Что сажать в мае-2026 по лунному календарю: полный гид для огородников и садоводов

Май 2026 года выдастся богатым на астрономические события: в месяце случится сразу два полнолуния — 1-го и 31-го числа, из-за чего у огородников будет больше «запретных» дней для посевов и посадок. Лунный календарь на последний весенний месяц подскажет, когда лучше сажать картофель, томаты и огурцы, а когда стоит заняться прополкой, обработкой от вредителей или просто отдохнуть от грядок. Подробности — в материале 360.ru.

Фазы Луны в мае 2026 года В последнем весенним месяце этого года будет сразу два полнолуния: 1 мая — полнолуние;

2–16 мая — убывающая Луна;

17 мая — новолуние;

18–30 мая — растущая Луна;

31 мая — второе полнолуние. Что делать в огороде и саду в мае-2026 по Луне 1 мая В полнолуние рекомендуют не сажать ничего в огороде и саду. День отлично подойдет для: обработки от вредителей;

подкормки органическими или минеральными удобрениями;

полива, опрыскивания;

сбора и заготовки лекарственных трав;

укладки и стрижки газона.

2 мая На убывающую Луну в Скорпионе — плодородном знаке зодиака — можно спокойно сеять и сажать. Это будет выходным днем, и если прогнозы синоптиков на теплую погоду сбудутся, можно будет высаживать: томаты;

перцы;

баклажаны;

огурцы;

кабачки. Сажать картофель в этот день тоже можно. Если огородник переживает за возможные заморозки, можно поливать и подкармливать растения, замачивать семена. Цветоводы могут посадить розы, клематисы, декоративные кустарники. Допускается укоренение саженцев абрикоса, вишни, груши, ежевики, жимолости, крыжовника, малины, персика, сливы, черешни и яблони. Обработку от вредителей проводить также можно. А вот обрезать растения 2 мая не следует. 3–5 мая Убывающая Луна перейдет в знак Стрельца. У садоводов он считается малопродуктивным, поэтому рекомендуют отказаться от активных посадок однолетников и овощей. Тем не менее, эти дни отлично подойдут для обработки от вредителей и болезней, сеяния семян, например, лекарственных трав, вспашки, рыхления, окучивания, прополки, укоренения черенков. Можно посадить чеснок, саженцы винограда, садовой земляники и жимолости. В этом период лучше отложить обрезку, полив и пикирование. Посадку картофеля тоже лучше перенести на другие дни.

6–7 мая Убывающая Луна перейдет в Козерога. Знак нельзя назвать очень плодородным, однако и особенных запретов на посадку в это время тоже нет. В первую очередь, 6 и 7 мая нужно сажать растения, плоды которых созревают в земле. Это картофель, морковь, редис, хрен, репа, топинамбур, свекла. Также нужно укоренять луковичные растения — лук и чеснок. Можно подкармливать растения органическими удобрениями. Самое время сажать луковичные цветы, например тюльпаны, а также садовую землянику. Посадка зелени и овощей допускается, однако это не совсем идеальный момент. Пересадку, пикировку, деление корней лучше отложить на другие дни. То же самое касается прополки, окучивания, корчевания, окулировки, любых работ с газоном. 8–10 мая Убывающая Луна перейдет в знак Водолея. Он считается неплодородным, поэтому всевозможные посадки лучше отложить на другой период. Подкармливать и поливать растения также не стоит. В саду можно скосить лишнюю траву, обрезать сухие ветки, провести обработку от вредителей и болезней. В этот период собирают лекарственные травы, пропалывают, прореживают всходы, выкорчевывают старые пни, рыхлят, окучивают, формируют кроны.

11–13 мая В эти два дня Луна все еще находится в фазе убывания, только на этот раз она будет в знаке Рыб. Это плодородный знак, который благоволит к всевозможным посадкам. Сажать можно как корнеплоды, в том числе картофель, так и наземные овощи: томаты, огурцы, баклажаны, перцы, цветную капусту. Садоводам советуют сажать декоративные кустарники, а также плодовые: смородину, малину, ежевику, виноград, крыжовник, малину. Допускается высадка садовой земляники. Можно поливать, удобрять растения, а вот от их обрезки и обработки химией от вредителей и болезней в эти два дня лучше отказаться. Прививку, окулировку, пикировку, деление корней тоже советуют отложить. 13–14 мая Убывающая Луна в Овне, а это значит, что естественный спутник Земли находится в не очень плодородном знаке зодиака. Обычно в такие дни огородники берутся за прополку, окучивание, рыхление, обработку растений от вредителей и болезней. Садоводы могут смело косить газон и срезать сухие ветки деревьев и кустарников. Любые посадки в эти два дня противопоказаны. Причем сажать не рекомендуется не только овощи и корнеплоды, но и деревья и кустарники, однолетние и многолетние цветы. Прививку, окулирование, укоренение черенков, формирование крон, пасянкование тоже лучше отложить на другой период. Поливать и подкармливать в это время не следует.

