специалист. Если речь идет о родственнике, тоже можно ограничить общение. Совсем оборвать контакт, отправить на психокоррекцию или к психиатру едва ли получится.

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«Все, что мы можем, — давать ему обратную связь. Например, что окружающим с ним неинтересно, что существуют проблемы и заслуги других людей. Если человек с ЧСВ нормально к этому относится и слышит собеседника, тогда диалог возможен», — подчеркнула психотерапевт. Если человек с ЧСВ — ваш партнер, это тоже не приговор. «Любой избранник — свободный выбор каждого человека. Если вы выбрали такого человека, задуматься нужно в первую очередь вам. Например, сходите к психологу. Жить с таким человеком невозможно», — отметила собеседница 360.ru. В действительности завышенное ЧСВ — серьезное клиническое состояние, когда человек, помимо себя, ничего не видит. С ним сложно быть на равных: его супруг станет либо прислугой, либо рабом. От такого избранника нужно бежать еще на ранних стадиях отношений, констатировала Никитина.