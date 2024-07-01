Сегодня 08:30 Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Интересное

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Низкое влияние ретроградного Нептуна связано с его «медлительностью». В отличие от быстрого Меркурия, самая далекая планета от Солнца совершает полный оборот вокруг светила за 165 лет. Тем не менее его воздействие можно заметить.

Период ретроградного Нептуна в 2024 году В 2024 году ретроградный Нептун находится в знаке Рыбы. Его влияние на людей будет продолжаться с 2 июля по 7 декабря.

Как ретроградный Нептун влияет на людей «Все планеты начиная с Юпитера расположены далеко от Солнца и Земли, поэтому их ретроградный путь бывает достаточно долгим — иногда до полугода. Их влияния не стоит опасаться. Но есть определенные нюансы, которые следует учитывать», — рассказала 360.ru астролог Лилия Любимова. Начавшийся сегодня период ретроградного Нептуна очень важен для Рыб, Стрельцов, Близнецов и Дев, особенно если они родились в числах, когда Солнце переходит из одного знака в другой. Таким людям следует быть осторожнее, не допускать лишних разговоров, сплетен, держать язык за зубами. В это время активизируются мошенники, поэтому лучше держать деньги при себе и избегать финансовых пирамид, игр на бирже.

Фото: Freepik

Что можно и нельзя делать в период ретроградности Нептуна Нептун — планета тайн. Во время ретроградности люди становятся особенно чувствительными, впечатлительными, вожделеющими к чужим секретам, любителями совать нос не в свои дела. Многие не прочь выдать эти секреты, чтобы показать свою значимость и осведомленность. «В этом плане ожидает непростой и не очень приятный период», — добавила Любимова.

Интересно Важно помнить старые поговорки: «Язык мой — враг мой» и «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали». Важно помнить старые поговорки: «Язык мой — враг мой» и «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали».

Это время подойдет для глубинных познаний, занятий йогой, медитациями, посещений психолога. «Можно покопаться в себе, своем внутреннем мире. Будет полезно заняться астрологией, таро», — отметила астролог.

Фото: Freepik

Гороскоп по знакам зодиака на время ретроградного Нептуна Овен Овнам захочется выкроить время для саморефлексии. Они смогут раскрыть глубокие истины о своей психике и моральных травмах, которые можно будет исцелить именно в период ретроградного Нептуна. Телец Ретроградный Нептун проверит на прочность все отношения Тельцов: дружеские, рабочие, досуговые. Представителям этого знака придется провести внутреннюю работу для переоценки своих ценностей. Затем жизненные принципы следует соотнести с принципами тех, с кем Тельцы общаются.

Фото: Freepik

Близнецы Глаза Близнецов во время ретроградного Нептуна откроются. Возможно, профессиональный путь, по которому упорно шли представители этого знака, совершенно им не подходит. Суровую реальность придется принять. Зато появится возможность заняться тем, к чему действительно лежит сердце. Кроме того, Близнецы могут осознать, что начальство на работе недостойно их усилий, и сменят компанию. Любое осознание и последующие шаги в сфере карьеры принесут самореализацию и успех. Рак Раков ожидает период личностного роста. Может показаться, что есть место лучше того, где они находятся сейчас, тогда Раки начнут туда стремиться. Они задумаются о философии жизни, начнут испытывать эмоции, которые ранее были недоступны.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Лев Львов ждут перемены в отношениях. Если ранее в паре были неразрешимые конфликты, то с наступлением периода ретроградного Нептуна их придется преодолевать. В это время Львы могут часто чувствовать себя неловко, будет казаться, что все идет наперекосяк. Однако за усилиями последует вознаграждение. Кроме того, представители этого знака могут разобраться с семейным бюджетом и разработать с партнером план совместных действий.

Дева Девам рекомендуют перестать лезть из кожи вон, чтобы спасти отношения: романтические, платонические, рабочие. Вместо этого астрологи посоветовали обратить внимание внутрь себя. Период ретроградного Нептуна для Дев — прекрасное время для очерчивания собственных границ и пересмотра ценностей, познания себя.

Фото: PsychoShadow/http://imagebroker.com/#/search / Global Look Press

Весы Если Весы доводили себя до выгорания и отказывались от благ ради будущего, то в период ретроградного Нептуна это будущее настанет. Грядут перемены: они могут быть связаны с работой, комфортом в повседневной жизни. Но не следует забывать про здоровье и продуктивность! Скорпион Скорпионам лучше посвятить себя спонтанности, творчеству, общению с друзьями и любимыми, беззаботности. Особенно это будет полезно тем, кто много работал. Это период для романтики, самовыражения. Главное — быть честным с собой и делиться радостью с окружающими.

Фото: Science Museum/ASTC100118 / Global Look Press

Стрелец Стрельцам стоит задуматься о семье и безопасности. Важно признать проблемы в этой сфере и решить их, справиться со стереотипами. Придется признаться в своих чувствах и потребностях родным и близким, но это станет исцелением для всех членов семьи.

Фото: Katharina Hild/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Козерог Козерогам можно будет наконец-то применить свое воображение, духовные качества и воплотить мечты в жизнь. Для представителей этого знака зодиака период ретроградного Нептуна станет временем творчества и любознательности. Водолей Водолеям придется пересмотреть финансовые цели и стремления. Планы по зарабатыванию денег и приумножению капитала могут просто не соответствовать ценностям. Это необходимо признать, быть честным с собой. Зато изменение стратегии в этой сфере приведет к успеху.

Фото: Mary Evans Picture Library / Global Look Press

Рыбы Рыбам придется решить вопрос с личным брендом. Окажется, что они представляют собой не совсем то, что в них видят другие — придется разобраться с таким несоответствием. Также Рыбам рекомендуют уделить больше времени духовному развитию и заботе о себе.