15–16 мая Убывающая Луна будет находиться в знаке Тельца. Можно поливать, рыхлить грядки, обрезать, пикировать, сажать деревья и кустарники. Допускаются посадки корнеплодов: картофеля, свеклы, моркови, хрена, репы, топинамбура, редиса, лукевичных растений — лука и чеснока. 17 мая Период новолуния — еще один временной промежуток, когда огородники и садоводы не берутся что-либо сажать, пересаживать или сеять. Можно проводить обрезку, формирование кроны, прищипку, пасынкование, обработку растений химией от болезней и вредителей. Допускается укладка газона и сбор семян и плодов на семена. 17 мая можно немного порыхлить и прополоть грядки, окучить, вспахать землю, заменить почву в горшках. Остальные работы в саду и огороде не принесут пользы. 18 мая С этого дня начинается цикл растущей Луны, то есть активный период роста. В этот раз она будет в знаке Близнецов — неплодородном знаке зодиака, однако посадки некоторых культур будут все же благоприятными. Например, смело можно сеять семена арбузов, дынь, гороха, фасоли и тыквы. Цветоводы сажают вьюнки и ампельные цветы. В саду можно высаживать садовую землянку и виноград, стричь траву, деревья и кустарники. В огороде можно активно пропалывать грядки, рыхлить, окучивать. Допускается обработка от вредителей и болезней, пикировка, пересадка, деление корней. А вот от посадок корнеплодов, в том числе картофеля, лучше отказаться.

19–20 мая Растущая Луна перейдет в Рака. Это плодородный знак, поэтому можно смело сажать и сеять: баклажаны;

томаты;

разные виды капусты — белокочанную, цветную, брюссельскую;

зелень;

лук и чеснок;

корнеплоды — морковь, свеклу, картофель, редис, топинамбур, репу и другие. В саду можно посадить розы, декоративные кустарники, однолетние и многолетные цветы. Допускается укоренение плодовых деревьев, садовой земляники, винограда, малины. Можно активно подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями, поливать, стричь газон, рыхлить, пахать, окучивать, пикировать, делить корни, пересаживать, прививать деревья. От обработки культур от вредителей и болезней химикатами лучше отказаться. 21–22 мая Растущая Луна перейдет в знак Льва. В такие дни огородникам советуют отказаться от активных посадок в огороде и саду. Можно смело рыхлить, пахать землю, окучивать. Неплохо провести обработку от вредителей и болезней. Допускается прививка деревьев, окулирование, прореживание всходов и прополка. От пересадки и подкормки растений тоже стоит отказаться.

23–25 мая Растущая Луна перейдет в знак Девы. В такие дни можно пересаживать культуры, подкармливать органическими и минеральными удобрениями, сажать деревья и кустарники, поливать и опрыскивать растения. Прививки и окулирование также допустимо. Можно пропалывать и прореживать всходы. Сажать корнеплоды или другие наземные овощи не рекомендуется. А вот укроп и острый перец посеять можно, как и однолетние и многолетние цветы. 26–28 мая Растущая Луна в Весах позволит огородникам посадить картофель, морковь, репу, топинамбур, перцы, баклажаны, редис, белокочанную и цветную капусту, бобовые, огурцы. Также можно удобрять, поливать, рыхлить почву. Цветоводам рекомендуют к посадке многолетники, однолетники, луковичные и корневищные цветы. В саду можно посадить саженцы плодовых деревьев и кустарников: абрикоса, вишни, жимолости, сливы, малины, яблони. Допускается подкормка растений органическими и минеральными удобрениями, прополка и окулировка. 29–30 мая Растущая Луна перейдет в Скорпиона — очень плодородный знак зодиака. В эти дни можно активно сеять и сажать корнеплоды, бобовые, зелень и овощи, которые созревают над землей. Допускается удобрять растения минералами или органикой, проводить обработку культуры от болезней и вредителей. В саду можно сажать розы, клематисы, декоративные кустарники, все виды плодовых деревьев и кустарников. Допускается покос газона, замачивание семян. А вот обрезку растений лучше отложить на более поздний период. 31 мая Второе полнолуние случится в самом конце месяца. В этот день лучше отказаться от посадок и сеяния семян. Рекомендуют совсем не трогать ничего на огороде и в саду, но если все же есть время чем-то заняться, то допускается обработка растений от болезней и вредителей, а также сбор лекарственных трав.